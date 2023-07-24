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Всем привет! С вами Zero, и это июльский выпуск рубрики «Народный ПК» в бюджете 75 тысяч рублей. За один доллар по-прежнему дают более 90 рублей, и цены на комплектующие не спешат снижаться, тем не менее, в российские магазины приехали новые видеокарты – NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti и RTX 4060, что в перспективе должно все же привести к удешевлению некоторых старых графических ускорителей. Посмотрим, какую игровую конфигурацию можно собрать в текущих рыночных условиях, не выходя за рамки бюджета более, чем на одну тысячу рублей. Поехали!

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Увы, но подорожание значительной части железа заставляет отказаться от «народного шестиядерника» Intel Core i5-12400F – вместо него в этот раз будет использоваться AMD Ryzen 5 5600 в OEM-исполнении. Это тоже вполне приличный CPU, который хоть и уступает «двенадцать тысяч четырехсотому» в гейминге, но не так сильно, как, например, Ryzen 5 3600. Стоит отметить, что стоит рассматриваемый процессор примерно на 4 тысячи рублей дешевле, чем 12400F. Дешевле стоят и материнские платы для него. Освободившиеся же средства можно вложить в самый важный компонент любой сбалансированной игровой сборки – графический ускоритель, ведь именно от него в наибольшей степени зависит частота смены кадров в современных играх.

Если говорить об энергопотреблении и тепловыделении «пять тысяч шестисотого», то с ними у вас проблем не возникнет – недорогого башенного кулера, рассчитанного на отвод 160-180 Вт тепла, хватит с большим запасом. Кстати, в большинстве случаев процессор можно немного подразогнать, нивелировав тем самым и без того небольшое отставание от Ryzen 5 5600X. Да, TDP при этом вырастет, но останется в рамках приемлемого. Только не берите Ryzen 5 5500 – он намного хуже

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При большом желании вы можете сэкономить на материнской плате и приобрести бюджетную модель на чипсете B550 или даже B450 (но тогда не будет PCI-E 4.0) примерно за 7-8 тысяч рублей. Тем не менее, я рекомендую доплатить пару тысяч и взять более продвинутое решение – Gigabyte B550M DS3H. Во-первых, это B550 плата, поддерживающая четвертую версию интерфейса PCI-Express, что важно для многих видеокарт бюджетного и среднего ценовых сегментов, задействующих только 8 линий PCI-E вместо привычных 16. Во-вторых, рассматриваемая модель оснащена радиатором, защищающим подсистему питания от чрезмерного нагрева. И, наконец, в-третьих, она может похвастаться адекватным набором разъемов, включая пару слотов M.2 PCI-Express для установки скоростных твердотельных накопителей. Кто-то может приписать к преимуществам B550M DS3H и наличие четырех разъемов для модулей оперативной памяти, хотя что 16, что 32 гигабайта лучше набирать двумя, а не четырьмя планками.

Системы охлаждения китайской компании ID-COOLING являются одними из самых конкурентоспособных на рынке – они крайне дешевы и в массе своей при этом обеспечивают достаточную эффективность отвода тепла при невысоком уровне шума. Есть, конечно, у производителя из Поднебесной и неудачные решения, но бюджетный башенный кулер SE-214-XT явно не из таких. Более того, в своем ценовом сегменте у него крайне мало конкурентов за исключением продукции того же бренда. Для Ryzen 5 5600 такого охладителя хватит с лихвой – вы сможете даже поэкспериментировать с частотами и попытаться заставить свой CPU взять планку, по-умолчанию установленную для 5600X. Впрочем, это уже на ваше усмотрение – процессор хорошо работает и «из коробки». Что же касается альтернативных вариантов системы охлаждения – подойдет, например, и DeepCool GAMMAXX 400 V2, но он стоит на несколько сотен рублей дороже.

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Разумеется, в 2023 году хотелось бы сразу установить в игровую конфигурацию стоимостью 75 тысяч рублей 32 гигабайта оперативной памяти, которых хватит на весь жизненный цикл такого ПК. Тем не менее, если так сделать, то придется экономить на видеокарте, а это не просто нецелесообразно, а недопустимо. Исходя из таких вводных, предлагаю изначально установить 16 гигабайт ОЗУ двумя планками по 8 ГБ, а в дальнейшем, в идеале, заменить их на две по 16 ГБ. Альтернативный, тоже приемлемый вариант – докупка в будущем еще одного комплекта из двух восьмигигабайтных модулей. Да, две планки в системе – лучше, чем четыре, и значительно лучше, чем одна, но в случае DDR-3200 две или четыре – не критично. Кстати, о выборе ОЗУ – советую обращать внимание на модули с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18 или хотя бы 16-20-20. И избегайте продукции китайских Noname-брендов – таковая в последние полтора года встречается на российском рынке все чаще.

Твердотельный накопитель, не мудрствуя лукаво, я выбрал тот же, что и в предыдущем месяце. Все-таки, одна из главных заповедей хорошего компьютерщика звучит так: «Работает – не трогай!». А ADATA XPG SX8200 Pro за свои деньги работает еще как – этот SSD не станет узким местом системы при игровом ее использовании. Объем у модели тоже приличный – на терабайтник уже можно установить несколько тяжеловесных игр AAA-класса, занимающих свыше сотни гигабайт каждая. И еще для менее емких проектов место останется. Да, в будущем рассматриваемого SSD вам с высокой вероятностью начнет не хватать, но поэтому я и предложил взять материнскую плату с двумя разъемами M.2 PCI-Express. В дальнейшем рекомендую докупить еще один накопитель – желательно как минимум на два терабайта. Можно взять более емкую модификацию SX8200 Pro или обратить внимание на другие похожие модели.

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ (33000 рублей)

Многие графические ускорители в российских магазинах за месяц довольно сильно подорожали. Гадать о причинах роста цен смысла нет – дело в резком ослаблении курса рубля, который не так давно опускался до уровня 95 единиц за доллар, а сейчас закрепился близ отметки 90 единиц за доллар. И это – не говоря уж о слухах об ужесточении санкций и частичном их применении к странам и компаниям, выступающим посредниками в торговле с российскими предприятиями. Проще говоря, бизнес оценивает риски и закладывает в стоимость товара достаточно высокую наценку, чтобы не потерять деньги, если за один доллар начнут давать больше 100 рублей. Так что RX 6650 XT в большинстве случаев в бюджет уже не влезает – разве что вам удастся ухватить ее дешевле 34 тысяч рублей.

В подобных условиях стоит рассмотреть альтернативу – новенькую видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4060. Она на 15-25% быстрее в играх, чем предшественница, RTX 3060, а также может похвастаться поддержкой технологий DLSS 3 и Frame Generation, обеспечивающих «бесплатную» прибавку FPS в ряде требовательных современных проектов без видимого невооруженным глазом ухудшения качества изображения. В том же Cyberpunk 2077 эта функция просто незаменима. А еще «четыре тысячи шестидесятая» – очень энергоэффективная карта. Есть у нее, впрочем, и недостатки – урезанная 128-битная шина памяти, задействование только 8 линий PCI-Express и высокая по меркам сегмента цена. Но в российской рознице это, пожалуй, сейчас лучшее предложение. До «Регарда» карты пока не доехали, но присутствуют в других магазинах.

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Скажу честно – 700-ваттный блок питания рассматриваемой конфигурации не нужен и близко – с большим запасом бы хватило и 550-ваттного. Но зачем брать 550-ваттный, когда более мощная модель с практически идентичными электрическими характеристиками стоит практически столько же? Запас, как говорится, карман не тянет, к тому же, продукция тайваньского бренда Chieftec проверена временем – ее рекомендовали для игровых конфигураций ПК 10-12 лет назад, рекомендуют и сейчас. В сверхбюджетном и бюджетном сегментах Chieftec предлагает одни из лучших блоков питания. Есть, конечно, еще Zalman, DeepCool и Cooler Master, но те или иные недочеты у их БП, по моему опыту, встречаются несколько чаще. Так что бюджетники Chieftec, такие, как IArena GPC-700S – народный выбор.

Приличных корпусов в ценовом сегменте «до 5000 рублей» сейчас не так много – большинство моделей обладают теми или иными серьезными недостатками. Например, полным отсутствием системы прокладки кабелей, шумными вентиляторами или их неотключаемой подсветкой. На этом фоне Zalman N5 OF – конечно, не как оазис в пустыне, но суть вы уловили. С учетом стоимости, у этого шасси просто-напросто нет каких-либо серьезных недостатков – не относить же к таковым невозможность установки суперкулеров с высокими радиаторами. К сожалению, корпуса, как и другие комплектующие, дорожают, и приобрести отличный игровой кейс за 3.5 тысячи рублей, как несколько лет назад, сейчас практически невозможно. В самой нижней же части сверхбюджетного сегмента – и вовсе офисное «фуфло». Точнее, для офисных-то конфигураций оно полным фуфлом не является, но вот для игровых – да.

Подводим итоги

Все комплектующие выбраны, внимание – на итоговую таблицу:

По сравнению с июньским вариантом сборка за 75 тысяч рублей изменилась достаточно сильно. Так, Intel Core i5-12400F уступил место AMD Ryzen 5 5600 – увы, не от хорошей жизни. Соответственно, поменялся и выбор материнской платы, хотя ее функциональность практически не изменилась – я подобрал вариант с поддержкой PCI-Express 4.0 и двумя разъемами M.2 для установки твердотельных накопителей. Вместо AMD Radeon RX 6650 XT у нас теперь NVIDIA GeForce RTX 4060. Да, эту видеокарту и близко нельзя назвать идеальной, но она позволяет играть в большинство проектов в разрешении FullHD с высокими и даже максимальными настройками графики без просадок FPS ниже 60.

FAQ (Вопросы и ответы)

Не лучше ли сначала купить SSD на 500 ГБ и 32 ГБ оперативной памяти, а потом приобрести второй накопитель на 2 ТБ?

Вариант вполне рабочий. Если удастся уместить в бюджет – берите ADATA XPG SX8200 Pro 512 ГБ и 32 гигабайта ОЗУ двумя планками по 16 ГБ. Частота – 3200 МГц, тайминги – 16-18-18 или 16-20-20.

На чем можно сэкономить, если не хватает средств?

Без потери производительности – практически ни на чем. Можно выгадать несколько тысяч рублей на корпусе, блоке питания и SSD, но не больше.

А что взять, если бюджет немного выше 75 тысяч?

Опять же, 32 гигабайта памяти вместо 16. Также можно приобрести RTX 4060 Ti вместо RTX 4060 или перейти на платформу Intel, купив «народный шестиядерник» Core i5-12400F и подходящую материнскую плату.

Когда можно ожидать снижения цен на компьютерные комплектующие?

Спрогнозировать сложно. Подавляющее большинство экономистов и финансовых аналитиков не видят перспектив для серьезного укрепления курса рубля. А значит, цифровая техника и компьютерное железо в ближайшее время вряд ли ощутимо подешевеют.

Стоит ли вообще сейчас собирать ПК или лучше повременить?

На мой взгляд, если новый компьютер нужен – стоит собирать. Ждать можно бесконечно. Одно дело – экстраординарные события вроде майнинг-лихорадки, когда ожидание действительно может быть оправданным (переплата в 300% за видеокарту – перебор) и другое – повышение цен на 10% из-за падения рубля.

Заключение

Несмотря на ослабление российской национальной валюты и подорожание значительной части компьютерных комплектующих, собрать конкурентоспособную игровую конфигурацию за 75 тысяч рублей, с которой можно будет комфортно играть в любые проекты в разрешении FullHD на высоких и часто даже максимальных настройках – вполне реальная задача. В одной из следующих статей я расскажу о сборке за 50 тысяч – с ней действительно придется пойти на значительные компромиссы. А что вы думаете о предложенной конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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