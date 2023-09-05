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Всем привет! С вами Zero, и это очередная статья из серии, посвященной мифам, заблуждениям и стереотипам о компьютерных комплектующих. Сегодня я хочу поговорить о жестких дисках – с появлением твердотельных накопителей мифов об HDD стало только больше. Если вас интересуют другие компоненты ПК, то у меня уже вышли статьи о процессорах, видеокартах, материнских платах, оперативной памяти и SSD – ссылки на них будут в описании. Но хватит предисловий, поехали!

Жесткие диски надежнее, чем SSD

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Миф. Как показывает статистика компании Backblaze, занимающейся хранением больших объемов данных и резервным копированием, твердотельные накопители, даже недорогие потребительские, в среднем надежнее жестких дисков, причем даже серверных. Пишут об этом и на тематических форумах. Разумеется, существуют «проблемные» модели как SSD, так и HDD, выходящие из строя чаще других, но в среднем твердотельные накопители выходят из строя реже, если не говорить о сверхдешевых моделях от китайских Noname-производителей и о подделках. Надежность современных жестких дисков, впрочем, также достаточно высока, особенно в случае моделей, рассчитанных на круглосуточную работу, таких, как Western Digital WD63PURZ объемом 6 терабайт. Ее и многие другие HDD вы можете приобрести в магазине «Регард» – он осуществляет доставку по всей территории России.

Жесткие диски в 2023 году не нужны – для любых задач лучше приобретать твердотельные накопители

Миф. Стоимость одного гигабайта на SSD, даже бюджетном, по-прежнему значительно выше, чем стоимость одного гигабайта на жестком диске, поэтому для хранения больших объемов данных, начиная от нескольких терабайт, выгоднее использовать HDD, особенно если данные эти не требуют быстрого доступа. Активно используются жесткие диски и для резервного копирования, а также для любых других задач, когда скорость случайных чтения и доступа не играют значительной роли. Так, если вам требуется накопитель большого объема, например, для видеонаблюдения, отличным выбором станет WD Purple Pro объемом 18 ТБ.

В ближайшие годы новые жесткие диски перестанут разрабатывать из-за удешевления SSD





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Миф. Производители активно работают над внедрением технологий записи с энергетической подпиткой при помощи микроволн или лазера. Отраслевые эксперты и представители компаний, выпускающих как HDD, так и SSD, в большинстве своем придерживаются мнения, что емкость жестких дисков продолжит расти, а стоимость одного гигабайта на них – снижаться. Та же Seagate, помимо энергетической подпитки записи, планирует задействовать в одном корпусе несколько блоков головок. К 2026 году компания стремится выпустить жесткий диск емкостью 50 терабайт. В текущем же, 2023 году ожидается релиз 30-терабайтной модели. Кстати, сейчас самый емкий жесткий диск в ассортименте «Регарда» – 22-терабайтный Western Digital Purple Pro WD221PURP. С точки зрения соотношения стоимости и характеристик это, впрочем, не самый выгодный вариант – лучше обратить внимание на 18-терабайтники.

Недорогие SATA III SSD не сильно быстрее жестких дисков

Миф. По скоростям линейного чтения и записи бюджетные SATA III SSD действительно не сильно превосходят традиционные магнитные накопители, в том числе, и жесткие диски. Но они в десятки раз быстрее при случайных операциях, а в домашних, офисных и игровых сценариях использования часто важна именно быстрота случайных, а не последовательных операций. Поэтому операционную систему, софт и современные игры следует ставить именно на твердотельные накопители, а не на жесткие диски. Здесь можно вспомнить, как долго загружались системы до повсеместного распространения SSD. Давно установленная на жесткий диск и «замусоренная» Windows 7 приходила в рабочее состояние только спустя несколько минут после появления заставки – а все, потому что все это время грузились различные службы и программы. Установленная же на SSD операционная система грузилась в разы быстрее и была гораздо отзывчивее в повседневной работе.

Жесткие диски скоро будут заменены магнитными ленточными накопителями

Миф. С точки зрения стоимости хранения одного гигабайта ленточные накопители еще выгоднее жестких дисков, но со скоростью случайного доступа у них все совсем плохо, к тому же, они требуют специального оборудования для чтения и записи. Подобные устройства предназначены для дата-центров и крупного бизнеса, но не для обычных пользователей. Для тех, кто не знает, как работают ленточные накопители, поясню, что их можно сравнить с кассетами для магнитофонов – ленту нужно перемотать до нужного участка, чтобы считать данные. Поэтому если вы собираете личную домашнюю медиаколлекцию, или ваша работа требует хранения больших объемов данных (десятки терабайт) – наилучшим выбором будет приобретение нескольких жестких дисков. Например, 14-терабайтных WD141PURP – формально они позиционируются как предназначенные для систем видеонаблюдения, но отлично подходят и для других задач.

Жесткие диски Seagate ненадежные, а Western Digital – надежные

Недостаточно информации, чтобы определить, ближе это высказывание к мифу или к правде. Большинство крупных компаний, использующих тысячи или десятки тысяч жестких дисков, не делятся статистикой по их отказам. Мне известно только одно исключения – Backblaze. Согласно той статистике, что они публикуют, жесткие диски Seagate в среднем действительно менее надежны, чем HDD Western Digital. Тем не менее, встречаются удачные модели и у Seagate. Что же касается отзывов компьютерщиков на тематических форумах – они разнятся. По моим наблюдениям, впрочем, пользователей, отдающих предпочтение WD, больше. Зато диски Seagate в среднем дешевле. При этом не стоит забывать, что выйти из строя может любой накопитель – не забывайте делать резервные копии ценной информации. Одна из них должна быть удаленной – это убережет данные, например, в случае пожара.

Жесткие диски герметичны

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Миф/правда. Большинство жестких дисков малого и среднего объема негерметичны – их корпус содержит защищенное фильтром отверстие для поступления воздуха извне. Тем не менее, существуют и герметичные HDD – чаще всего, это модели с гелиевым наполнением. Например, Seagate IronWolf 16 ТБ (ST16000VN001) и WD Red Pro 18 ТБ (WD181KFGX). Использования гелия позволяет уменьшить зазоры между пластинами и уместить в 3.5-дюймовом корпусе больше таковых. Поэтому все «винчестеры» большого объема в настоящий момент – гелиевые, и, соответственно, герметичные. Отличить их, помимо спецификаций, можно по «плоской» верхней крышке против стандартной «фигурной».

Существуют абсолютно бесшумные жесткие диски

Миф. Сама технология, используемая в жестких дисках, предусматривает наличие двигателя, вращающего круглые пластины с высокой скоростью, а также считывающего блока, головку которого также необходимо перемещать. Полностью бесшумными подобные процессы быть не могут – если вам нужно абсолютное отсутствие шума, то лучше остановить свой выбор на одном из твердотельных накопителей. Впрочем, разные жесткие диски тоже могут отличаться по уровню шума – стоит обращать внимание как на заявленные производителем характеристики, так и на отзывы потребителей. К примеру, серверные HDD обычно – довольно шумные, поскольку в них упор делается на производительность, а не на акустический комфорт.

Гелиевые жесткие диски крайне ненадежны

Миф. По крайней мере, по имеющимся на конец лета 2023 года данным. Жесткие диски с гелиевым наполнением используются уже далеко не первый год, и пока они показывают меньший уровень отказов, чем традиционные HDD с воздушным наполнением. Эксперты связывают это с уменьшением силы трения в гелиевой среде, отсутствием в ней вызывающего коррозию водяного пара, внедрением современных технологий коррекции вибрации и другими факторами. Проще говоря, сейчас стоит говорить скорее о том, что гелиевые жесткие диски, напротив, надежнее «обычных», хотя и менее надежны, чем брендовые твердотельные накопители. Впрочем, остается вопрос – как HDD с гелиевым наполнением покажут себя на более длительных отрезках времени, порядка десятилетий.

Жесткие диски со скоростью вращения пластин 7200 об/мин выдают большую скорость чтения и записи чем жесткие диски с 5400 об/мин

Миф. Скорость вращения пластин – лишь один из показателей, влияющих на максимальные скорости последовательных чтения и записи жесткого диска. Соответственно, накопитель с 5400 об/мин совсем необязательно будет медленнее накопителя с 7200 об/мин. «Высокооборотистые» HDD будут производительнее «низкооборотистых» только при прочих равных. Сейчас не 2005 год, чтобы выбирать жесткий диск по скорости вращения шпинделя – смотреть стоит на другие характеристики и параметры, а именно – на производителя и линейку, условную стоимость одного гигабайта, заявленные скоростные показатели, уровень шума, технологические особенности, наличие положительных и отрицательных отзывов, и так далее.

Жесткие диски с «черепичной» записью (SMR) выгоднее обычных (CMR)

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Миф. По условной стоимости одного гигабайта, может, и выгоднее, но они крайне плохо показывают себя в сценариях использования с хотя бы редкой, а тем более, частой перезаписью данных. Черепичная запись получила свое название, потому что структура дорожек на пластинах соответствующего жесткого диска похожа на покрывающую крыши домов черепицу – одни дорожки частично перекрывают другие. Соответственно, чтобы перезаписать данные на одной дорожке – нужно перезаписать и соседние. В некоторых случаях скорость записи на SMR-дисках падает до 1 МБ/с и ниже, при том, что стоят они хоть и дешевле обычных CMR-дисков, но не то, чтобы сильно. Предназначены черепичные HDD для сценариев «один раз записать, много раз читать», и только для них. В остальных случаях лучше избегать их, как огня.

Форматирование жесткого диска безвозвратно удаляет с него информацию

Миф. Форматирование лишь помечает пространство на диске как «неиспользуемое» – с помощью специального программного обеспечения с такого накопителя можно восстановить данные. Чтобы удалить информацию безвозвратно – необходимо перезаписать занятые старыми данными сектора чем-то новым. Для этого также существует софт, генерирующий случайные наборы данных. Поэтому если вы случайно отформатировали жесткий диск – не отчаивайтесь, скорее всего, большую часть информации еще можно восстановить, если вы не успели перезаписать ее новой.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о двенадцати мифах, посвященных жестким дискам – некоторые из них полностью ложные, другие же содержат долю правды. Если вас интересуют заблуждения о других компьютерных комплектующих – ссылки на соответствующие материалы будут ниже. А вы сталкивались с какими-то из перечисленных мифов о «винчестерах»? Или может, хотите добавить к списку свои? Пишите в комментариях. А еще покупайте жесткие диски и другие комплектующие в магазине «Регард» – доставка доступна по всей территории России.

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