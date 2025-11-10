Кооперативный шутер ARC Raiders от студии Embark продолжает демонстрировать феноменальный успех. Спустя более недели после релиза игра не только не столкнулась с привычным спадом аудитории, но и установила новый рекорд по одновременным игрокам в Steam.
Спустя десять дней после запуска, когда большинство проектов начинают терять игроков, ARC Raiders обновила свой пик онлайн-аудитории. Число одновременных игроков достигло отметки в 416 517 человек, что значительно превышает предыдущий рекорд в 354 000. Этот рост подтверждает, что игра захватила внимание не только казуальной аудитории, но и хардкорных поклонников жанра.
На текущий момент проект уверенно доминирует в нише шутеров с эвакуацией, оставляя позади таких признанных титанов, как Escape from Tarkov и Hunt: Showdown. Игроки высоко оценили уникальную ретрофутуристическую эстетику и продуманные социальные механики.
Студия Embark уже представила дорожную карту контента и заявила о намерении поддерживать и развивать проект на протяжении следующих десяти лет. Однако, первое серьёзное испытание для лояльности фанатов уже на горизонте. На этой неделе главный конкурент а лице Escape from Tarkov выпускает долгожданную версию 1.0 и впервые выходит в Steam. Это событие может переманить часть аудитории, и тогда станет ясно, какой из проектов имеет больше перспектив.