Zelikman
Новый кооперативный шутер ARC Raiders преодолел отметку в 416 000 одновременных пользователей онлайн
Спустя десять дней после релиза проект продолжает бить рекорды, привлекая больше игроков.

Кооперативный шутер ARC Raiders от студии Embark продолжает демонстрировать феноменальный успех. Спустя более недели после релиза игра не только не столкнулась с привычным спадом аудитории, но и установила новый рекорд по одновременным игрокам в Steam.

ARC Raiders

Спустя десять дней после запуска, когда большинство проектов начинают терять игроков, ARC Raiders обновила свой пик онлайн-аудитории. Число одновременных игроков достигло отметки в 416 517 человек, что значительно превышает предыдущий рекорд в 354 000. Этот рост подтверждает, что игра захватила внимание не только казуальной аудитории, но и хардкорных поклонников жанра.

На текущий момент проект уверенно доминирует в нише шутеров с эвакуацией, оставляя позади таких признанных титанов, как Escape from Tarkov и Hunt: Showdown. Игроки высоко оценили уникальную ретрофутуристическую эстетику и продуманные социальные механики.

Статистика Steam

Студия Embark уже представила дорожную карту контента и заявила о намерении поддерживать и развивать проект на протяжении следующих десяти лет. Однако, первое серьёзное испытание для лояльности фанатов уже на горизонте. На этой неделе главный конкурент а лице Escape from Tarkov выпускает долгожданную версию 1.0 и впервые выходит в Steam. Это событие может переманить часть аудитории, и тогда станет ясно, какой из проектов имеет больше перспектив.

#гейминг #видеоигры #шутер #arc raiders
Источник: insider-gaming.com
