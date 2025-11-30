Сайт Конференция
Zelikman
Геймеры призывают бойкотировать покупку оперативной памяти в надежде на снижение цен
Однако, по мнению экспертов, простые потребители не способны повлиять на рынок ОЗУ

На фоне резкого роста цен на модули DDR5 и DDR4 в сообществе геймеров популярна идея бойкота. Однако, эта стратегия неэффективна по ключевой причине: современный рынок оперативной памяти зависит не от геймеров, а от спроса со стороны индустрии искусственного интеллекта.

Модули памяти DDR5Ажиотаж вокруг ИИ создал беспрецедентный спрос на все типы памяти:HBM, GDDR, LPDDR и DDR. Высокоскоростная память HBM стала критически важной для ИИ-ускорителей Nvidia и AMD. Её производство сложнее и прибыльнее, чем модулей для ПК. Производители DRAM по типу Samsung, SK Hynix и Micron перенаправили львиную долю мощностей под нужды ИИ-сектора и облачных провайдеров. Даже полный отказ геймеров от покупок не окажет существенного влияния на их доходы.

Дефицит зародился ещё во время пандемии,когда спрос на ПК упал и из-за чего производители сократили мощности. Долговечность платформ вроде AM4 отложила массовый апгрейд геймеров. В результате индустрия не была готова к новому витку спроса.

Эксперты советуют не поддаваться панике. Не стоит спешить с покупкой по завышенной цене. Если, к примеру, у пользователя 16 или 32 ГБ ОЗУ, с текущими играми этого хватит. Также в краткосрочной перспективе стоит отслеживать сезонные распродажи. При этом есть смысл обратить внимание на готовые сборки. Системные интеграторы иногда предлагают более адекватные цены благодаря оптовым закупкам. По прогнозам, дефицит может сохраниться до 2027 года и самый разумный подход — взвешенное планирование и отказ от импульсивных покупок.

#рынок #оперативная память #дефицит #dram
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

Nikza
10:49
В налоговой прекрасно видят, что в тени. Как только налоговой будет отмашка, команда "фас", то все гендиректоры с бухгалтерами дружно уедут в мордовские лагеря.
В России резко вырос спрос на наличные деньги
Тритон
10:44
И ещё - люди массово стали выводить свои деньги с банковских депозитов, потому что нет да нет - проходит информация о возможной заморозке банковских накопительных счетов, поэтому бумажки под подушкой ...
В России резко вырос спрос на наличные деньги
Тритон
10:40
Люди теряют доверие к банкам и к банковской системе в целом. Всё большую массовость приобретают случаи, когда люди не могут воспользоваться своими деньгами или у них возникают дополнительные трудности...
В России резко вырос спрос на наличные деньги
ClubeR
10:32
То есть 1% шутка на любом разрешении тоже?
Составлен список лучших процессоров для ПК на конец 2025 года
Avator
10:31
И действительно, зачем указывать в ностти такие незначительные характеристики, как диагональ экрана....
Dreame представила два новых телевизора с подсветкой Mini LED
zerokatana
10:13
Ох уж эта секта свидетелей амд апгрейда. Механически в б350 можно запихать 5800х3д, но в этом нет вообще никакого смысла. Если собрать нормальную, актуальную платформу, никакой апгрейд ей не нужен, ма...
В Hardware Unboxed назвали лучшие процессоры на ноябрь 2025 года
Alex TOPMAN
09:27
За концовку Мглы (фильм) - респект!
Книга против фильма: 4 экранизации Стивена Кинга, которые оказались сильнее оригиналов
corsi
09:26
Финал Мглы шокирующий, но со знаком минус. Мне финал книги больше понравился. Про Шоушенк - хз, фильм и книга по-своему хороши. Доктор Сон - извините, но фильм чушь собачья, а называть его "гениальным...
Книга против фильма: 4 экранизации Стивена Кинга, которые оказались сильнее оригиналов
Nikita Davydov
09:01
Доктор сон прям очень расстроил. Пытались сшить вселенную фильма и книгу, в итоге, как и в случае с фильмом Кубрика, не раскрыли ни одну затронутую тему. Самой ожидаемой сцены с Джеком тоже не было, п...
Книга против фильма: 4 экранизации Стивена Кинга, которые оказались сильнее оригиналов
Dmitry Belavin
08:27
Смешно
В Hardware Unboxed назвали лучшие процессоры на ноябрь 2025 года
