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Собираем полностью белый мощный ПК для гейминга, стриминга и работы с видео

Рассказываю о весьма производительной и при этом сбалансированной конфигурации, подходящей для контент-мейкеров и геймеров-энтузиастов, собранной из комплектующих, выполненных в белой цветовой гамме
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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, можно ли в 2024 году собрать производительный компьютер из комплектующих в светлом цветовом исполнении – в первую очередь, конечно, в белом. Для большинства геймеров визуальная привлекательность ПК не столь важна, как его возможности в современных играх, тем не менее, бывают и исключения. Например, конфигурация в бело-розовых тонах может быть хорошим выбором для увлекающейся видеоиграми девушки или для стримера, которому важно, чтобы его компьютер смотрелся необычно и круто. Но хватит предисловий, поехали!

Процессор: Intel Core i7-14700K OEM

В качестве основы для сборки предлагаю выбрать сокет Intel LGA 1700 и процессор Intel Core i7-14700K, обладающий 8 производительными ядрами с поддержкой мультипоточности и еще 12 энергоэффективными без таковой. Это весьма горячий CPU, но современные системы жидкостного охлаждения с крупными радиаторами и тремя вентиляторами способны с ним справиться. К преимуществам «четырнадцать тысяч семисотого» можно отнести отличную приспособленность как для игровых, так и для рабочих или контент-мейкерских сценариев использования. Этот процессор демонстрирует высокую производительность в любых задачах, а к его недостаткам можно отнести разве что высокий TDP, поскольку цену в 50 тысяч рублей, с учетом санкций и курса рубля, можно считать более-менее адекватной. Желающим сэкономить могу порекомендовать обратить внимание на Core i7-13700KF — он стоит на 10 тысяч рублей дешевле. При этом вы лишитесь 4 энергоэффективных ядер и встроенного графического ядра, да и частоты у модели предыдущего поколения чуть пониже. Зато ниже и тепловыделение.

Материнская плата: GIGABYTE Z790 AORUS ELITE AX ICE

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Найти белую материнскую плату было сложнее всего. Возможно, оно того и не стоит, и лучше взять черную, приспособив на нее какой-нибудь чехол или радиатор с подсветкой. Но не будем отступать от ТЗ – если видимые комплектующие должны быть белыми, значит должны. GIGABYTE Z790 AORUS ELITE AX ICE – это продвинутая материнская плата с мощной подсистемой питания, массивной системой пассивного охлаждения, а также богатым комплектом разъемов и широким функционалом. Подобную МП можно без каких-либо проблем использовать в суфблагманских и флагманских конфигурациях с разгоняемыми процессорами Intel Core i7 и Core i9. К ее дополнительным плюсам можно отнести 2.5-гигабитный сетевой адаптер, приличную звуковую карту и встроенный модуль Wi-Fi/Bluetooth. Из более популярных материнских плат ее можно сравнить с MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI.

Система жидкостного охлаждения: ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB White Edition

Intel Core i7-14700K – процессор весьма горячий и требовательный к питанию и охлаждению. Ядер по сравнению с 13700K у него стало больше, подросли и рабочие частоты, а потому также увеличились и показатели энергопотребления и тепловыделения. И если в играх с «четырнадцать тысяч семисотым» худо-бедно справятся воздушные суперкулеры уровня Noctua NH-D15, для стресс-тестов и рабочих приложений их возможностей будет недостаточно. Перегрев и троттлинг начнется практически сразу. На мой взгляд, оптимальный вариант для Core i7-14700K – это система жидкостного охлаждения с тремя вентиляторами и 360-миллиметровым или даже 420-миллиметровым радиатором. Хорошо подойдет, например, ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB White Edition. При этом следует учитывать, что подобная СЖО поместится далеко не в каждый корпус, и далеко не в каждом корпусе ее можно будет вывести на верхнюю, а не на переднюю панель, даже если говорить о продвинутых игровых моделях.

Оперативная память 64Gb DDR5 6400MHz ADATA XPG Lancer RGB (AX5U6400C3232G-DCLARWH) (2x32Gb KIT)

Хорошей игровой сборке в 2024 году с лихвой хватит 32 гигабайт оперативной памяти, а вот для конфигурации, предназначенной также для создания контента и работы в ресурсоемком программном обеспечении стоит сразу закупать комплект на 64 гигабайта. Крайне желательно — двумя модулями. Вариант с одной планкой отпадает, потому что с ней не удастся задействовать двухканальный режим, вариант же с четырьмя неоптимален, поскольку четырехканального режима в десктопном сегменте нет, и пропускная способность не повысится, а даже немного понизится. В качестве варианта по-умолчанию предлагаю комплект ADATA XPG Lancer RGB, состоящий из пары тридцатидвухгигабайтных модулей с белыми радиаторами, оснащенными светодиодной подсветкой.

SSD: Samsung 980 Pro 2 ТБ

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В случае с твердотельным накопителем можно сделать исключение и не ориентироваться на модели с наклейкой, печатной платой или радиатором белого цвета. В случае с материнской платой GIGABYTE Z790 AORUS ELITE AX ICE все разъемы M.2 PCI-Express прикрыты собственными радиаторами, поэтому можно не переживать ни за температурный режим, ни за эстетическую составляющую. Я часто рекомендую для игровых конфигураций субфлагманского и флагманского уровня твердотельные накопители Samsung 980 Pro. Сейчас на рынке есть и более быстрые решения, но вы не заметите разницы ни в каких практических сценариях использования – только в специализированных тестах и бенчмарках. При этом Samsung 980 Pro уже можно считать SSD, проверенным временем. Как показывает опыт его многочисленных покупателей, накопитель крайне надежен, лишен каких-либо специфических проблем и способен выдержать в несколько раз больше перезаписанных данных, чем заявлено производителем. При этом его стоимость можно назвать адекватной, особенно с учетом усугубляющегося на мировом рынке дефицита чипов NAND и DRAM.

Видеокарта: GIGABYTE GeForce RTX 4090 AERO OC 24 ГБ


С белой видеокартой, как и с белой материнской платой, было сложно. Не предлагать же читателям покупать устройства малоизвестных китайских брендов. К счастью, у GIGABYTE есть модификация графического ускорителя GeForce RTX 4090 под названием AERO OC, выполненная в нужной нам цветовой гамме. Кто-то, конечно, может поругаться, что белый в данном случае «недостаточно белый», но, на мой взгляд, это скорее придирки. Главное – что GIGABYTE позаботилась об охлаждении. Массивный радиатор с испарительной камерой и тепловыми трубками, а также три вентилятора гарантируют, что «четыре тысячи девяностая» не будет перегреваться. Что же касается производительности этой видеокарты — о ней можно особенно не рассказывать. Достаточно сказать, что в настоящий момент это абсолютный топ – более мощных игровых GPU на рынке нет. Хотя в конце 2024 года или в начале 2025 ситуация может измениться.

Блок питания: Cougar POLAR X2 1050

Блок питания желательно выбирать соответствующий стандарту ATX 3.0 или еще более новому – это позволит не использовать кабель-адаптер для видеокарты, а задействовать штатный разъем 12+4 pin. Из подходящих БП в белом цветовом исполнении могу порекомендовать Cougar POLAR X2 1050. К его преимуществам относятся солидная мощность (больше киловатта!), которой с запасом хватит для нашей конфигурации, высокий КПД, богатый комплект разъемов, полностью модульная система подключения кабелей и хорошее охлаждение. Вообще, я фанат блоков питания be Quiet Dark Power/Dark Power Pro, но, как можно понять из названия, они не подходят к рассматриваемой конфигурации по цветовой гамме. А так у меня в основном ПК стоит Dark Power Pro 12 на 1200 Вт. Уже больше года, полет с 13700KF и RTX 4090 нормальный.

Корпус: Be Quiet Shadow Base 800 FX White

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Разместить все перечисленные выше комплектующие я предлагаю в шикарном корпусе Be Quiet Shadow Base 800 FX. Он выпускается как в черном, так и в белом цвете – нас, разумеется, интересует второй вариант. Это невероятно просторный и весьма продуманный кейс, поддерживающий установку даже самых габаритных комплектующих. Установить 400-миллиметровую видеокарту или вывести на верхнюю панель 420-миллиметровый радиатор системы жидкостного охлаждения? Нет проблем. По-умолчанию, кстати, модель оснащена четырьмя предустановленными 140-миллиметровыми «вертушками» - тихими, но эффективными. На мой взгляд, Shadow Base 800 FX – это настоящий шедевр корпусостроения. Он близок к идеалу, как и лучшие модели Fractal Design. Придраться можно разве что к высокой цене и к расположению разъемов – я предпочитаю, когда USB-порты размещены вертикально, а не под некоторым углом.

Подводим итоги

Итак, все комплектующие выбраны:

Процессор

Intel Core i7-14700K OEM

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Материнская плата

GIGABYTE Z790 AORUS ELITE AX ICE

Система охлаждения

ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB White Edition

Оперативная память

64Gb DDR5 6400MHz ADATA XPG Lancer RGB (AX5U6400C3232G-DCLARWH) (2x32Gb KIT)

SSD

Samsung 980 Pro 2 ТБ

Видеокарта

GIGABYTE GeForce RTX 4090 AERO OC 24 ГБ

Блок питания 

Cougar POLAR X2 1050

Корпус

Be Quiet Shadow Base 800 FX White

Собрать производительный ПК в белом цветовом исполнении для гейминга, создания контента работы в ресурсоемком программном обеспечении в 2024 году не составляет труда — вопрос лишь в наличии необходимого бюджета. Рассмотренная в данной статье конфигурация подходит как для того, чтобы комфортно играть в требовательные проекты в разрешении 4K или QuadHD, так и для того, чтобы стримить их и записывать видео, а потом обрабатывать и перекодировать его.

FAQ (Вопросы и ответы)

Много ли удастся сэкономить, если отказаться от единой цветовой гаммы?

С учетом общего бюджета – не особенно. Но можно будет взять более доступную материнскую плату, СЖО и корпус. Да и видеокарту можно поменять на RTX 4090 Palit GameRock OC.

Какой можно выбрать монитор, чтобы он тоже был в белом цветовом оформлении, и при этом обладал достойными характеристиками?

Если говорить о QuadHD моделях, то отличным выбором будет, например, MSI G274QRFW с частотой обновления 165-170 Гц и поддержкой технологий AMD FreeSync Premium и G-Sync Compatible. Он обладает современным «безрамочным» дизайном и может похвастаться эргономичной подставкой, позволяющей осуществлять регулировку экрана не только по уровню наклона, но и по высоте. По 4K – не подскажу, т.к. не особенно интересуюсь 4K-мониторами.

А получится ли собрать ПК в белом цвете в более бюджетном ценовом сегменте?

Да, но главная проблема будет с материнской платой. Можно использовать ASRock B550M Pro SE сокета AM4, но для LGA 1700, вероятно, лучшим решением будет использование обычной МП и декоративного чехла или других подобных элементов.

Нужно ли устанавливать в корпус Be Quiet Shadow Base 800 FX дополнительные вентиляторы?

Нет – четырех комплектных вполне достаточно.

Стоит ли сейчас покупать RTX 4090? Если в течение года, вероятно, выйдет RTX 5090.

Это дискуссионный вопрос. Скорее всего, рекомендованная стоимость RTX 5090 будет гораздо выше, чем у RTX 4090, разрыв же в реальных ценах может оказаться еще больше.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую производительную конфигурацию для гейминга, создания контента и работы в ресурсоемком программном обеспечении можно собрать, используя исключительно те комплектующие, что выполнены в белой цветовой гамме. Рассмотренная сборка лишена каких-либо явных слабостей и подходит для любых разумных сценариев использования. Единственный ее недостаток – высокая цена. А что вы думаете по поводу такой конфигурации? Пишите в комментариях!

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