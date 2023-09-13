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Всем привет! С вами Zero, и это очередной материал из серии статей, посвященных мифам, заблуждениям и стереотипам о компьютерном железе. И рассматриваемая сегодня категория – это системы охлаждения, как воздушные, так и жидкостные, а также вентиляторы и термоинтерфейсы. Если вас интересуют заблуждения о других компьютерных комплектующих – ссылки на соответствующие статьи будут в конце, после заключения. Поехали!

Чем выше обороты вентилятора кулера, тем он эффективнее

Частично правда – но это верно только для одинаковых или очень похожих кулеров. Помимо частоты оборотов крыльчатки «вертушки», на эффективность отвода тепла влияет множество факторов. Диаметр и форма лопастей, площадь и форма радиатора, наличие или отсутствие тепловых трубок, а также их количество, материал основания (медь или алюминий) и качество его соединения с основной частью радиатора и многое другое. Также стоит отметить, что высокооборотистые вентиляторы, как правило, более шумные, чем средне- и низкооборотистые. Именно поэтому я советую избегать кулеров с 92-миллиметровыми и еще более мелкими вентиляторами, и вместо этого ориентироваться на системы охлаждения, оснащенные как минимум 120-миллиметровыми «вертушками». Благо, такие есть и в бюджетном сегменте, например, DeepCool GAMMAXX 400 V2. Предлагает московский магазин «Регард», доставляющий заказы по всей территории России и другие системы охлаждения, причем по адекватной стоимости.

Кулер нужно проверять на совместимость только с процессором

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Миф. Как минимум еще и с корпусом, а также с модулями оперативной памяти. Большинство стандартных игровых Midi Tower корпусов предусматривают установку кулеров с радиатором не выше 150-160 см. Если вы планируете использовать производительную воздушную систему охлаждения с габаритным, высоким радиатором – убедитесь, что он будет совместим с вашим оборудованием. А именно – с процессором (по сокету), с корпусом (по высоте) и с оперативной памятью. Последнее, кстати, сложнее всего – часто для того, чтобы узнать, влезут ли под радиатор те или иные модули ОЗУ, приходится штудировать обзоры и отзывы. Из относительно недорогих шасси, поддерживающих высокие кулеры, можно отметить DeepCool MATREXX 50 Black, но к нему часто нужно докупать дополнительные вентиляторы.

Боксовые кулеры – оптимальный вариант, потому что их предоставляет сам производитель процессора

Миф. Боксовые кулеры Intel и AMD – неэффективные и достаточно шумные. А за разницу в стоимости между OEM и BOX версиями процессора можно приобрести гораздо более производительную и тихую систему охлаждения. На самом деле, нет ни одной причины приобретать процессор в BOX-версии…разве что вы коллекционируете коробки. Увеличенный срок гарантии – вообще не аргумент, потому что процессор или бракованный, что вы заметите быстро, или с вероятностью выше 99% проработает много лет. При соблюдении надлежащих условий эксплуатации, разумеется, а не в режиме экстремального разгона.

В ценовом диапазоне до 2000-2500 рублей нет эффективных кулеров

Миф. Да, системы охлаждения, как и остальное компьютерное железо, в последние месяцы заметно подорожали из-за ослабления курса рубля. Тем не менее, в указанном ценовом диапазоне по-прежнему есть интересные предложения. Помимо уже упомянутого GAMMAXX 400 V2, к ним можно отнести, например, многие модели, предлагаемые китайской компанией ID-COOLING. Хороший пример – ID-COOLING SE-214-XT. К сожалению, повышение цен не обошло стороной и его – если в начале года этот охладитель стоил около 1600 рублей, то сейчас предлагается более, чем за 2 тысячи.

Заявленный производителем показатель TDP кулера – истина в последней инстанции

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Миф. Даже если бы производители очень хотели, они не могли бы указать точный TDP. Как минимум, потому что у разных процессоров разная площадь теплораспределительной крышки, да и конфигурации чиплетов под этой крышкой сильно различны. Поэтому уважающие себя и своих потребителей компании указывают приблизительный TDP. Китайские же Noname-бренды (ID-COOLING к таковым не относится) порой завышают паспортные характеристики чуть ли не в 2 раза. Например, хитрые китайцы могут заявить, что система охлаждения, состоящая из небольших размеров радиатора с четырьмя тепловыми трубками и 120-миллиметрового вентилятора справится с процессором с TDP 220 Вт. По факту же – не справится.

Шлифовка основания кулера и теплораспределительной крышки кулера улучшит передачу тепла

Частично правда, но с большими оговорками. Ручная шлифовка с помощью наждачной бумаги нередко не улучшает, а ухудшает ситуацию, поскольку, пытаясь исправить одну впадину или неровность на теплораспределительной крышке процессора/подошве кулера, пользователь создает несколько новых. К тому же, выпуклое основание – «фишка» некоторых радиаторов. Иногда она не ухудшает, а улучшает теплоотвод за счет лучшего прижима в центральной части. Впрочем, есть и кулеры (и процессоры), охлаждение которых действительно можно улучшить при помощи шлифовки поверхностей. Но это скорее исключение, а не правило. Большинство кулеров рассчитаны на работу «из коробки». Суперкулеры же от топовых брендов, такие, как Noctua NH-D15 Chromax Black, «дорабатывать напильником» точно не нужно.

Радиатор кулера нужно чистить от пыли раз в полгода-год

Миф. Если температура процессора и уровень шума вентилятора остаются приемлемыми, то можно и реже – даже раз в несколько лет. Это допустимо, если вы выбирали систему охлаждения с большим запасом, а ваш процессор не отличается высоким тепловыделением. Работает CPU под высокой нагрузкой при температуре 65 градусов или 75 градусов по Цельсию – большой разницы нет, и тот и другой варианты приемлемы. Сам я обычно чищу системный блок примерно раз в год – днище корпуса пылесошу, а из остальных мест выдуваю пыль при помощи пневматического очистителя. Проще говоря, следуйте одному из старейших и главнейших принципов компьютерщиков и IT-специалистов: «Работает – не трогай!».

Добавление к кулеру второго вентилятора позволяет значительно увеличить эффективность отвода тепла

Частично правда. В большинстве случаев такая мера действительно позволяет «скинуть» несколько градусов, если, конечно, вы не направите воздушные потоки от двух вентиляторов друг на друга. Тем не менее, именно значительного эффективного отвода тепла часто не происходит. Исключением являются суперкулеры с двухсекционными радиаторами, но подобные системы охлаждения по-умолчанию оснащаются как минимум парой «вертушек». Хороший пример – Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme Rev.B. Если же кулер оснащен одиночным радиатором, добавление второго вентилятора улучшит ситуацию, но не радикально.

Существуют абсолютно бесшумные кулеры

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Частично правда. Частично, потому что называть их кулерами или радиаторами – вопрос дискуссионный. Наверно – можно и так, и так. Самый яркий представитель систем безвентиляторных систем охлаждения– Noctua NH-P1. Стоит отметить, что для процессоров с высокими показателями энергопотребления и тепловыделения они не подойдут. А вот с условным Intel Core i5-12400F (тем самым народным шестиядерником) или с каким-нибудь восьмиядерником, если поднастроить его вручную и снизить TDP и рабочие частоты, такой кулер в большинстве случаев справится. Только есть один нюанс – если вы собираете абсолютно бесшумный ПК, то корпусных вентиляторов в нем тоже не будет. Поэтому надо продумать движение воздуха внутри шасси и соответствующим образом его организовать.

Поставляющиеся в комплекте с кулерами термопасты – плохие и неэффективные

Миф. Большинство подобных термоинтерфейсов, конечно, уступают топовым, но действительно плохие комплектные термопасты – большая редкость. Чаще всего они встречаются при приобретении кулеров китайских Noname-производителей. Тем не менее, если вы используете горячий многоядерный процессор с высоким TDP, возможно, имеет смысл задуматься о приобретении не только суперкулера или системы жидкостного охлаждения, но и термоинтерфейса повышенной эффективности. Возможно, даже жидкого металла, хотя у него, помимо плюсов, есть и существенные минусы, о которых я расскажу ниже.

Термопасту необходимо регулярно менять

Миф. Термопасту имеет смысл менять только если она значительно потеряла в теплопроводности. Первым же делом, если температура процессора при высоких нагрузках выросла, стоит просто-напросто почистить радиатор системы охлаждения от пыли. Как минимум – при помощи пневматического очистителя с насадкой-трубочкой, как максимум – вручную, если пыль между ребрами радиатора уже скучковалась в плотные комки и не выдувается даже мощным потоком воздуха из баллончика. Кстати, купить пневматические очистители вы можете в магазине «Регард».

Жидкий металл по всем параметрам лучше обычных термопаст

Миф. Да, теплопроводность жидкого металла может превышать 70 Вт/мК против 14-15 Вт/мК у обычных термоинтерфейсов, но у него есть существенные минусы. Во-первых, он проводит электрический ток, а значит, наносить его следует крайне аккуратно, в противном случае можно получить короткое замыкание с выходом из строя материнской платы, а возможно, и других комплектующих. Во-вторых, многие жидкие металлы несовместимы с алюминиевыми основаниями кулеров. Это, впрочем, не страшно, поскольку основания чаще медные или медные никелированные. В-третьих, жидкий металл часто портит поверхность теплораспределительной крышки процессора и основания кулера – если вы будете менять термоинтерфейс, придется прибегать к шлифовке. В большинстве случаев недостатки ЖМ перевешивают преимущества, если вы не энтузиаст-оверклокер.

Жидкий металл проводит электричество, а термопаста нет

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Частично правда. Большинство предлагающихся в компьютерных магазинах термоинтерфейсов действительно не проводят электричество, но некоторые проводят. Поэтому не рекомендую покупать термопасты Noname-производителей: нормальные компании хотя бы указывают, если их термоинтерфейс проводит электрический ток. При этом жидкий металл ток проводит, как, собственно, и остальные металлы.

Системы жидкостного охлаждения всегда лучше воздушных кулеров

Миф. Флагманские системы жидкостного охлаждения действительно эффективнее отводят тепло, чем флагманские суперкулеры. Тем не менее, воздушный суперкулер будет эффективнее, чем многие бюджетные СЖО. Так что если вы планируете приобрести систему жидкостного охлаждения – обращайте внимание на обзоры, а также, желательно, выбирайте модель с как минимум 360-миллиметровым радиатором, если ваш корпус поддерживает установку таковых. Хорошим выбором с точки зрения соотношения стоимости и характеристик будет, например, Lian Li Galahad 360SLB.

Системы жидкостного охлаждения сложно собирать, устанавливать и обслуживать

Частично правда. Точнее, если говорить о кастомных СЖО, то полностью правда. Если же о «магазинных», необслуживаемых – частично. Установить систему жидкостного охлаждения, даже готовую, сложнее, чем кулер, но если вы в принципе можете собрать компьютер самостоятельно, то справитесь и с этой задачей. Кастомные же системы охлаждения – совсем другой уровень как по сложности, так и по стоимости. Хорошая кастомная СЖО запросто может стоить порядка 1.5-2 тысяч долларов, при том, что по эффективности она будет превосходить необслуживаемую 360-миллиметровую или 420-миллиметровую всего на несколько градусов.

Даже топовые суперкулеры не справляются с современными многоядерными флагманскими процессорами

Частично правда. Если говорить о стресс-тестах, то с Intel Core i9-13900KS не может справиться ни один воздушный суперкулер – для него оптимальным вариантом будет производительная система жидкостного охлаждения, такая, как Arctic Cooling Liquid Freezer II 420 RGB. Только будьте внимательны – подобная СЖО совместима далеко не с каждым корпусом. А вот если вы планируете только играть, а не гонять стресс-тесты или работать в ресурсоемком многопоточном программном обеспечении, то воздушного суперкулера уровня Noctua NH-D15 хватит даже для самых горячих современных процессоров.

Чем больше в корпусе вентиляторов – тем лучше

Миф. Выпиливать или высверливать в шасси дополнительные отверстия и организовывать добавочные посадочные места для «вертушек» точно не стоит. Если вентиляторов слишком много, их воздушные потоки будут пересекаться, вызывая завихрения, что приведет к увеличению уровня шума и снижению эффективности охлаждения. Оптимальный вариант для бюджетного ПК с невысоким энергопотреблением и тепловыделением – 2-3 вентилятора, для производительной игровой или рабочей сборки – от 4 вентиляторов и более. Речь идет о 120-миллиметровых или 140-миллиметровых вертушках, например, Fractal Design Silent Series R3 120.

Подсветку вентиляторов всегда можно отключить

Миф. Многие дешевые вентиляторы, в том числе, входящие в состав систем охлаждения, обладают неотключаемой подсветкой. И хорошо, если на светодиоды идет отдельный проводок, который можно перерезать. Иногда отключить иллюминацию невозможно даже таким «колхозным» способом. При этом многие пользователи отмечают, что первые несколько недель подсветка вызывает «вау-эффект», но в дальнейшем, напротив, начинает раздражать. Так что рекомендую при выборе вентиляторов или процессорных систем охлаждения учитывать и этот момент.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о различных мифах, заблуждениях и стереотипах, касающихся процессорных систем охлаждения для компьютеров, корпусных вентиляторов, а также термоинтерфейсов. Если вас интересуют другие комплектующие ПК – ссылки на соответствующие материалы будут ниже. А вы сталкивались с какими-либо из приведенных мифов? Или, возможно, хотите добавить в список свои? Пишите в комментариях!

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