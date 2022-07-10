Хотя это только текст, на деле все может оказаться несколько иначе.

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По словам команды разработчиков Forza Motorsport из Turn 10, в следующей части серии гоночного симулятора ожидается серьезный скачок в плане физики автомобилей. Создатели опубликовали короткий твит, который обещает сильную переработку физики.

Видимо, разработчики настроены серьезно, в плане больших изменений франшизы. В прошлом трейлере создатели показали трассировку лучей, которая активна на протяжении всего заезда. Это большой скачок в графическом плане. Разработчики постараются добавить много функций, которые ранее были неизвестны игрокам Forza Motorsport.

По словам Turn 10, команда совершила огромный скачок в физике автомобилей. Разработчики опирались на отзывы фанатов. Они переработали настройки подвески, даже самые незначительные параметры были изменены. Также они улучшили динамику автомобиля. Если кратко — ощущения от вождения в новой Forza Motorsport вырастет в несколько раз, также, как это произошло с игроками в Forza Horizon 5 после недавнего обновления физики.

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Forza Motorsport нацелена на поддержку 4К разрешения и 60 кадров в секунду на некстген консолях, все это приправлено трассировкой. Однако с шансом в 99,99% будет активно динамическое разрешение. Новая часть сима выходит в следующем году на ПК и Xbox Series.