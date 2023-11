Студия BioWare отметила день N7.

Студия Bioware опубликовала тизер-трейлер новой части Mass Effect. По словам исполнительного продюсера студии Майкла Гэмбла (Michael Gamble), видеоролик создан на движке игры, он также попросил фанатов посмотреть ролик внимательнее, поскольку "всё не то, чем кажется".

Помимо тизера, студия Bioware опубликовала постер на котором, возможно изображен главный герой будущей Mass Effect. В нижней части постера, находится изображение бара. В этой сцене можно заметить представителей множества рас Млечного Пути, включая не только людей, но и азари, турианцев, кроганов, саларианцев, гетов, ханаров и волусов.

На официальном сайте Electronic Arts, появилось сообщение от Майкла Гэмбла. Исполнительный продюсер поблагодарил фанатов и пообещал, что в новой части Mass Effect игроки получат ответы на многие интересующие их вопросы, ведь в серии осталось множество нераскрытых тайн и неразрешенных загадок.

За сценарий к Mass Effect 5 отвечает Мэри ДеМарль (Mary DeMarle). Она была ведущим сценаристом Deus Ex: Human Revolution и получила канадскую премию в области видеоигр 2012 года за лучший сценарий. Также она работала над Deus Ex: Mankind Divided и Marvel's Guardians of the Galaxy за которую она получила премию The Game Awards 2021 за лучшее повествование. Писательница присоединилась к BioWare в 2022 году, в качестве старшего сценариста.