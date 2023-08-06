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Всем привет. С вами Zero, и в этой статье я хочу опровергнуть тезисы, изложенные блогером Vorvort в материале «7 причин не покупать видеокарты NVIDIA». Подчеркну, что я не являюсь фанатом «зеленых», и неоднократно использовал в своих ПК, а также рекомендовал другим пользователям видеокарты обоих основных производителей. Сначала я подберу контраргументы к большинству пунктов, обозначенных Vorvort, а после этого приведу семь причин покупать графические ускорители «зеленых». Поехали!

Цена игровых видеокарт

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Первым делом Vorvort апеллирует к довольно болезненной для наших граждан теме – высокой стоимости видеокарт NVIDIA. И флагманские, а также субфлагманские решения действительно стоят достаточно дорого – например, самая доступная версия RTX 4090 в магазине «Регард», доставляющем заказы по всей России, предлагается за 175 тысяч рублей. AMD Radeon RX 7900 XTX можно приобрести и за 120 тысяч. Но не стоит забывать, что «красные» графические ускорители гораздо хуже, чем «зеленые» справляются с трассировкой лучей. С рейтрейсингом RX 7900 XTX может потягаться разве что с RTX 3090 Ti или RTX 4070. А RTX 4070 Ti уже оставляет флагманскую модель AMD позади при том, что стоит менее 90 тысяч рублей. Если же включить DLSS 3/FG у NVIDIA и FSR у AMD, преимущество как в FPS, так и в качестве картинки будет на стороне первых.

Теперь поговорим о ценах в принципе. Да, NVIDIA за последнее десятилетие не раз повышала рекомендованную стоимость своих видеокарт. Но передовая литография стоит дорого, а заказчиков у TSMC и Samsung много. Не стоит забывать и про такие факторы, как пандемия коронавируса, на время обрушившая в мире всю логистику, и инфляция доллара. Если раньше американская валюта практически не обесценивалась, то сейчас этот процесс ускорился. Можно понять и российских ритейлеров, устанавливающих высокую наценку на компьютерное железо. Курс рубля не слишком стабилен – на момент написания данной статьи за один доллар дают около 96 «деревянных». К тому же, компании вкладывают в конечную стоимость товара и другие риски – возможность усиления санкций, увеличения налогов, каких-либо форс-мажорных обстоятельств.

Технологии DLSS 2/3 и трассировка лучей

Далее Vorvort рассуждает о том, что трассировка лучей якобы «не дает кардинального улучшения картинки и ведет к многократному снижению FPS». Да, FPS при включении рейтрейсинга действительно снижается, хотя и не многократно. Что же касается качества картинки – на вкус и цвет товарищей нет. В том же Cyberpunk 2077, на мой взгляд, активация трассировки лучей значительно улучшает картинку. А вот в обновленном The Witcher 3: Wild Hunt – не всегда, местами даже делает хуже. Отмечу, что я сужу не по роликам на Youtube, поскольку являюсь обладателем видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 (в версии Palit GameRock OC). Оба проекта я проходил самостоятельно, и, разумеется, пробовал ставить разные настройки.

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По поводу DLSS 2/3 и Frame Generation тоже не соглашусь. Да, если использовать режим Ultra-Performance, заметное невооруженным глазом ухудшение изображения будет. Но уже в режиме Balanced, чтобы найти артефакты, придется записать видео и замедлить его, или остановить кадр. Что же касается технологии генерации кадров – она, на мой взгляд, работает превосходно, и во многих современных проектах дает бесплатную прибавку производительности с увеличением плавности картинки без возникновения каких-либо проблем с качеством. Что же касается якобы «ватного» при активированном FG управления – я ничего подобного не замечал. Возможно, такой эффект будет наблюдаться при нативных 30 FPS, если включить DLSS 3/FG. Но я использовал упомянутые технологии для того, чтобы увеличить и без того высокую на RTX 4090 частоту смены кадров. Если бы моего бюджета не хватало на приобретение «четыре тысячи девяностой», полагаю, я выбрал бы RTX 4070 – это превосходный вариант для разрешений QuadHD и FullHD.

Проблема нехватки видеопамяти

Следующий пункт касается малого объема видеопамяти видеокарт NVIDIA. Здесь я частично соглашусь с Vorvort, но только частично. Приведенный моим оппонентом пример с RTX 4070 Ti и 4K разрешением я считаю не вполне релевантным, поскольку этот графический ускоритель в принципе не очень-то рассчитан на подобные сценарии использования. Для 4K-гейминга следует покупать хотя бы RTX 4080. При этом я согласен, что для QuadHD 8 гигабайт памяти в 2023 году мало, и NVIDIA следовало бы оснастить хотя бы RTX 4060 Ti 12 гигабайтами. А RTX 4070 Ti – возможно, все-таки и 16 гигабайтами, даже если для разрешения 4K эта видеокарта слабовата. Резюмирую: пункт про нехватку видеопамяти – скорее по делу, чем нет. Хотя «запас» видеопамяти решает далеко не всегда. Простой пример: RX 580 с 8 гигабайтами видеопамяти Cyberpunk 2077 все равно нормально не потянет.

Ложь о возможностях видеокарт

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Четвертый тезис Vorvort касается якобы лжи Дженсена Хуанга и компании NVIDIA касательно превосходства новых поколений графических ускорителей над старыми. Полагаю, что в данном случае мой коллега несколько вырывает фразы из контекста и трактует их максимально не в пользу «зеленых». Но ведь это маркетинг. Разве AMD никогда не приукрашивала реальность? Если в 10 играх ваша видеокарта на 5% быстрее, чем у конкурента, а в одной игре – на 30%, то использовать лозунг «до 30% превосходства над X» в современном мире – в порядке вещей. В большинстве же случаев заявления NVIDIA близки к действительности. Например, приведенное мной на скриншоте выше и касающееся энергопотребления RTX 4060 по сравнению с RTX 3060.

Технические проблемы

Дальше Vorvort начинает говорить о технических проблемах графических ускорителей NVIDIA и вспоминает не слишком часто встречающиеся инциденты, такие, как появление микрофризов в случае использования видеокарт GTX 1000, синие экраны у RTX 2080 Ti, перегрев RTX 3090 и оплавление разъемов у RTX 4090. Для понимания масштабов: «четыре тысячи девяностых» отгружены уже как минимум сотни тысяч, а вероятно, миллионы, а с проблемой оплавления разъема столкнулись всего несколько десятков, максимум одна-две сотни человек, да и то, потому что не вставили до конца коннектор. Разумеется, лучше бы этот коннектор был с «защитой от дурака», что в дальнейшем и было реализовано. Но ведь подавляющему большинству пострадавших, судя по Reddit, вернули деньги или поменяли видеокарту на новую.

Не стоит также забывать, что технические проблемы часто встречаются и у AMD. И речь не только о пресловутых «кривых драйверах» (чаще всего они все-таки нормальные). Здесь можно вспомнить, например, недолив жидкости в испарительные камеры части референсных Radeon RX 7900 XT и XTX – да, случай тоже не слишком часто встречающийся, как и оплавление разъемов у RTX 4090, но все же. А огромное энергопотребление этих же видеокарт в простое при использовании мультимониторных конфигураций? Проблема была программной, но, чтобы ее исправить, понадобилось несколько месяцев. Еще можно вспомнить случаи со внезапным выходом из строя карт RX 6000 и отвалом чипа у RX 290. Ну и плохую реализацию технологии FSR, которая значительно уступает DLSS 2/3 по качеству картинки. К чему я это? А к тому, что технические проблемы встречаются у обоих производителей, и говорить о том, что у NVIDIA их якобы намного больше – некорректно.

Недобросовестная конкуренция

В шестом пункте Vorvort рассказывает о том, что NVIDIA использовала свои ресурсы для того, чтобы надавить на вендоров и заставить их отказаться от выпуска графических ускорителей Intel следующих поколений. Если это правда, а не журналистская утка, то разбираться в ситуации должны правоохранительные органы и антимонопольщики. Но будем честны. Даже если NVIDIA действительно злоупотребляла своим доминирующим положением, чтобы навредить конкуренту, это не является причиной не покупать ее видеокарты, если вы не «белый рыцарь», который никогда не покупает в магазинах пакеты и всегда ходит с многоразовой сумкой, чтобы спасти планету от мусора. Если что, я не против, дело хорошее. Но сам я буду руководствоваться соображениями рациональности и удобства. А что касается первых дискретных видеокарт Intel…они и так получились крайне неудачными.

«Худшая, чем у AMD, картинка»

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Последний тезис, если честно, даже смешно комментировать. Якобы видеокарты NVIDIA при одинаковых настройках выдают менее качественную картинку, чем видеокарты AMD. В качестве доказательств приводятся сомнительный видеоролик от неизвестного автора и высказывание одного, пусть и именитого, киберспортсмена. На самом же деле, если бы графические ускорители NVIDIA выдавали плохую картинку, полагаю, что большинство людей это бы заметили. Но если верить статистике Steam, 75% пользователей сервиса выбирают «зеленые», а не «красные» карты. Что же касается проблем, возникающих при нехватке видеопамяти – это отдельная тема. И неизвестно, что в данном случае хуже – снижение качества картинки или фризы/вылет на рабочий стол. В идеале просто следует вовремя апгрейдить свой ПК, чтобы видеопамяти хватало.

Итак, я разобрал тезисы Vorvort и постарался найти к ним контраргументы. Теперь я расскажу о семи причинах покупать видеокарты NVIDIA.

Во флагманском сегменте – исключительно видеокарты NVIDIA

И первая причина такова: если вам нужна бескомпромиссная производительность, то выбора у вас нет. AMD не предлагает никаких полноценных аналогов RTX 4090 или RTX 4080. Даже самые современные графические ускорители AMD, такие, как Radeon 7900 XTX, способны потягаться в сценариях с трассировкой лучей лишь с RTX 4070. А зачем покупать видеокарту за 100+ тысяч рублей и ограничивать себя, не используя рейтрейсинг? Может быть, через одно-два поколения AMD и догонит NVIDIA по производительности в трассировке лучей, но пока я в этом сильно сомневаюсь. Слишком уж быстро «зеленые» развивают технологии, связанные с искусственным интеллектом и нейросетями.

Большинство геймеров выбирают NVIDIA

Как я писал выше, 75% пользователей популярного игрового сервиса Steam выбирают графические ускорители NVIDIA. Из этого автоматически следует, что большинство разработчиков, для которых рынок ПК является основным, будут оптимизировать свои игры в первую очередь именно для «зеленых» видеокарт. С мультиплатформенными проектами ситуация иная – актуальные консоли работают на железе AMD. Но и игнорировать рынок ПК со стороны разработчиков и издателей тоже глупо.

Еще один момент, про который следует упомянуть. Если у вас возникнет проблема с одной конкретной видеокартой NVIDIA и одной конкретной игрой, вероятность того, что кто-то с ней уже сталкивался, решил ее и описал процесс решения где-то в Интернете гораздо выше, чем в случае AMD. Просто из-за того, что карт NVIDIA на руках у геймеров гораздо больше. Да и проблемы, например, со старыми играми, по моей практике, с ними возникают реже. Условная NVIDIA GeForce RTX 4060 в большинстве случаев позволяет без проблем играть в проекты как 2010-2023 годов, так и 2000-2009 годов, и даже во многие более ранние игры.

NVIDIA продвигает передовые технологии

Следующая причина покупать видеокарты NVIDIA – это продвижение компанией Дженсена Хуанга передовых технологий, будь то трассировка лучей, DLSS, генерация кадров или нейросети. Геймеры-ретрограды могут бурчать: «не играли с трассировкой, так нечего и начинать», но сложно отрицать реальность – в динамике картинка с реалистичной игрой света и тени выглядит куда более сочно, чем без нее. Отличный пример – Cyberpunk 2077. Есть, конечно, игры, где трассировку лучей «прикостылили» - там ее возможности действительно не раскрываются. Но это не единственная технология, продвигаемая NVIDIA. Взять ту же генерацию кадров. Если NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti выдает в Cyberpunk 2077 в разрешении FullHD на максимальных настройках с трассировкой лучей всего 35-40 FPS, включите DLSS 3/FG, и частота кадров моментально станет комфортной.

У NVIDIA больше ресурсов для разработок

Рыночная капитализация AMD не превышает 200 миллиардов долларов, при этом компания занимается не только графическими ускорителями, но и другой продукцией. Таким образом, доступные денежные средства «распыляются» по разным направлениям. Рыночная капитализация NVIDIA в 5 с лишним раз больше – она достигла знаковой отметки в триллион долларов еще текущей весной. К тому же, NVIDIA фокусируется в первую очередь именно на графике и технологиях искусственного интеллекта. Соответственно, «зеленые», по грубой оценке, вкладывают больше ресурсов в разработку новых продуктов и развитие текущих.

Это вполне согласуется с текущей ситуацией на рынке графических ускорителей. Когда AMD в последний раз выступали с NVIDIA на равных по всем параметрам и предлагали конкурентоспособные видеокарты во флагманском сегменте? Кажется, во времена HD 7970. Да, среди бюджетных игровых GPU у «красных» есть интересные варианты, такие, как Radeon RX 6600, но даже ограниченные в средствах геймеры, приобретающие доступные видеокарты, смотрят и на битву флагманов.

NVIDIA развивает свои продукты планомерно

Компания NVIDIA развивает свои видеокарты целенаправленно и планомерно. Какие-то поколения получались более удачными, какие-то менее, но в целом архитектура совершенствовалась примерно в одном и том же направлении. Про AMD этого не скажешь. Например, большинство наработок CGN не были использованы в RDNA. И это еще не все. Практически в каждой «зеленой» линейке присутствовали графические ускорители как минимум от игрового бюджетного (условная GTX 1050/RTX 3050) до флагманского (условная GTX 1080 Ti/RTX 3090 Ti). В случае «красных» такой определенности нет. Vega 56/64, Radeon VII, отсутствие условных RX 5800 XT/RX 5800 XT – все это путает пользователей и не внушает им доверие. Даже сейчас, в середине 2023 года, у NVIDIA практически выстроен полный модельный ряд RTX 4000, у AMD же с ее RX 7000 – нет.

AMD конкурентоспособна только в низших ценовых сегментах рынка GPU

Если вы хотите играть в современные проекты на максимальных настройках, действительно на максимальных, без всяких компромиссов, то выбора у вас, по сути, и нет – придется покупать одну из видеокарт NVIDIA, причем как минимум продвинутого среднего или субфлагманского сегмента. Графические ускорители AMD по-прежнему слабы в сценариях с трассировкой лучей. А зачем брать RX 7900 XTX, если гораздо более доступная RTX 4070 Ti справится с рейтрейсингом лучше? Для разрешения 4K? Так для него можно взять RTX 4080. Покупать флагманские и субфлагманские карты AMD есть смысл только геймерам, категорически не переносящим трассировку лучей.

Покупать следует видеокарты как NVIDIA, так и AMD – когда это выгодно

И последний мой аргумент на сегодня – это вопрос выгоды. Приобретать можно как «зеленые», так и «красные» видеокарты – все зависит от целей и задач, бюджета, ситуации на рынке. В игровой ПК за 60 тысяч рублей сейчас оптимально взять RX 6600, а не RTX 3050, но в компьютер за 400 тысяч – RTX 4090, а не RX 7900 XTX. А вот графических ускорителей Intel я бы пока избегал – слишком уж много у них «детских болезней». Возможно, через одно-два поколения они и станут конкурентоспособными, но явно не сейчас. Как говорится, первый блин комом. Хотя, казалось бы, у Intel столько опыта со встроенной графикой.

Заключение

В этой статье я разобрал тезисы блогера Vorvort, считающего, что покупать видеокарты NVIDIA не следует, и подобрал к ним контраргументы, а также рассказал о семи причинах, почему, на мой взгляд, приобретать их все-таки стоит, пусть, возможно, и не всегда. Напоследок еще раз подчеркну, что я не являюсь фанатом «зеленых», и у меня были видеокарты обоих производителей. Сейчас же в моем ПК установлена RTX 4090 – банально, потому что это самый мощных из актуальных потребительских GPU, и предлагается он пусть по высокой, но не по запредельной цене. А что вы думаете по поводу графических ускорителей NVIDIA и AMD? Продукцию какой из компаний вы предпочитаете, и почему?

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