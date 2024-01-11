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ТОП-5 ошибок компании Intel, помешавших ей завоевать рынок процессоров

Рассказываю о главных, на мой взгляд, ошибках Intel, а также вспоминаю некоторые знаковые моменты из истории корпорации
[ ] для раздела Блоги
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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я хочу поговорить о пяти ключевых, на мой взгляд, ошибках компании Intel, из-за которых она чувствует себя на потребительском рынке процессоров далеко не столь уверенно, как могла бы, а на рынке серверных CPU и железа для консолей и вовсе является аутсайдером по сравнению с AMD. Большинство из этих ошибок – в первую очередь управленческие, и некоторые из них были допущены не один год назад. Добиться изменения курса развития в крупной корпорации может быть непросто, и история Intel наглядно это демонстрирует. Но хватит предисловий, поехали!

Многолетняя стагнация во времена четырехъядерных Core i7

Одна из главных ошибок Intel, многократно обсуждавшихся в свое время на интернет-ресурсах, посвященных компьютерной технике – это отсутствие существенного развития десктопных потребительских процессоров с поколения Sandy Bridge (Core i7-2600K) до Kaby Lake-S (Core i7-7700K). И у того, и у другого CPU 4 ядра и 8 потоков, хотя разделяют их 6 лет. При этом разницу в производительности на ядро тоже не назвать колоссальной. У AMD Ryzen 5 1600 и AMD Ryzen 5 5600 она в процентном соотношении выше. Кстати, до Sandy Bridge флагманскими потребительскими CPU Intel тоже были четырехъядерники, но тут я придираться не буду, потому что 2500K/2600K были настоящим прорывом. У меня у самого был Core i5-2500K, и для своего времени это был шикарный процессор.

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Если выражаться по-народному, то Intel понадобился хороший пинок под зад от ключевого конкурента, AMD, чтобы начать наращивать количество ядер в своих процессорах. Возможно, если бы не Ryzen, компания бы до сих пор продавала бы нам четырехъядерные Core i7, разве что расщедрившись с Core i9 на 6-8 ядер. Кстати, это хороший пример, почему капиталистическая рыночная экономика лучше плановой. Конкуренция – двигатель прогресса. Впрочем, антимонопольное регулирование со стороны государств тоже уместно, если оно не является чрезмерным и идет на пользу потребителям, не ограничивая при этом серьезно возможности бизнеса.

Производство CPU собственными силами вместо сотрудничества с TSMC

Колоссальная, на мой взгляд, ошибка Intel – производство процессоров на собственных предприятиях вместо сотрудничества с тайваньским полупроводниковым гигантом TSMC, являющимся абсолютным лидером в своей отрасли. Технологические нормы TSMC значительно совершеннее, чем у Intel, что подтверждается показателями энергопотребления и тепловыделения старших процессоров AMD Ryzen. И это не единственный пример. Отвлечемся от темы процессоров и немного поговорим о видеокартах. Графические ускорители NVIDIA Ampere RTX 3000 выпускались на мощностях южнокорейской корпорации Samsung, а Ada Lovelace – уже на мощностях TSMC. И разрыв по техническим характеристикам, производительности и энергоэффективности – колоссальный. Во многом он обусловлен совершенством техпроцесса, а не только микроархитектурными улучшениями.

Если бы Intel не была столь закостенелой и консервативной корпорацией, то сейчас могла бы выпускать процессоры с 16 полноценными производительными ядрами, и, возможно, еще и 3D-кэшем. При этом они были бы еще и холоднее, чем 14900K/13900K. Просто взгляните на AMD Ryzen 7950X3D. И это ведь еще далеко не идеальный процессор – у него есть значительные проблемы с межъядерным и межчиплетным взаимодействием из-за разнородных «половинок». С другой стороны, если бы вокруг Тайваня вспыхнул конфликт, мир мог бы остаться без значительной части полупроводниковой продукции TSMC, и тут Intel бы развернулась на всю катушку, получая сверхприбыли. Но это лишь гипотетический сценарий.

Значительно более короткий срок поддержки сокетов, чем у AMD

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Третья ошибка Intel – это частая смена сокетов. Да, с одной стороны, это выгодно, поскольку позволяет продать больше материнских плат. Но с другой, многие пользователи, не готовые раз в 2-3 года менять платформу, предпочитали и предпочитают сокеты AMD. В материнскую плату AM4 чипсета B350 в большинстве случаев после обновления BIOS можно установить процессор Ryzen 7 5800X3D, если позволяет подсистема питания. Платы AMD B350 вышли в 2017 году, Ryzen 7 5800X3D – в 2022 году. У Intel за это время сменилось три потребительских сокета – LGA 1151v2, LGA 1200 и LGA 1700. На каждом из них были удачные модели процессоров, хотя по-настоящему народным, на мой взгляд, является разве что двенадцатипоточный шестиядерник Core i5-12400F. Конкурентов у него практически нет – только AMD Ryzen 5 5600, который на 2-3 тысячи рублей дешевле, но выдает немного меньшую производительность в играх.

Кстати, если говорить о сокете LGA 1700 – формально к нему относятся три поколения процессоров, но последнее вряд ли стоит учитывать. Raptor Lake Refresh – это те же Raptor Lake, разве что у Core i7 энергоэффективных ядер прибавилось. В остальном же это даже не пресловутые «5% в год», а «1-3% в год». Intel снова тормозит с выпуском принципиально новых процессоров, вызывая у опытных компьютерщиков вьетнамские флешбэки времен «вечного» 14-нанометрового техпроцесса.

Искусственные ограничения – как в случае процессоров, так и в случае чипсетов

Четвертая ошибка Intel – это внедрение искусственных ограничений. Когда-то давно разгонять можно было практически любые процессоры. Иногда по шине, а не по множителю, но было можно. Но потом компания решила, что нужно продавать больше дорогих материнских плат. Отрубили на доступных МП даже возможность разгона оперативной памяти. Потом вернули на платах B-чипсета, которые считаются решениями среднего сегмента, но и то не полностью. В случае AMD подобных искусственных ограничений нет. Ничего удивительного, что уже больше трети Steam-геймеров, если верить статистике Valve, пользуются процессорами AMD. А ведь жизненный цикл сокета AM5 только начинается, и рано или поздно появятся народные CPU, каким сейчас является Ryzen 5 5600.

Плохая работа над ошибками

Пятая ошибка Intel – это, на мой взгляд, крайне неоптимальный процесс оценки уже принятых решений и принятия новых. Да, многие крупные корпорации в этом плане весьма неповоротливы. Но не настолько же! Здесь можно вспомнить, например, появившуюся в поколении Ivy Bridge отвратительного качества термопасту под теплораспределительными крышками процессоров. На то, чтобы вернуться к припою, понадобилось больше пяти лет, хотя на любом ресурсе, посвященном компьютерным комплектующим, крыли упомянутый термоинтерфейс самыми забористыми выражениями и рассказывали о том, как наиболее безопасно скальпировать CPU и заменить «терможвачку» на жидкий металл. Другой пример – отказ от использования мощностей TSMC. Начать тесно сотрудничать с тайваньским полупроводниковым гигантом надо было лет 5 назад, а лучше 7. Сейчас наконец-то додумались – вроде бы процессоры Intel Arrow Lake будет выпускать все-таки TSMC. Но упущено много времени.

Бонус – ужасный дебют дискретной графики

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Напоследок скажу о дебюте дискретных графических ускорителей Intel – он ужасен. Серьезно. Как будто свои видеокарты представила какая-нибудь китайская Noname-компания. Сырое, недоработанное фуфло как с аппаратной, так и с программной точек зрения. А ведь опыт по части как минимум встроенной графики был. Были и специалисты, ранее работавшие в NVIDIA и AMD. Думаю, следующее поколение видеокарт Intel тоже будет плохим. Не ужасным, но плохим. Будут проблемы со многими играми, особенно старыми. Будут проблемы с драйверами. А покупать такие GPU геймеры будут разве что, если они будут продаваться с большим дисконтом по сравнению с решениями NVIDIA и AMD, обладающими примерно равной производительностью. Но, как говорится, поживем – увидим.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о пяти важных, на мой взгляд, ошибках корпорации Intel, помешавших ей достичь более значительных успехов на рынке процессоров. Подчеркну, что я не являюсь фанатом AMD, и стараюсь трезво и рационально оценивать преимущества и недостатки как «синих», так и «красных». А еще я использую в своей игровой/контент-мейкерской конфигурации ПК процессор Core i7-13700KF. Его характеристики меня устраивают, хотя я понимаю, что работай Intel лучше, этот CPU мог бы или обладать большим количеством ядер, или быть значительно более энергоэффективным. А что вы думаете по поводу политики компании Intel? Согласны ли вы с изложенными в материале тезисами? Пишите в комментариях!

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