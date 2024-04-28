Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, какую игровую конфигурацию ПК можно собрать в конце апреля-начале мая 2024 года, обладая бюджетом в 150 тысяч рублей. Позволю себе спойлер: если грамотно подойти к выбору комплектующих, такая сборка не только позволит комфортно играть в любые проекты в разрешении QuadHD на максимальных настройках, но и будет пригодна для дальнейшего апгрейда, когда выйдут новые процессоры и видеокарты. Но хватит предисловий, поехали!

Процессор я выбирал, исходя из того, что он должен не только обеспечивать приличный уровень производительности в играх «здесь и сейчас» — платформа также должна гарантировать потенциал для апгрейда. Поэтому сокеты AMD AM4 и Intel LGA 1700 отпадают — они находятся на завершающих стадиях своего жизненного цикла. Вместо этого предлагаю обратить внимание на перспективный сокет AM5. Компания AMD пока выпустила для него только одно поколение CPU, и точно выпустит еще как минимум одно, а скорее — два или три, если учитывать прошлый опыт.

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Несмотря на то, что хотелось бы взять процессор с 8 производительными ядрами, не стоит забывать о том, что решающую роль в том, сколько FPS выдаст компьютер в играх играет все-таки графический ускоритель. Конечно, во всем стоит знать меру — приобретать для гейминга в 2024 году CPU с 2 или 4 ядрами вряд ли целесообразно, если у вас не сверхбюджетная конфигурация. В нашем случае оптимальным выбором будет одна из шестиядерных моделей — AMD Ryzen 5 7600 или 7500F, в зависимости от того, нужно ли вам встроенное графическое ядро. На мой взгляд, лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь, так что переплатить 1000 рублей за встроенную графику можно. «Семь тысяч шестисотый» не отличается горячим нравом и имеет хороший разгонный потенциал, а также превосходит в большинстве игр такие CPU, как Intel Core i5-12400 и Core i5-13400, одновременно являясь доступным входным билетом для перспективной платформы AM5. В будущем же вы сможете сменить его на условный Ryzen 7 9800X3D или 10800X3D.

К выбору материнской платы в нашем случае следует подходить с умом — абы какая модель не подойдет. Нам нужны как хорошая подсистема питания, защищенная от перегрева радиаторами (для дальнейшего апгрейда), так и поддержка PCI-Express 4.0, а еще как минимум 2 разъема M.2 для высокоскоростных твердотельных накопителей. А вот на слотах для модулей оперативной памяти можно сэкономить – хватит и двух. В любом случае максимальная производительность ОЗУ в двухканальном режиме достигается именно при использовании двух, а не четырех модулей. Хотелось бы взять Standard-ATX плату, но они стоят ощутимо дороже, чем Micro-ATX, так что можно обойтись и моделью уровня ASRock B650M-HDV/M.2. Увы, но она за последний месяц подорожала – в начале марта ее можно было найти на 2-3 тысячи рублей дешевле. А так, серьезных минусов у решения нет. Можно придраться к простенькой встроенной звуковой карте, но Realtek ALC897 вполне подходит и для игр, и для прослушивания музыки, если вы не аудиофил.

Кулер, как и материнскую плату, стоит взять с запасом — под разгон или будущий апгрейд. И даже если вы не планируете заниматься оверклокингом, эффективная система охлаждения не только будет поддерживать комфортный температурный режим, но и не станет раздражать вас высоким уровнем шума. В качестве варианта по-умолчанию предлагаю рассмотреть воздушный башенный кулер ID-COOLING SE-225-XT BASIC, оснащенный парой 120-миллиметровых вентиляторов. Если верить производителю, он способен отвести от процессора до 220 Вт тепла, а Ryzen 5 7600 столько не потребляет и близко. Впрочем, у него есть особенности, вызывающие проблемы с теплоотводом: маленькая площадь кристалла и избыточная толщина теплораспределительной крышки. Поэтому, например, боксовый кулер не справляется, точнее, справляется на пределе, работая очень шумно. С предложенной же мной системой охлаждения от китайской компании ID-COOLING уровень шума будет комфортным.

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При выборе оперативной памяти предлагаю придерживаться следующих правил:

Сразу брать не менее 32 гигабайт. Потому что 16 гигабайт в 2024 году для комфортного гейминга мало, а 24 гигабайт — впритык. Например, столько ОЗУ может «сожрать» Hogwarts Legacy, а операционной системе и программам тоже нужна память. Покупать два модуля или комплект из двух модулей. Для активации двухканального режима, значительно повышающего пропускную способность. Не брать низкочастотную память. В этом нет смысла — планки на 6000+ МГц с адекватными, а не конскими таймингами стоят не сильно дороже. Избегать китайских Noname-брендов. У них проблемы с контролем качества, а еще их продукция может не соответствовать заявленным характеристикам или вызывать странные, сложно диагностируемые проблемы. Например, если компания использовала бракованные чипы памяти. Смотрите в сторону модулей Kingston, G.Skill, Patriot, TeamGroup, Crucial и других проверенных временем брендов.

Под описанные критерии подойдет, например, комплект G.Skill RIPJAWS S5, но вы можете выбрать и другой.

Твердотельный накопитель стоит взять быстрый (PCI-Express 4.0 с DRAM-буфером) и достаточно емкий – хотя бы на терабайт. Половины терабайта активным геймерам хватает ненадолго, и в этом нет ничего удивительного – современные игры часто занимают 100-150 гигабайт и требуют еще несколько десятков гигабайт для установки обновлений. Операционная система и программное обеспечение тоже занимают место на диске, а еще желательно оставлять хотя бы 10% емкости про запас, чтобы SSD функционировал максимально быстро, задействуя свободный объем в качестве кэша. Из быстрых, но достаточно доступных PCI-E 4.0 накопителей можно взять, например, ADATA Legend 960. Но если удастся по скидке/акции ухватить Samsung 980 Pro за 10-11 тысяч или даже дешевле — берите его.

Дальше по плану – главный компонент практически любой игровой сборки, видеокарта. И тут хорошие новости. Не так давно NVIDIA выпустила графические ускорители RTX 4000 Super, и если, например, RTX 4080 Super по производительности почти не отличается от базовой «четыре тысячи восьмидесятой», то RTX 4070 Super и RTX 4070 разделяет пропасть более, чем в 20% при одинаковой рекомендованной стоимости на релизе! Более того, новенькая видеокарта практически догоняет RTX 4070 Ti, уступая ей буквально 3-5%. В таких условиях выбор очевиден – для разрешений QuadHD и FullHD GeForce RTX 4070 Super будет отличным выбором. Помимо выгодного соотношения цены и производительности она может похвастаться неплохим разгонным потенциалом, особенно по памяти, а также не слишком высоким по меркам современных GPU энергопотреблением и тепловыделением – в большинстве случаев фактический TGP не превышает 250 Вт.

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Блок питания стоит взять с некоторым запасом сверху, а значит, нас интересуют модели с «честными» 700+ Вт по линии 12В. Желательно – не дороже 7 тысяч рублей. Среди подобных БП можно отметить Core BBS-700S от тайваньской компании Chieftec – по линии 12В у него 698 Вт, а еще он, в отличие от многих других решений той же ценовой категории, может похвастаться золотым сертификатом 80 Plus. Вообще, хотелось бы похвалить Chieftec – у фирмы множество отличных, и при этом, недорогих блоков питания с достойными электрическими характеристиками, высокой надежностью и не шумными вентиляторами. Да, модульной системы подключения кабелей или настраиваемой подсветки (и вообще подсветки) у Core BBS-700S нет, но со своими основными задачами он справляется очень и очень хорошо.

Разместить все перечисленное железо предлагаю в игровом корпусе Phanteks MagniumGear NEO Air. Это тот случай, когда название бренда говорит само за себя. Несмотря на невысокую по нынешним меркам цену, кейс может похвастаться вместительностью, продуманностью и отличной организацией пространства. По-умолчанию он оснащен двумя предустановленными 120-миллиметровыми вентиляторами, к которым при желании можно добавить еще несколько, на месте и пылевые фильтры. Также стоит отметить наличие системы прокладки кабелей и сказать пару слов по поводу прозрачной боковой стенки – она выполнена из закаленного стекла, а не из акрила. За свои деньги MagniumGear NEO Air – корпус просто шикарный, особенно с учетом того, что его легко обслуживать, да и кулеры с видеокартами в него поместятся практически любые.

Подводим итоги

Итак, все комплектующие выбраны:

Конфигурация получилась сбалансированной (пусть и с перекосом в сторону видеокарты, в игровых сборках это нормально), производительной и подходящей для дальнейшего апгрейда. Она позволит комфортно играть с 70-90+ FPS в любые проекты в разрешении QuadHD и с еще большей частотой смены кадров — в разрешении FullHD. Разумеется, RTX 4070 Super справляется и с трассировкой лучей, хотя в наиболее требовательных тайтлах для получения наилучшего игрового опыта стоит включать DLSS 3 в режиме Quality и генерацию кадров. Полагаю, что такой сборки хватит как минимум на несколько лет, а в будущем вы сможете вдохнуть в нее вторую жизнь, заменив процессор и видеокарту.

FAQ (Вопросы и ответы)

Что заменить в сборке, если имеются дополнительные средства?

Процессор – возьмите AMD Ryzen 7 7800X3D. Материнскую плату — стоит присмотреться к Standard-ATX моделям с мощной подсистемой питания, защищенной радиаторами. Как минимум два порта M.2 PCI-E 4.0 — тоже обязательное условие. SSD – можно взять Samsung 980 Pro на 2 терабайта или другой похожий накопитель.

Ну и, конечно, можно поставить более производительную видеокарту, хотя, если вы решите брать RTX 4080/4080 Super/4090 – блок питания понадобится более мощный.

Какой взять QuadHD монитор?

Повторю свои рекомендации из одной из предыдущих статей. Они универсальны, но делайте поправку на свои личные предпочтения. Около 27 дюймов, IPS, не изогнутый экран, Flicker-Free, 120+ Гц, с поддержкой технологий адаптивной синхронизации и не от китайского или российского Noname-бренда. Вот примеры.

LG UltraGear 27GP850-B. Отличный, очень быстрый монитор на 180 Гц с низким временем отклика, но есть проблема — сильный Glow-эффект с паразитными оранжевыми и синими оттенками. MSI Optix G274QPX. Хороший 240-герцевый монитор, но время отклика выше, чем у GP850-B. MSI G274QRFW. Относительно недорогой игровой монитор на 165-170 Гц. GIGABYTE M27Q. Другой достойный QuadHD дисплей на 165-170 Гц. Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor. Доступный и быстрый, но с проблемами прошивки. Если часто меняете режимы и настройки – не берите. В остальных случаях очень хорош за свои деньги.

Есть ли смысл переплачивать за высокочастотную оперативную память? Например, за DDR5-7200 или даже DDR5-8400?

Нет, выгоднее вложить деньги в другие комплектующие, например в процессор или видеокарту.

Не будет ли AMD Ryzen 5 7600 узким местом конфигурации?

В играх — нет, только в многопоточном ПО с упором на процессор. Но у нас игровая, а не рабочая сборка.

Стоит ли ожидать, что процессоры и графические ускорители станут дешевле?

С учетом того, что рубль не спешит сильно укрепляться, несмотря на все меры поддержки, они скорее станут дороже. Удешевления стоит ожидать ближе к выходу новых поколений CPU и GPU или даже после их выхода. Но сначала выйдут флагманские модели, соответственно, и подешевеют флагманские же модели предыдущих линеек. Согласно предварительным данным, релиз NVIDIA GeForce RTX 5000 и AMD Radeon RX 8000 может состояться в четвертом квартале 2024 года.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в конце апреля-начале мая 2024 года за 150 тысяч рублей – как выяснилось, весьма производительную и позволяющую комфортно играть в разрешении QuadHD в любые проекты на максимальных настройках графики. Более того, сборка еще и хорошо подходит для дальнейшего апгрейда. А что вы думаете по поводу рассмотренной в материале конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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