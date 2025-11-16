Команда MASSGRAVE признала, что метод больше не работает

Microsoft в рамках ноябрьских обновлений для Windows без лишнего шума заблокировала один из наиболее распространённых методов нелегальной активации ОС. Речь идёт об инструменте KMS38, который давал возможность активировать Windows 10 или 11 офлайн на срок до 2038 года.

Windows 10

Этот способ, предоставляемый проектом MASSGRAVE, долгое время был популярен среди пользователей. Его принцип работы заключался в обходе системного файла gatherosstate.exe , который отвечает за определение прав ОС на обновление. KMS38 манипулировал этим файлом, продлевая пробный период до 19 января 2038 года вместо официальных 180 дней.

Однако, с выходом ноябрьского патча KB5068861 эта лазейка была полностью устранена. Как подтвердили в MASSGRAVE, метод KMS38 более не работает. Причина кроется в том, что Microsoft планомерно готовилась к этому шагу. Ещё в сборке 26040, представленной в январе прошлого года, файл gatherosstate.exe был удален с носителей, а в октябре компания окончательно отказалась от этой функции обновлением KB5067036.

Авторы неофициальных средств активации рекомендуют пользователям, столкнувшимся с проблемой, перейти на другие методы, такие как активация через Hardware ID (HWID) или TSforge, которые на данный момент продолжают функционировать. Это изменение является частью более масштабной стратегии Microsoft по усилению защиты своей ОС от нелегального использования.