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Топ 7 гоночных игр, которые выйдут в 2023 году на ПК

Рейсинг на ПК - тоже существует, в 2023 году выйдет несколько аркадных гонок, и даже новая часть Forza Motorsport, а также возродится Test Drive Unlimited.
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Вот и подходит к концу 2023 год, а вместе с ним, обновляются и релизы в игровой индустрии, сегодня я предлагаю обратить внимание на сегмент рейсинга, ведь в следующем году, выйдет немало гоночных игр, как на ПК, так и на мобильных устройствах, при чем игры эти будут, большими, с долей доната конечно, но весьма проработанными и дающими надежду на развитие аркадного и симрейсинга в будущем на ПК, кстати, затрону тему Gran Turismo 7 на ПК, и выйдет ли она вообще когда-нибудь на ПК. Конечно, некоторые в конце концов проекты могут быть перенесены, на следующий год, но надеемся, такого не произойдет, давайте начинать с самых простых проектов, а завершим, крупными, реалистичными, дорогими и известными франшизами.

  • TT Isle of Man: Ride on the Edge 3:

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Как я и сказал, стартуем не с самой известной игры, особенно для русского комьюнити, но от того, она хуже не становится, наоборот, новые эмоции, все дела. Совсем недавно разработчики подтвердили разработку третьей части серии Isle of Man TT. Проект переносит вас на зрелищные гонки на трассе Isle of Man Tourist Trophy протяженностью более 60 км. 264 крутых поворота на мощных мотоциклах, да еще и модернизированы они специально под гонку.

Чтобы вы поняли насколько данная трасса опасна для водителей, просто знайте, что перед первой попыткой на трассе человек тренируется несколько лет, шанс стать чемпионом в данном соревновании только один. Предстоящая игра включает в себя весь лицензированный контент, а это официальные гонщики, команды, трасса и мотоциклы. Проект выйдет в мае 2023 года.

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Третью часть TT Isle of Man разрабатывает Nacon Studio Milan S.R.L. и RaceWard Studio на движке KT Engine, ведь вторая часть была разработана легендарной Kylotonn в 2020 году. Кстати вторая часть вышла довольно неплохой, учитывая, что проект заточен под фанатов соревнования, отзывов не так много, но все они положительные. Графика — зачет, прямо как WRC, и оно немудрено, ведь саму WRC разрабатывает Kylotonn на том же самом KT Engine. Кстати вторая часть продается по скидке в 60% в честь Нового года. А что по оценкам? 10 из 10, ладно, IGN оценила проект в 7 из 10. При этом проект не особо много просит в плане железа: GTX 780 для рекомендуемых (2 часть), в третьей части будут использоваться требования примерно на уровне WRC: Generations, а это 1660 Ti для высоких настроек графики, кстати проект тоже продают по скидке по случаю праздников.

Первая часть вышла в 2018 году и тоже была оценена хорошо, и отмечу наличие русской локализации, что важно в наши то времена. Новый проект разрабатывается не Kylotonn, но наработки остались, а потому хуже второй части проект мы не увидим, ждем май следующего года.

  • Forza Motorsport 8:

Титан следующего года, который победит наверное всех разработчиков после релиза в жанре рейсинга, титанище который будет бороться с Gran Turismo 7. Топ-1 проект в списке релизов 2023 года у всех фанатов гонок на ПК, и оно немудрено, в проекте обновят графику, добавят автомобилей, вроде как появится трассировка лучей и новая физика — как тут не ждать игру то. Проект был представлен в июне, а релиз запланирован на весну следующего года.

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Игра создана с нуля для консолей нового поколения, потому новые модели автомобилей, текстуры и освещение порадуют своей проработанностью. Динамическое время суток и погода, повреждения и трассировка лучей в реальном времени на уровне Forza Horizon 5 прилагаются. Microsoft утверждает, что Forza Motorsport - самая технически совершенная гоночная игра из когда-либо созданных, но это еще предстоит узнать нам, обычным игрокам. Вот здесь будет самый сложный выбор: Gran Turismo 7, или Forza, вечная битва продолжится, а мы будем наблюдать за тем, как фанаты яростно отстаивают свою позицию по выбору консоли.

На данный момент нам мало что известно по игре, есть список автомобилей, но он не точный, ожидается более сотни реальных автомобилей. Вопрос в том, сколько их будет всего, станет больше чем у предшественницы, или меньше из-за полной переработки под некстген консоли? Узнаем ближе к релизу весной. Отмечу, что в Forza Motorsport будут легенды гоночного мира:

  1. BAC Mono;
  2. Audi #44 R8 LMS GT3;
  3. Apollo;
  4. Donkervoort D8 GTO;
  5. Formula Drift;
  6. NIO EP9;
  7. Ginetta;

Учитывая оценки Forza Motorsport 7, и учитывая опыт Microsoft в этой серии, я ожидаю идеальный проект для игры на руле на ПК, надеюсь разработчики справятся с задачей, и не провалят сетевой код как в Forza Horizon 5, вечно эти проблемы с подключением... Надоело, бросил даже.

В будущей Forza Motorsport будет режим 4К/60 FPS на консолях, а вот подборка новостей по игре, которые немного, но раскрывают подробности титана рейсинга:

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Легендарная игра от Kylotonn возвращается, разработчики иконы Test Drive Unlimited возвращают к жизни популярную десятки лет назад серию гоночных игр в открытом мире. Несмотря на то, что информации по игре довольно мало, в особенности не было опубликовано геймплейного ролика или скриншотов, доверие к студии перевешивает все переживания, и надежда на топовый проект остается вплоть до официального релиза... Или отмены...

Игра остается самой ожидаемой в 2023 году, для всех любителей рейсинга, и не только, думаю, даже те кто бросил играть в игры из-за скудности нормальных проектов в игровой индустрии, с радостью вернутся попробовать легенду в новой интерпретации.

Solar Crown полностью повторяет успех предшественниц — это проект про гонки, открытый мир, стиль и казино. В Solar Crown мы будем гонять по виртуальному Гонконгу который был воссоздан в масштабе 1:1, наконец-то мы сможем гонять по уникальной местности, ее еще никогда не было в рейсинге. А то, ваши Need for Speed только да и дают возможность погонять в США. Гонконг — это узкие улочки с плотной азиатской застройкой, пробками, проливом, горами и красивой экзотической растительностью, а также с богатыми казино, неоновыми вывесками по ночам, и стеклянными небоскребами.

TDU:SC порадует нас хорошей графикой, так как проект разрабатывается Kylotonn на KT Engine, то графическая составляющая будет не хуже, чем в нынешних WRC. Ожидать необходимо и похожих системных требований, по скриншотам конечно можно оценить графику, но там много блюра.


Будет разнообразие автомобилей: от внедорожников до люксовых авто, от суперкаров до стареньких легенд. Уже известно про такие марки, как: Ferrari, Lamborghini, Porsche, Koenigsegg, Apollo, Dodge, Bugatti, Pagani, Aston Martin, Range Rover и гибридная BMW i8. Абсолютно точно, в проекте будет не менее 200 реальных автомобилей, проект составит конкуренцию новоиспеченному NFS:Unbound, и вероятно, сможет удивить кастомизацией и тюнингом. Разработчики заявили, что будет возможность настроить своего персонажа, купить ему одежду, настроить внешку и волосы разумеется тоже можно. И персонажи тут будут реалистичными, а не мультяшными, как в новой NFS.

Классическая концепция открытого мира и мультиплеера с активностями и квартирами возвращается в 2023 году, точная дата релиза не указана, надеемся, что создатели начнут активно делиться информацией в следующем году, и даже выложат геймплейный ролик или дадут возможность поучаствовать в закрытом тестировании. А я скажу, что игра выглядит потрясающе, но пока только на бумаге.

А тут подъехал самый настоящий гибрид, CarX Street от отечественных разработчиков будет доступна на ПК и на мобильных устройствах одновременно, да я даже больше скажу, ее уже можно загрузить бесплатно на устройствах под управлением iOS. CarX Street хороший представитель мобильного рейсинга, но только лучше, чем большинство игр на мобильных устройствах сейчас: это и тюнинг, и открытый мир, и разнообразие нелицензированных автомобилей, и кастомизация, и самое главное мультиплеер. На данный момент проект сыроват, разработчикам необходимо дать время на доработку и полировку, как минимум необходимо дождаться мирового релиза на Android, тогда уже можно вести разговоры по ПК версии. Отмечу, что ПК версия вначале должна была выйти в декабре текущего года, но, игра была перенесена на неопределенный срок на 2023 год.

Что тут скажешь, любители Underground, ждите, вначале на Android, а после и на ПК. Игра хороша, имеется много гринда и донат, без этого в наше время никуда, игра бесплатная как-никак, но сложность в коллекционировании мне нравится, приятно долго собирать автомобиль, а потом наслаждаться им в гонках с другими пользователями. Дрифт тоже хорошо работает, хотя и надо привыкать, играть можно как на акселерометре, так и на кнопочках, надеюсь, разработчики смогут реализовать управление на профессиональном руле, и тогда, эта гонка станет отличной заменой NFS: Unbound на долгое время, ведь, это что-то новое, свежее, и от отечественных разработчиков из CarX Technologies, LLC.

Город красивый, разработчики уже работают над новой локацией, в общем и целом игра достойна попадания в топ, и того, чтобы ждать ее релиза, хотя и скудное общение и частые переносы накладывают неприятный осадок. Сейчас можно поиграть в другие проекты студии, например в CarX Drift, отличная игра для дрифта на руле, и сейчас по скидке стоит очень дешево. Отмечу, что системные требования здесь очень маленькие, так как проект мобильный - GTX 1050 4 Gb рекомендовано.

  • WRC 23:

WRC 23 - тут, говорить особо не о чем, добротное продолжение легендарной серии гоночных раллийных соревнований. Игра от KT Racing разработанная на KT Engine выходит почти каждый год и приносит с собой горсть нововведений, обычно, релиз совпадает с новым сезоном раллийных соревнований в реальной жизни. Как недавно стало известно, проект может выйти раньше, чем планировало сообщество, и проект даже увидит свет раньше F1 23. Разработчики нарушают свою же традицию, проект, вероятно, выйдет весной следующего года вместе с началом нового сезона FIA World Rally Championship.

Раньше игры WRC выходили в промежуток с сентября по декабрь, например последняя Generations вышла 23 ноября. GamesIndustry.bz. сообщила, что Джефф Смит, который ранее управлял разработкой Dirt и Grid в Codemasters, будет управлять разработкой новейшей WRC до весны. Это означает, что релиз также состоится весной. Период - 1 марта по 31 мая.

Поскольку проект официально не анонсирован, официальных изменений мы соответственно не знаем, но благодаря надежному и популярному инсайдеру Тому Хендерсону, возможность поговорить о проекте у нас есть. Ожидается возможность создания личного автомобиля, этакий конструктор автомобилей прямо в игре, можно будет настроить подвеску, движок, кузов, раму, тормоза и многое другое. Также можно будет менять детали интерьера и экстерьера: фары, бампера, раскраски, ливреи, зеркала и даже дефлекторы.

Также в игру введут фишки из любимой многими DIRT Rally, поскольку разработчики одноименной серии помогают создателям WRC 23. Если сравнивать с Generations, то этот проект — небо и земля. Релиз — весной, ждем.

  • Wreckreation:


Проект от известной ранее компании THQ Nordic, хотя здесь доверия уже поменьше, чем к проектам названым ранее, надежда на крутой FlatOut стиль остается. Как заявили разработчики, данная игра — песочница, в которой можно исследовать открытый мир в размере 400 км. Вы можете создавать свои трассы, ломать машины, и веселится с друзьями в редакторе. Очень похоже на стилистику Hot Wheels, где можно создавать свои закрученные оранжевые треки.

Разработчики также обещают добавить крутую музыку от известных диджеев, а также разрушаемое окружение, например биллборды которые можно сбивать во время гонки. Также заявлен тюнинг и кастомизация: перекраска автомобиля, ливреи, кастомные колеса и фары. И что самое важное подтверждена русская локализация. Дата релиза на данный момент неизвестна, однако известно из мероприятия издателя, что проект выйдет в раннем доступе уже в следующем году.

  • Apex Point:


И последняя игра в сегодняшнем топе для любителей дрифта без графики, разрабатывается проект студией Apex Studio, и это их дебютный проект. Энтузиасты создают игру для любителей дрифта и настройки автомобилей для дрифта, эта игра в открытом мире покажет вам все прелести японского автомобилестроения. Заявлена масштабная кастомизация автомобилей, тюнинг и множество гоночных режимов, а также, разумеется поддержка профессионального руля за десятки тысяч.

Игра позиционируется как симулятор в открытом мире, вдохновлялись создатели бескрайней Японией и ее видами. Ожидать топовую графику не стоит, проект разрабатывается на Unity3D, но это не значит, что игра плохая. Присутствует режим механика от первого лица, в котором можно кастомизировать и улучшать ваш автомобиль. Имеется динамическая система смены погоды и времени суток, а также симуляторно-аркадная физика автомобилей.

Можно будет настраивать экстерьер и интерьер, менять детали автомобиля и создавать кастомные боди-киты, баловаться с помощниками ABS, TCS, ECS и другими, сравнивать мощность автомобилей на дино-стенде и фотографировать с помощью продвинутого фото-режима. В общем и целом амбициозные разработчики решились создать крупную игру с возможностями симулятора механика, форзы и Assetto Corsa. Релиз неизвестен, однако в скором времени игра выйдет в ранний доступ, его уже могут получить известные личности.

На данный момент проект все таки больше похож на симулятор механика, но все впереди...

  • Судьба Gran Turismo 7 и ПК:

Gran Turismo - легендарная франшиза, которая живет и здравствует уже 25 лет, совсем недавно прошла годовщина, и в рамках мероприятия под праздник Кадзунори Ямаути разбил надежды фанатов на релиз ПК версии в 2023 году, если быть точнее, ранний релиз в следующем году, а так, проект все еще может выйти на ПК.

Продюсер Кадзунори Ямаути заявил, что его команда на данный момент не работает над ПК-версией Gran Turismo 7, но в будущем, все вполне возможно. Многие надеялись на релиз GT7 на ПК после выхода фильма Gran Turismo в августе, но создатели определенно уже не успеют перенести игру на новую платформу. Остается надеяться на две вещи: либо это обман от Кадзунори, чтобы потом удивить сообщество, либо неприятная правда, которую не изменить.

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