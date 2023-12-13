Всем привет. С вами Zero, и в сегодняшней статье я расскажу о производительной игровой конфигурации, которую можно собрать к Новому году за 224 тысячи рублей. Почему именно 224? Потому что год предстоит 2024-й. К сожалению, рубль опять начал слабеть по отношению к доллару, поэтому удешевления комплектующих не ожидается, но 224 тысячи – это солидная сумма, и их в любом случае должно хватить для мощного геймерского ПК. Но хватит предисловий, поехали!

Начнем, как обычно, с процессора. И здесь есть три основных варианта: Intel Core i7-13700KF, Intel Core i7-14700KF и AMD Ryzen 7 7800X3D. На мой взгляд, оптимальным из них является первый: Raptor Lake Refresh производительнее буквально на 1-2 процента, но при этом ощутимо дороже, что же касается Ryzen 7 7800X3D – он слишком плох для своей цены в многопоточных рабочих приложениях. Все-таки восемь производительных и восемь энергоэффективных ядер лучше, чем только восемь производительных. При этом чисто для гейминга 7800X3D немного лучше. Но большинство геймеров, обладающих производительными ПК, как минимум иногда стримят или записывают видео, а для таких задач лучше использовать многоядерный процессор.

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Более того, у «тринадцать тысяч семисотого» есть и другие преимущества. Во-первых, это возможность обойтись воздушным охлаждением. Поверьте, я знаю, о чем говорю – у меня у самого установлен такой CPU в паре с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090. И в играх он прекрасно охлаждается суперкулером Noctua NH-D15 Chromax Black. Охлаждается он и в работе, но уже не так прекрасно. А в стресс-тестах – немного троттлит, снижая рабочие частоты. Но вы же не будете нонстопом гонять стресс-тесты. И во-вторых – в пару к такому CPU можно установить любой графический ускоритель. Вообще любой, он не будет узким местом. Опять же, проверено лично. Впрочем, это касается и двух других процессоров, о которых я говорил. В будущем вы легко сможете установить в сборку условную RTX 5090, когда она выйдет.

Intel Core i7-13700KF – процессор довольно требовательный и горячий, поэтому чрезмерно экономить на материнской плате в нашем случае не стоит. Она должна обладать адекватной подсистемой питания с дополнительным охлаждением. Также обозначу еще несколько требований: чипсет Z790 или Z690 для возможности разгона/тонкой настройки CPU, форм-фактор Standard-ATX, поддержка оперативной памяти DDR5-7200, наличие хотя бы трех разъемов M.2 PCI-Express, расширенный комплект USB-портов и 4 pin портов для подключения корпусных вентиляторов. Этим требованием удовлетворяет, например, плата Gigabyte Z790 GAMING X. Если не любите BIOS Gigabyte – можете присмотреться к альтернативам от MSI, ASUS или ASRock, благо, на рынке их достаточно. Только сверяйтесь с характеристиками.

Я не сторонник систем жидкостного охлаждения, и считаю, что использовать их следует только тогда, когда иных вариантов уже не остается. Как минимум из-за риска протечек. У нас не тот случай – с Core i7-13700KF вполне можно обойтись воздушным суперкулером. Хорошо подойдут четвертый «Ассасин» от DeepCool, Be Quiet Dark Rock Pro 4 или Noctua NH-D15. Выбирайте любой – лично я предпочел последний, но на момент написания статьи в «Регарде» его нет в наличии. Assassin по сравнению с двумя другими вариантами шумноват на средних оборотах – издержки оригинальной конструкции. Зато эффективность охлаждения достигается весьма высокая. И выглядит необычно. А еще не мешает установке планок оперативной памяти.

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Оперативной памяти стоит сразу взять 32 гигабайта – и забыть о ней. Если планируете много работать в видеоредакторах или других крайне требовательных к ОЗУ приложениях – то 64 гигабайта. В качестве варианта по-умолчанию рассмотрю 32, а по поводу 64 скажу следующее: набирайте требуемый объем двумя модулями, а также выбирайте планки DDR5-6000 или DDR5-6400 на чипах Hynix A-Die или Hynix M-Die. На тех же чипах стоит выбирать и шестнадцатигиговые планки, только они будут одноранговыми, а не двухранговыми. Зато DDR5-7200, а не DDR5-6400. Кстати, DDR4 память брать не стоит – между DDR4-3200 и DDR5-7200 серьезный разрыв по FPS, 10-15%, а в некоторых проектах и больше. Так что экономить на памяти, когда вы собираете продвинутый игровой ПК, не следует.

А вот на твердотельном накопителе поначалу в меру сэкономить можно – благо, M.2 разъемов у выбранной материнской платы хватает. Из соображений соблюдения заданного бюджета на сборку я выбрал терабайтный SSD Samsung 980 Pro, но, если у вас хватает денег – конечно, сразу берите двухтерабайтный. Что касается рассматриваемой модели – сейчас она считается уже субфлагманской, а не флагманской, но она беспроблемная, универсальная и проверенная временем. У южнокорейской корпорации получился сбалансированный SSD, благодаря использованию собственных контроллера и памяти, а также прошивки и DRAM-буфера, прекрасно показывающий себя в любых сценариях использования. Для игровой же конфигурации его скоростные показатели не просто достаточны, а даже избыточны.

RTX 4080 сейчас стоит столько, сколько в начале прошлого года стоила RTX 4090, поэтому приобрести ее без серьезного удешевления прочих компонентов системы не получится. Исходя из таких вводных, в качестве варианта по-умолчанию предлагаю рассмотреть более доступный вариант, если такая формулировка приемлема применительно к видеокарте стоимостью 90-100 тысяч рублей. Как многие уже догадались, речь идет об RTX 4070 Ti – графические ускорители AMD Radeon в субфлагманском и флагманском сегментах я всерьез не рассматриваю из-за того, что они значительно уступают «зеленым» картам по производительности трассировки лучей. Да и технология FSR работает гораздо хуже, чем DLSS 3 и Frame Generation. С RTX 4070 Ti вы сможете комфортно играть в любые проекты в разрешении QuadHD на максимальных настройках графики с трассировкой лучей. Что же касается более тяжелого и ресурсоемкого разрешения 4K – в нем относительно комфортно играть тоже получится, но производительность в некоторых играх будет ощутимо ниже, чем с RTX 4080 или RTX 4090. Во многом – из-за наличия у RTX 4070 Ti только 12 гигабайт видеопамяти.

К блоку питания у меня несколько требований – высокая надежность, достаточная (с большим запасом) мощность, модульная система подключения кабелей, тихий вентилятор, наличие разъема 12+4 pin (соответствие стандарту ATX 3.0). Всем этим требованиям удовлетворяет модель Chieftec Polaris 3.0 PPS-1050FC-A3. Можно было бы взять и 850-ваттную модификацию, но не советую: для замены видеокарты на условную RTX 5090 ее может быть уже маловато. Конечно, КПД у рассматриваемой модели пусть и высокий, но не запредельный – она обладает сертификатом 80 Plus Gold, а не Platinum или Titanium. Но это не критично, да и бюджет не позволяет выделить на блок питания 20-30 тысяч рублей. Часто опытные компьютерщики говорят, что на БП экономить нельзя, но это неправда. Можно – но в меру. Чрезмерно экономить – действительно нельзя, поскольку китайские Noname-БП крайне ненадежны, а при выходе из строя могут унести за собой и часть остального железа.

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Корпус для перечисленных выше комплектующих нужен просторный и хорошо продуваемый – например, Zalman Z10 Plus. Конечно, почти 10 тысяч рублей за него – это чрезмерно много, но такая уж ситуация сейчас сложилась на российском рынке с учетом не самого стабильного курса национальной валюты. К преимуществам модели можно отнести наличие четырех предустановленных вентиляторов, обилие свободного места для установки габаритных комплектующих и отличную организацию пространства. Также кейс может похвастаться демократичными ограничениями по высоте кулера и длине видеокарты – 173 мм и 395 мм соответственно. Придраться можно разве что к довольно тонкому металлу стенок и наличию всего двух посадочных мест для 3.5-дюймовых жестких дисков, но в наше время мало кто использует большое количество HDD.

Подводим итоги

Итак, все комплектующие выбраны:

Резюмируя, можно сказать, что за 224 тысячи рублей в конце 2023 года можно приобрести производительную и сбалансированную игровую конфигурацию без каких-либо слабых мест. С ней вы сможете комфортно играть в любые проекты в разрешении QuadHD, выкручивая параметры графики на максимум и не переживая о FPS, даже если использовать трассировку лучей. А вот в 4K иногда настройки графики придется снижать – ну, или использовать технологии DLSS и Frame Generation.

FAQ (Вопросы и ответы)

Не лучше ли сэкономить на процессоре и памяти и взять Core i5-12400F и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4080?

Это приемлемый вариант, если вы собираетесь только играть. Но в некоторых процессорозависимых играх FPS будет ниже, чем с описанной в статье сборкой. Связка Core i5-12400F и RTX 4080 слишком несбалансированная – процессор в ней явно является узким местом. Максимально производительная видеокарта, что я посоветовал бы брать к «двенадцать тысяч четырехсотому» – это RTX 4070. Или RTX 4070 Ti, но уже с натяжкой.

Во что вложить дополнительные средства, если они есть?

Если их немного – возьмите двухтерабайтный Samsung 980 Pro вместо терабайтного. Если много – то, разумеется, в видеокарту. RTX 4080 или даже RTX 4090 – ваш выбор.

Какой монитор стоит взять к сборке?

С разрешением QuadHD и частотой обновления 144 Гц и более. На IPS или VA матрице, Flicker-Free, G-Sync или G-Sync Compatible. Диагональ и изогнутость – на ваш вкус. Я предпочитаю плоский экран и диагональ около 27 дюймов.

Сборка за 224 тысячи – и QuadHD монитор, а не 4K?

На мой взгляд, разрешение 4K сильно переоценено маркетологами. Разница между 60 FPS/Гц и 144+ FPS/Гц с адаптивной синхронизацией заметна гораздо сильнее, чем разница между QuadHD и 4K.

Стоит ли брать новый ПК сейчас или лучше подождать снижения цен?

Стоит брать сейчас – похоже, рубль исчерпал большую часть своих возможностей по укреплению, с учетом того, что Минфин снова начал приобретать валюту. Значительного снижения цен на компьютерные комплектующие теперь не предвидится – более того, в марте 2024 года курс могут и «отпустить» в свободное плавание.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую геймерскую конфигурацию можно собрать за 224 тысячи рублей к Новому 2024 году. Если подытожить, то весьма производительную, хотя и не такую производительную, как год назад – тогда рубль был дороже, а комплектующие – дешевле. А что вы думаете по поводу предложенной сборки? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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