Однако, по мнению экспертов, простые потребители не способны повлиять на рынок ОЗУ

На фоне резкого роста цен на модули DDR5 и DDR4 в сообществе геймеров популярна идея бойкота. Однако, эта стратегия неэффективна по ключевой причине: современный рынок оперативной памяти зависит не от геймеров, а от спроса со стороны индустрии искусственного интеллекта.

Модули памяти DDR5Ажиотаж вокруг ИИ создал беспрецедентный спрос на все типы памяти:HBM, GDDR, LPDDR и DDR. Высокоскоростная память HBM стала критически важной для ИИ-ускорителей Nvidia и AMD. Её производство сложнее и прибыльнее, чем модулей для ПК. Производители DRAM по типу Samsung, SK Hynix и Micron перенаправили львиную долю мощностей под нужды ИИ-сектора и облачных провайдеров. Даже полный отказ геймеров от покупок не окажет существенного влияния на их доходы.

Дефицит зародился ещё во время пандемии,когда спрос на ПК упал и из-за чего производители сократили мощности. Долговечность платформ вроде AM4 отложила массовый апгрейд геймеров. В результате индустрия не была готова к новому витку спроса.

Эксперты советуют не поддаваться панике. Не стоит спешить с покупкой по завышенной цене. Если, к примеру, у пользователя 16 или 32 ГБ ОЗУ, с текущими играми этого хватит. Также в краткосрочной перспективе стоит отслеживать сезонные распродажи. При этом есть смысл обратить внимание на готовые сборки. Системные интеграторы иногда предлагают более адекватные цены благодаря оптовым закупкам. По прогнозам, дефицит может сохраниться до 2027 года и самый разумный подход — взвешенное планирование и отказ от импульсивных покупок.