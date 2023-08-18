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Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Август)

Рассказываю о том, какую геймерскую конфигурацию можно собрать, когда за один доллар дают 90-100 рублей
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Всем привет! С вами Zero, и это августовский выпуск рубрики «Народный ПК», в которой я рассматриваю оптимальные игровые конфигурации в разных бюджетах. Начну, как обычно, со сборки за 100 тысяч рублей. Перед тем, как начать говорить о выбранных комплектующих, отмечу, что меньше недели назад за один доллар давали больше 100 единиц российской национальной валюты, но повышение Центробанком ключевой ставки уже привело к умеренному укреплению рубля. Впрочем, на ценах на железо это почти не отразилось – они достаточно высокие, а значит, на чем-то придется экономить. Но хватит предисловий, поехали!

Процессор: Intel Core i5-12400F OEM

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Открывает сегодняшний список народный шестиядерник Intel Core i5-12400F в OEM-исполнении. Ничего более конкурентоспособного в данной ценовой категории оба основных производителя CPU пока не предложили. Можно, конечно, сэкономить дополнительно и взять AMD Ryzen 5 5600, который стоит на несколько тысяч рублей дешевле, но по производительности в играх он ощутимо уступает «двенадцать тысяч четырехсотому», который уже давно считается многими геймерами золотым стандартом. В пару к рассматриваемому процессору можно смело устанавливать графические ускорители продвинутого среднего и даже субфлагманского сегмента – он не будет «бутылочным горлышком», значительно ограничивающим их производительность. Жаль только, что стоит Core i5-12400F аж 16.5 тысяч рублей, но тут уж ничего не поделать – цены на компьютерное железо подскочили из-за падения российской национальной валюты, которое остановилось буквально несколько дней назад благодаря резкому повышению Центробанком ключевой ставки.

Материнская плата: ASUS PRIME B660M-K D4

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Критерии для выбора материнской платы в пару к негорячему шестиядерному процессору у меня остались прежними. Во-первых, МП должна быть выпущена не малоизвестной китайской компанией, а ASUS, GIGABYTE, MSI, ASRock или другим обладающим солидной репутацией производителем. Во-вторых, у нее должна быть приличная подсистема питания, обладающая некоторым запасом мощности и надежности. В-третьих – хотя бы пара разъемов M.2 PCI-Express для скоростных твердотельных накопителей. Да, емкости одного SSD, даже терабайтного или двухтерабайтного в 2023 году может быстро начать не хватать, ведь проекты AAA-класса занимают все больше места, и игра весом в 100-150 гигабайт уже не вызывает никакого удивления. Предлагаю взять одну из самых доступных материнских плат на чипсете B660, удовлетворяющих описанным критериям – ASUS PRIME B660M-K D4.

Кулер: ID-COOLING SE-214V3

Повышение цен на этот раз добралось даже до бюджетных воздушных систем охлаждения для процессоров – неслыханное дело! Так, модель ID-COOLING SE-214V3, несколько месяцев назад предлагавшаяся менее, чем за полторы тысячи рублей, сейчас стоит почти две, и это при том, что рассчитан данный кулер даже не на 180 Вт, а на 150 Вт. Что ж, нам с запасом хватит и этого: Intel Core i5-12400F – процессор отнюдь не прожорливый, достаточно холодный и энергоэффективный. В качестве альтернативных вариантов можете обратить внимание на другие башенные кулеры с тепловыми трубками – только учитывайте то, какой в комплекте вентилятор. Крайне желательно, чтобы это был полноразмерный 120-миллиметровый вариант, а не какой-нибудь, например, 90-миллиметровый или 92-миллиметровый, поскольку уровень шума в таком случае будет выше.

Оперативная память: 32 ГБ DDR4 3200 МГц G.Skill Ripjaws V (F4-3200C16D-32GVK) 2x16 ГБ

По оперативной памяти все стандартно – 32 гигабайта двумя шестнадцатигигабайтными модулями. Советую выбирать комплект с частотой 3000-3600 МГц и таймингами 16-18-18 или хотя бы 16-20-20. Из наиболее доступных вариантов в московском магазине «Регард», доставляющем заказы по всей территории России, я остановился на наборе G.Skill Ripjaws V: соотношение стоимости и характеристик выгодное, производитель именитый, радиаторы есть – а что еще нужно? Есть, конечно, память еще дешевле – например, от Netac, но я китайскому бренду не слишком доверяю – несмотря на то, что его продукция продается в крупных магазинах. Думаю, лучше переплатить несколько сотен рублей за гарантию качества. Все-таки слишком уж любят китайские компании использовать низкокачественные и бывшие в употреблении компоненты. Не конкретно Netac, но многие другие точно.

SSD: ADATA XPG SX8200 Pro 1 ТБ 

Твердотельный накопитель в этот раз придется взять не двухтерабайтный, а терабайтный – практически все компьютерное железо за прошедший месяц ощутимо подорожало, поэтому более емкий, и при этом достаточно скоростной SSD вряд ли влезет в обозначенный бюджет. Так что предлагаю рассмотреть в качестве варианта по-умолчанию ADATA XPG SX8200 Pro емкостью 1 терабайт – это недорогой, надежный и достаточно быстрый, если говорить о домашне-игровых сценариях использования, накопитель. В дальнейшем же, когда его объема вам перестанет хватать – просто докупите к нему еще один SSD, желательно, двух- или четырехтерабайтный, поскольку свободный слот M.2 PCI-Express у вас останется только один. Использовать же SATA III SSD в 2023 году – решение не самое оптимальное, поскольку по скоростям линейных чтения и записи они значительно уступают M.2 PCI-Express моделям.

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ 

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Графический ускоритель я выбрал такой же, как и в июле, только в другой модификации. NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti – это, по сути, ультимативный вариант для гейминга в разрешении FullHD. По чистой производительности модель немного слабее, чем RTX 3070, но если активировать технологии DLSS 3/Frame Generation, то она вырывается вперед. А еще она гораздо энергоэффективнее, чем Ampere. Один же из ключевых недостатков RTX 4060 Ti заключается в том, что она использует только 8 линий PCI-Express, а не все 16. Соответственно, ее крайне желательно устанавливать в современные материнские платы с поддержкой PCI-E 4.0, иначе неизбежно падение производительности. В целом же карта позволяет выставлять максимальные настройки графики в любых проектах, включая пресловутый Cyberpunk 2077. Если же включить DLSS 3/Frame Generation, то можно выкручивать на ультра и трассировку лучей. А вот для QuadHD RTX 4060 Ti порой уже слабовата, да и 8 гигабайт видеопамяти для этого разрешения мало, если говорить о наиболее требовательных проектах.

Блок питания: Chieftec Element ELP-700S 700 Вт

Блок питания можно оставить тот же, что и в предыдущем месяце – 700-ваттный Chieftec Element ELP-700S. Конечно, для нашей конфигурации он несколько избыточен, но это не минус, а плюс – в будущем вы сможете заменить видеокарту на более производительную, не покупая новый БП. К тому же, запас, как говорится, карман не тянет. Можно взять блок питания и подешевле, без сертификата 80 Plus, но сэкономить на этом удастся не больше полутора-двух тысяч рублей, если не обращаться к совсем уж ненадежным, а порой и небезопасным решениям, например, предлагающимся китайскими Noname-производителями. Этого я категорически не рекомендую. Некачественный блок питания при выходе из строя может забрать с собой на тот свет и часть остального железа – и хорошо, если это будет только материнская плата. Так что лучше приобретать продукцию проверенных временем брендов, таких, как Chieftec, Deepcool и Zalman.

Корпус: Zalman N5 OF Black

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Разместить все перечисленные выше комплектующие можно в недорогом игровом корпусе Zalman N5 OF, по-умолчанию оснащенном тремя 120-миллиметровыми вентиляторами. Подобный кейс вполне можно использовать и для гораздо более производительной и горячей конфигурации, чем наша – он грамотно спроектирован в плане организации воздушных потоков, что не позволяет компонентам системы перегреваться. На хорошем для бюджетного сегмента уровне и организация пространства, а также кабель-менеджмент. Что же касается недостатков шасси – он, по сути, один, и для нас он неактуален. Речь идет о невозможности установки габаритных воздушных процессорных систем охлаждения, то есть суперкулеров.

Подводим итоги

Все комплектующие выбраны, внимание на итоговую таблицу:

Процессор

Intel Core i5-12400F OEM

Материнская плата

ASUS PRIME B660M-K D4

Система охлаждения

ID-COOLING SE-214V3

Оперативная память

32 ГБ DDR4 3200 МГц G.Skill Ripjaws V (F4-3200C16D-32GVK) 2x16 ГБ

SSD

ADATA XPG SX8200 Pro 1 ТБ

Видеокарта

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ

Блок питания 

Chieftec Element ELP-700S 700 Вт

Корпус

Zalman N5 OF Black

Если сравнивать августовскую конфигурацию с июльской, то сразу бросается в глаза одно отличие – взят терабайтный твердотельный накопитель вместо двухтерабайтного. К сожалению, это последствие удорожания компьютерного железа, случившегося из-за падения курса рубля: буквально несколько дней назад за один доллар давали 100 единиц российской национальной валюты, а на момент написания этой статьи дают 93-94. В остальном сборка практически не изменилась – она позволяет играть в разрешении FullHD в любые игры на максимальных настройках, а также тянет большинство проектов в QuadHD, хотя уже не на ультра – сказываются как нехватка видеопамяти, так и недостаток чистой производительности графического ускорителя.

FAQ (Вопросы и ответы)

На чем можно сэкономить, если не хватает бюджета?

Без потери производительности удастся выиграть максимум 3-5 тысяч рублей. Можно взять материнскую плату подешевле, без радиаторов в области зоны VRM и только с одним разъемом M.2 PCI-Express, а также более доступные блок питания и корпус. Но вряд ли такую экономию можно назвать разумной. Следующий шаг – замена процессора на AMD Ryzen 5 5600 и материнской платы на модель сокета AM4. Но это уже приведет к уменьшению производительности системы, пусть и не слишком большому.

Может, лучше взять RTX 3070, а не RTX 4060 Ti?

Нет смысла – «три тысячи семидесятая» дороже и не поддерживает третью версию технологии DLSS, а также генерацию кадров. Да, без учета этих технологий она немного производительнее, чем RTX 4060 Ti, но горячее и дороже. Так что, если материнская плата поддерживает PCI-Express 4.0, RTX 4060 Ti, вероятно, оптимальный выбор.

Нужно ли будет в дальнейшем докупать больше оперативной памяти?

Почти наверняка – нет. Двух шестнадцатигиговых планок должно хватить на весь жизненный цикл системы – сейчас такой объем сильно избыточен для игр.

Безопасно ли заказывать в «Регарде», если я живу далеко от Москвы?

Да, безопасно. Магазин работает с надежными транспортными компаниями и отлично упаковывает посылки, используя вспененный полиэтилен, пупырчатую пленку, коробки с ребрами жесткости, и так далее. Сам я несколько раз заказывал комплектующие из «Регарда» с доставкой до двери – все было хорошо. Перед получением оплаченного заказа можно вскрыть коробку, осмотреть товар и отказаться от него, если что-то не так.

Что будет с курсом валют и с ценами на компьютерные комплектующие?

Что-то прогнозировать достаточно сложно. Центробанк поднял ключевую ставку и рубль начал укрепляться. В сентябре возможно повторное увеличение ключевой ставки. Также компании могут обязать продавать часть валютной выручки и покупать рубли. Но будут ли эти дополнительные меры реализованы – неизвестно. Так что на данный момент я бы исходил из предположения, что сильного усиления рубля не будет, но не будет и резкого его падения, поскольку при приближении «деревянного» к психологической отметке в 100 единиц за доллар власти и регулятор начинают принимать меры.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какой игровой компьютер можно собрать в августе 2023 года за 100 тысяч рублей – как оказалось, достаточно производительный, несмотря на недавнее повышение цен. Если же добавить к бюджету еще 20-25 тысяч и приобрести не RTX 4060 Ti, а RTX 4070, то сборка отлично подойдет не только для FullHD, но и для QuadHD гейминга. А что вы думаете по поводу рассмотренной в материале конфигурации? Пишите в комментариях!

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