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Всем привет! С вами Zero, и это рубрика «Народный ПК», в рамках которой я каждый месяц рассказываю об оптимальных игровых конфигурациях в разных бюджетах. Сегодня речь пойдет о компьютере за 75 тысяч рублей. Отмечу, что несмотря на то, что доллар снова стоит меньше 100 рублей, цены на комплектующие в магазинах остаются довольно высокими – компании не уверены в стабильности российской национальной валюты, а также в надежности своих логистических цепочек, которые в любой момент могут оборваться из-за новых санкций. Но даже в таких условиях можно собрать приличный игровой ПК для FullHD-гейминга. Поехали!

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На Intel Core i5-12400F в текущих рыночных условиях нам не хватит бюджета, если не уменьшать объем средств, выделенный на графический ускоритель, поэтому придется сэкономить и взять Ryzen 5 5600 – благо, он хоть и слабее в играх, но не то, чтобы критически. В дальнейшем «пять тысяч шестисотый» можно будет заменить на восьмиядерный процессор с дополнительным 3D-кэшем, Ryzen 7 5800X3D. Он является вершиной развития сокета AM4 и по игровой производительности почти равен Intel Core i7-12700K и Core i9-12900K. Впрочем, и Ryzen 5 5600 не будет серьезно ограничивать потенциал компьютера – к нему в пару можно смело ставить видеокарту продвинутого среднего ценового сегмента, например, NVIDIA GeForce RTX 4070. Но это в перспективе – уместить ее в сегодняшнюю сборку не получится, опять же, из-за установленного лимита по деньгам.

Важно! Не пытайтесь дополнительно сэкономить, взяв Ryzen 5 5500 или Ryzen 5 3600 – они значительно слабее в игровых сценариях использования, чем «пять тысяч шестисотый».

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Материнскую плату к Ryzen 5 5600 можно взять и попроще, чем Gigabyte B550M DS3H, но делать этого я не советую по трем причинам. Во-первых, чтобы в дальнейшем можно было заменить процессор на Ryzen 7 5800X3D, во-вторых, чтобы можно было докупить второй твердотельный накопитель, и, наконец, в-третьих, чтобы не лишиться поддержки четвертой версии интерфейса PCI-Express. Это довольно важно, поскольку многие современные видеокарты бюджетного и среднего ценовых сегментов задействуют только 8 линий PCI-E. Соответственно, при установке их в старые материнские платы без поддержки PCI-E 4.0, их производительность снижается – пропускной способности 8 линий PCI-E 3.0 оказывается недостаточно для того, чтобы реализовать возможности подобных графических ускорителей. Хороший пример в данном случае – NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti.

Ослабление российской национальной валюты привело к подорожанию практически всех типов компьютерных комплектующих – ритейлеры подняли цены даже на кулеры. Зимой ID-COOLING SE-214-XT можно было приобрести за 1.5-1.6 тысячи рублей, сейчас же он стоит почти 2 тысячи. Впрочем, даже с учетом данного факта модель китайской компании является весьма конкурентоспособной. Благодаря сочетанию средних размеров радиатора с тепловыми трубками и 120-миллиметрового вентилятора, она способна отвести от центрального процессора до 180 Вт тепла. Соответственно, для Ryzen 5 5600 система охлаждения даже несколько избыточна. Это хорошо, а не плохо – в таких условиях вентилятор будет работать на средних оборотах, а значит, уровень шума останется невысоким.

Необходимый минимум оперативной памяти в 2023 году – это 16 гигабайт двумя планками, причем с адекватными скоростными характеристиками. В случае DDR4 ОЗУ – это частота 3000-3200 МГц и тайминги 16-18-18 или 16-20-20. Если бы цены на компьютерные комплектующие были пониже, можно было бы сразу взять пару модулей по 16 ГБ, закрыв вопрос нехватки памяти на весь жизненный цикл платформы. Но когда за один доллар дают более 90 рублей, экономить приходится буквально на каждом компоненте системы, поэтому придется ограничиться двумя не шестнадцатигиговыми, а восьмигиговыми планками. Хорошим выбором будет, например, комплект G.Skill Ripjaws V. В московском магазине «Регард», доставляющем заказы по всей России, он предлагается за 4 тысячи рублей.

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В прошлом месяце в конфигурацию за 75 тысяч я предлагал установить терабайтный твердотельный накопитель. Увы, с учетом подорожания комплектующих, сейчас это уже невозможно – если купить SSD на 1 ТБ, придется экономить на главном компоненте системы – видеокарте, а это недопустимо. Более рационально будет сначала приобрести модель на 500-512 гигабайт, а в дальнейшем докупить двухтерабайтный накопитель. Благо, наличие второго разъема M.2 PCI-Express на материнской плате позволяет это сделать – заменять первый SSD не потребуется. В бюджетном ценовом сегменте одними из наилучших предложений в плане соотношения стоимости и характеристик являются многие модели под брендом ADATA. Можно взять, например, ADATA Legend 750 – для домашне-игровых сценариев использования скоростных показателей данного SSD более, чем достаточно. Нет у него проблем и с надежностью.

В условиях, когда такие графические ускорители, как AMD Radeon RX 6650 XT, RX 7600, NVIDIA GeForce RTX 3060 и RTX 4060 стоят почти одинаково, разумеется, стоит выбирать последний вариант. «Четыре тысячи шестидесятая», конечно, является компромиссным продуктом, но она не только производительнее и холоднее остальных перечисленных видеокарт, но и обладает поддержкой технологий DLSS 3 и Frame Generation, обеспечивающих значительную прибавку FPS во многих современных играх AAA-класса, таких, как Cyberpunk 2077 и Hogwarts Legacy. Да, 36 тысяч рублей для видеокарты, которая справляется с требовательными играми только в разрешении FullHD – это дорого, но такое уж сейчас время. К тому же, в FullHD RTX 4060 с играми не просто справляется, а позволяет устанавливать в них максимальные настройки. Причем с трассировкой лучей – там, где она отнимает слишком много FPS, подстрахуют DLSS 3/FG.

На блоке питания стоит в меру сэкономить. Подчеркну: в меру! Никаких устройств от китайских Noname-производителей, в том числе, под российскими брендами – переклеенный шильдик не улучшает электрические характеристики и не увеличивает надежность. Да и какой смысл брать китайский ширпотреб, когда на рынке присутствует значительное количество разных БП тайваньской компании Chieftec? С учетом стоимости, это отличные блоки питания, причем их качество и отказоустойчивость проверены временем. Да, у решений за 4-5 тысяч рублей не будет сертификата 80 Plus, а если и будет, то стандартный, или, максимум, бронзовый. Не будет и отстегивающихся кабелей или эффектной светодиодной иллюминации. Но со своей главной задачей БП Chieftec справляются более, чем успешно. Честная мощность, приличная стабильность напряжений, эффективные и тихие вентиляторы – и это все в бюджетном сегменте.

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На этот раз в бюджет не помещается даже Zalman N5 OF, поэтому придется ограничиться совсем уж простеньким и тонкостенным шасси – Zalman T8. Благо, конфигурация у нас достаточно холодная, и продуваемый геймерский корпус с тремя-четырьмя вентиляторами ей не нужен. Что же касается рассматриваемой модели – по-умолчанию она оснащена одной 120-миллиметровой «вертушкой», и для связки Ryzen 5 5600 и RTX 4060 этого хватит. Если же вы будете делать апгрейд, то сможете добавить еще 2-3 вентилятора. Среди минусов Zalman T8, помимо тонкого металла, можно назвать ограничения по максимальной высоте процессорного кулера и длине графического ускорителя, а также неидеальную организацию пространства и не самые широкие возможности для кабель-менеджмента. Впрочем, главное, что это не офисный «гроб», а кейс, рассчитанный на какие-никакие, а игровые конфигурации. Поэтому для наших задач он подойдет.

Подводим итоги

Все комплектующие выбраны, внимание – на итоговую таблицу:

От июльской сборки остались только процессор, кулер, материнская плата и видеокарта. Оперативную память удалось взять примерно такую же, а вот на SSD, блоке питания и корпусе пришлось сэкономить, чтобы сохранить производительность системы на прежнем уровне. Благодаря этому сборка не стала слабее – она позволяет запускать любые игры в разрешении FullHD на максимальных настройках. Есть, впрочем, у августовского народного ПК за 75 тысяч рублей и существенный недостаток – вам вряд ли надолго хватит места на твердотельном накопителе. Соответственно, в ближайшем будущем, если появятся дополнительные средства, советую докупить еще один SSD на пару терабайт.

FAQ (Вопросы и ответы)

На чем можно сэкономить без потери производительности, если бюджет немного ниже?

Разве что на корпусе. Только не покупайте корпуса со встроенным блоком питания – как правило, такие БП отвратительного качества. При выходе из строя они могут унести за собой на тот свет еще и материнскую плату.

А во что вложить дополнительные средства, если они есть?

Полагаю, приоритет такой:

Твердотельный накопитель – возьмите терабайтную, а не полутерабайтную модель Оперативная память – вместо предложенного комплекта купите 32 гигабайта двумя модулями по 16 гигабайт. Корпус – Zalman N5 OF. Дальше уже можно вкладываться в более производительные CPU и GPU. Рекомендую обратиться к статье «Народный ПК за 100 тысяч» - ссылка на нее будет ниже.

Играть получится только в разрешении FullHD?

Комфортно играть в наиболее требовательные проекты – только в FullHD или более низких разрешениях. Для QuadHD RTX 4060 не хватит ни видеопамяти, ни производительности. Но это если говорить о ресурсоемких играх. Легкие многопользовательские, сессионные, киберспортивные игры не станут для «четыре тысячи шестидесятой» проблемой.

Что будет с курсом рубля и ценами на компьютерные комплектующие?

Прогнозировать сложно. Центробанк наконец-то начал принимать меры по поддержанию российской национальной валюты и поднял ключевую ставку, а также подчеркнул, что в сентябре может поднять ее еще раз. Обсуждалась и возможность обязать компании продавать часть валютной выручки – впрочем, эта мера пока не была реализована. Большинство экономистов считают, что за один доллар в ближайшие месяцы будут давать 85-95 рублей. Психологическая отметка в 100 рублей если и будет снова преодолена, то ненадолго. Но значительного укрепления «деревянного» эксперты не ожидают. Соответственно, не стоит ждать и ощутимого снижения цен на компьютерное железо, а также на цифровую и бытовую технику.

Безопасно ли заказывать с доставкой в другой город в «Регарде», например, процессор в OEM-исполнении? Он же без коробки.

Да, безопасно. Сотрудники ритейлера отлично упаковывают товар. Я заказывал в «Регарде» свой нынешний процессор, Core i7-13700KF. Он пришел в пластиковом боксе, упакованном в несколько слоев вспененного полиэтилена и пупырчатой пленки. Я осмотрел CPU до подписания документов – все было в порядке. Если бы я увидел, например, физические повреждения, то мог бы отказаться от получения товара и получить назад деньги.

Заключение

В августе цены на компьютерное железо побили рекорд – столь высокими они не были уже 11-12 месяцев. В таких условиях многие геймеры предпочитают подождать удешевления комплектующих, которое рано или поздно случится. И такой выбор можно понять. Тем не менее, как доказывает сегодняшняя статья, собрать производительный игровой ПК, с которым можно играть на ультра настройках в любые AAA-проекты, можно и в таких условиях. А что вы думаете по поводу предложенной конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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