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Zelikman
ByteDance готова продолжать бороться за 170-миллионную аудиторию на территории США
Компания не хочет продавать TikTok и будет судиться, если закон о запрете всё же будет принят.

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  Четыре года назад, когда администрация Трампа пригрозила запретить TikTok в США, ByteDance Ltd., его китайская материнская компания, разработала предварительную сделку по продаже своего бизнеса в США.

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  На этот раз правительство США прямо объявило о своем намерении закрыть TikTok, если он не будет продан ByteDance. Однако, ByteDance ясно дала понять, что не заинтересована в продаже. Фактически, руководство TikTok пообещало своим сотрудникам, что они подадут в суд, если законопроект, который в настоящее время проходит через Конгресс, будет подписан как закон.

  Это подготавливает почву для судебного разбирательства между правительством США и ByteDance, стартапом стоимостью 240 миллиардов долларов, который стал определяющим фактором растущей технологической мощи Китая. Исход этой битвы может определить бизнес-ландшафт для китайских компаний, таких как Tencent Holdings Ltd. и Temu из PDD Holdings Inc., с растущими амбициями в США. Это также проверка того, как Пекин отреагирует на растущее давление на отечественных лидеров от ByteDance до Huawei Technologies Co. Предлагаемый законопроект фактически направлен на ограничение использования приложений из стран, которые считаются враждебными по отношению к США.

  "Речь идет не только о TikTok. Мы видели, что США в прошлом принимали меры против Huawei, и сейчас сотни китайских компаний находятся под американскими санкциями. В будущем это может затронуть и другие компании, такие как Temu и другие коммерческие платформы, и союзники США могут последовать этому примеру и запретить TikTok. Это может вызвать эффект домино", - сказал Си Вэй, директор Центра американских исследований при Университете Фудань.

  Ожидается, что законопроект о запрете продажи или использования TikTok станет законом в США. Палата представителей приняла законопроект в субботу, и Сенат проголосует по нему в ближайшие дни. Байден заявил, что подпишет законопроект, как только он будет принят. Предлагаемая инициатива дает ByteDance почти год на продажу TikTok. Это означает, что TikTok, скорее всего, переживет президентские выборы в США в ноябре.

  У ByteDance есть веские причины сопротивляться Вашингтону. Во-первых, у него гораздо более крупный бизнес в США, чем в 2020 году, со 170 миллионами пользователей по сравнению с менее чем 100 миллионами тогда, и его доход значительно выше, чем на любом другом рынке.

#сша #политика #китай #санкции #tiktok
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