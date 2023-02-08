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Take-Two Interactive урегулировала иск против группы моддеров. Фанаты занимались реверс-инжинирингом GTA 3 и GTA: Vice City. Сегодня в Твиттере @videotech_ сообщил, что обе стороны смогли договориться и достигнуть соглашения по делу. На данный момент обе стороны дорабатывают детали урегулирования. Иск в суд будет отменен чуть позже. Ожидается, что документ, который отзовет иск, будет направлен в суд Северного округа Калифорнии через 30 дней. После этого ситуация будет официально урегулирована.
Издание Eurogamer сообщает, что по условиям, скорее всего, разработчики будут обязаны подписать соглашение о неразглашении информации. Похоже, мы никогда не увидим те модификации, и никогда не узнаем на какой они стадии находились. Мы также не узнаем, чем пожертвовала компания или моддеры, для достижения соглашения. Похоже, что проект заморожен, ибо на GitHub после иска игру не вернули. Может быть, моддеры смогли договориться, но узнаем мы об этом через несколько лет.
Напомню, что проекты Re3 и reVC впервые были показаны в 2021 году. Моддеры взяли за основу GTA 3 и GTA: Vice City, и обещали этакий ремастер здорового человека. Ожидалось, что в играх улучшат визуальные эффекты, добавят поддержку широкоформатного экрана и позволят управлять камерой. Также ожидалось, что разработчики смогут избавиться от постоянных загрузок. В феврале того же года материнская компания разработчиков GTA подала иск по DMCA. Правда, тогда моддеры заявили, что проекты не содержат кода, который принадлежит Take-Two. У разработчиков получилось вернуться на GitHub в июне 2021. Однако материнская компания вновь подала иск, но только по причине того, что игры копируют и распространяют исходный код двух классических игр GTA в открытом доступе. Согласия Take-Two не давала, и имеет полное право засудить разработчиков по полной. Что собственно и было сделано.
Re3 и reVC были снова удалены в октябре, а в следующем месяце Take-Two выпустила собственные ремейки обеих игр. Правда ремейки эти... Буквально неиграбельны. Лучше поиграть в оригинал с модификациями на графику, чем покупать работу, которую может сделать Rockstar за месяц. GTA Trilogy: Definitive Edition была воспринята критиками и игроками как настоящий провал из-за технических ошибок и ценника. В итоге сами разработчики извинялись за то, что выпустили такой сырой продукт на рынок, да еще и по полной цене. Правда сейчас данные версии вернулись... Кто их покупает — сложный вопрос. После второго релиза негативные оценки никуда не исчезли. Неужели стандарт качества у Rockstar стал настолько маленьким?