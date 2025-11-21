Всего он предусматривает 28 пунктов, охватывающих как территориальные вопросы, так и санкционную политику

Обнародованы предполагаемые детали мирного плана США и России, состоящего из 28 ключевых пунктов. Документ носит комплексный характер и также предполагает ряд уступок со стороны России. Всё же основные требования в нём адресованы именно украинской стороне. Однако, окончательная версия плана может быть скорректирована после консультаций с Киевом.

Владимир Путин и Дональд Трамп

В основе плана лежит подтверждение суверенитета Украины, который, однако, будет иметь специфические гарантии. США готовы предоставить Киеву гарантии безопасности, но при ряде условий. Ключевым из них является законодательное закрепление внеблокового статуса Украины и официальный отказ от вступления в НАТО. К слову, это должно получить подтверждение от самого Альянса. Кроме того, документ предусматривает ограничение численности Вооруженных Сил Украины и подтверждение её безъядерного статуса.

Один из самых острых разделов касается территорий. Согласно плану, Крым, а также Донецкая и Луганская области должны быть признаны де-факто российскими. Статус Херсонской и Запорожской областей предлагается «заморозить» на текущей линии соприкосновения. При этом часть территорий станет демилитаризованной буферной зоной под контролем России. Стороны берут на себя обязательство не менять границы силой.

В военной сфере план запрещает размещение войск НАТО на территории Украины. При этом истребители Альянса могут быть дислоцированы в Польше. Важным элементом становится возобновление диалога по безопасности между США, НАТО и Россией, включая создание американо-российской рабочей группы. Москва, со своей стороны, должна юридически зафиксировать политику сохранения мира с Украиной и странами Европы.

Для восстановления Украины предлагается масштабный инвестиционный пакет. Источниками станут 100 млрд долларов заблокированных российских активов, которые будут направлены на эти цели. Любопытно, что США получат 50% прибыли от их использования. Европа добавит ещё 100 млрд долларов. Прочие заблокированные активы РФ могут быть направлены на совместные американо-российские проекты. Также планируется создание Фонда развития Украины для инвестиций в инфраструктуру и технологии. В обмен на выполнение условий, Москве обещают постепенное снятие санкций, возвращение в формат «Большой восьмёрки» и экономическое сотрудничество с США.

План предусматривает обмен пленными по формуле «всех на всех», возвращение лиц, эвакуированных из зоны боевых действий, а также реализацию гуманитарных и образовательных программ. Внутриполитическим условием для Украины станет проведение выборов через 100 дней после подписания и предоставление полной амнистии всем участникам боевых действий.

Контроль за выполнением соглашения, согласно документу, возложен на «Совет мира» под руководством Дональда Трампа. Нарушения будут караться санкциями. После подписания документа должно быть объявлено прекращение огня и начат отвод войск на согласованные позиции. Учитывая, что план изначально разработан Москвой и Вашингтоном, с российской стороны никаких проблем возникнуть не должно. Однако, согласится ли на все условия Киев, остаётся под вопросом.