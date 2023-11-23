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Zelikman
Honor готовится к размещению своих акций на одной из бирж
На какой именно бирже будут размещены акции компании пока не известно

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  Популярный производитель смартфонов Honor из Китая готовится к публичному размещению акций на одной из бирж. С тех пор, как компания вышла из состава Huawei Technologies Co. прошло уже три года.

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  Компания из Шэньчжэня планирует изменить членов своего совета директоров в соответствии с требованиями разнообразия для публично котирующихся компаний, но не указывает точно, когда это произойдет и на какой бирже состоится ее публичный дебют. Ключевой акционер Honor - местное правительство Шэньчжэня, а среди его партнеров - BOE Technology Group Co., производитель дисплеев. В 2020 году значительное количество сотрудников Honor перешли из Huawei вместе с этим брендом, который ранее был ориентирован на молодую аудиторию. Это позволило Honor избежать торговых санкций, введенных США против Huawei. Компания продолжила сотрудничество с Qualcomm Inc. и сохраняет доступ к программному обеспечению Android и экосистеме приложений от Alphabet Inc.

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  За последние годы Honor сумела конкурировать с самыми популярными отечественными брендами, включая Xiaomi Corp. В третьем квартале показатели продаж Honor составили 19,3% на рынке Китая, согласно данным IDC. В этом году компания значительно увеличила объем продаж за рубежом и стремится сохранить позиции, восстанавливаясь вместе с китайским и мировым рынками смартфонов после продолжительного спада. Исследование Counterpoint Research показало, что продажи смартфонов в Китае выросли на 11% в октябре. Это, в том числе, связано с возрождением популярности Huawei благодаря выпуску новых устройств с чипами, разработанными в Китае.

#смартфоны #китай #honor #рынок #производитель
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