Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Разработчики Forza Motorsport обещают скачок в плане физики автомобилей
Хотя это только текст, на деле все может оказаться несколько иначе.
анонсы и реклама
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
<b>3070 Gigabyte Gaming за 60 тр</b>
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3070 Ti MSI Gaming за копейки в Ситилинке
<b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b>
3050 MSI Gaming дешевле 40тр

реклама

По словам команды разработчиков Forza Motorsport из Turn 10, в следующей части серии гоночного симулятора ожидается серьезный скачок в плане физики автомобилей. Создатели опубликовали короткий твит, который обещает сильную переработку физики.

Видимо, разработчики настроены серьезно, в плане больших изменений франшизы. В прошлом трейлере создатели показали трассировку лучей, которая активна на протяжении всего заезда. Это большой скачок в графическом плане. Разработчики постараются добавить много функций, которые ранее были неизвестны игрокам Forza Motorsport.

По словам Turn 10, команда совершила огромный скачок в физике автомобилей. Разработчики опирались на отзывы фанатов. Они переработали настройки подвески, даже самые незначительные параметры были изменены. Также они улучшили динамику автомобиля. Если кратко — ощущения от вождения в новой Forza Motorsport вырастет в несколько раз, также, как это произошло с игроками в Forza Horizon 5 после недавнего обновления физики.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Gigabyte Gaming <b>по старой цене</b>
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b>
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Forza Motorsport нацелена на поддержку 4К разрешения и 60 кадров в секунду на некстген консолях, все это приправлено трассировкой. Однако с шансом в 99,99% будет активно динамическое разрешение. Новая часть сима выходит в следующем году на ПК и Xbox Series.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#apex legends #respawn entertaiment #однопользовательские игры
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Появились первые сведения об 14 сезоне Apex Legends
Мобильная королевская битва Apex Legends выйдет на следующей неделе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новая GeForce RTX 4070 за $500 окажется равна по производительности GeForce RTX 3090 за $1500 – HS
68
Wargaming окончательно ушла из РФ и Беларуси – что ждёт World of Tanks и World of Warships
25
Новые игровые видеокарты NVIDIA GTX 1630 появились в российских магазинах - смотрим цену
31
Правительство США рассматривает возможность ограничения доступа Китаю к производству 14-нм чипов
11
Российский и белорусский десант из программистов будет востребован у немцев
5
Минфин США подготовил свод правил регулирования криптовалют, которому обязаны подчиняться все страны
19
Цены на видеокарты растут за счет увеличения доходности майнеров
14
RTX 4070 за $450 будет мощнее RTX 3090 Ti за $2 000
28
Парные модули памяти удалось заставить работать в режиме DDR5-8430
3
Российский магазин назвал самые продаваемые видеокарты июля 2022г – топ 5 GPU NVIDIA и AMD
+
На пути отказа Европы от нефти и газа из РФ встала природа – Рейн рекордно обмелел из-за засухи
32
Видеокарты в РФ сильно подорожали на фоне роста курса Эфира на 15% - оптимальные модели июля 2022г
27
Ubisoft работает над новыми частями Far Cry, Assassin's Creed и вселенной Tom Clancy's
5
Через сколько лет нужно менять процессор – выбираем оптимальные игровые модели до 20 000 рублей
26
Модифицировав FSR 2.0, моддер получил аналог NVIDIA DLAA и проверил его в Metro Exodus
4
Stray - игра о коте, пробирающемся через город, населенный роботами, стала самой желаемой в Steam
5
Некоторые современные процессоры Intel испытывают проблемы с браузерами Chrome и Edge
14
Впечатляющая фанатская версия DOOM 3 на Unreal Engine 5
18
Kraftway представила SSD с первым российским контроллером K1942VK018
49
Опрос банка "Открытие" - 26% россиян хотят увидеть "советский курс" рубля к доллару
40

Популярные статьи

7 простых советов, которые помогут Windows 10 и Windows 11 работать долго и стабильно
41
О проблемных видеокартах с Aliexpress говорят все больше и больше
31
Что можно собрать до 30 000 рублей на Aliexpress в июле 2022
15
Вынос гнезда подключения электросети из блока питания и для чего я это сделал
86
О самых "самурайских" играх
38
Зеленой сказке конец: майнеров сливают, потому что Европу зимой снова ждут "эти" дни
17
Обзор игрового кресла AKRacing MAX и сравнение с DXRacer King
67
Впихиваем невпихиваемое - установка RX 6700XT Sapphire Nitro+ в Node 202
4
Очень краткий обзор аудио кабеля Dayton 3,5 Jack - 2xRCA
3

Сейчас обсуждают

Сергей Васильев
01:59
Приветствую. Я вот как то от нечего делать решил послушать стереосистему через AUX +плеер. И тут тоже вылезли моменты, например обычный ноунейм провод звучал как то средненько. Комплектный кабель со...
Очень краткий обзор аудио кабеля Dayton 3,5 Jack - 2xRCA
Rey.B.
01:57
Там ещё и про "билет на самолёт с серебристым крылом".
В России назревает дефицит пива и вина – цены вырастут до 60%, а на решение проблемы уйдёт 30 лет
32Влад32
01:56
Да ладно. Дефицит вина? Пива? Не смешите. Будет разное. И дешевое, и дорогое, и очень дорогое. Это не процессоры. Панику не разводите.
В России назревает дефицит пива и вина – цены вырастут до 60%, а на решение проблемы уйдёт 30 лет
Rey.B.
01:55
Сразу видно человека не их России. - Сейчас в России личных спиртзаводиков столько, что что хош импортозаместят.
В России назревает дефицит пива и вина – цены вырастут до 60%, а на решение проблемы уйдёт 30 лет
Rey.B.
01:53
Каждому своё. - Кому-то только в запой уйти. А кто-то начнёт хорошо зарабатывать своей головой, и своими руками. Которые раньше были Стране просто не нужны.
В России назревает дефицит пива и вина – цены вырастут до 60%, а на решение проблемы уйдёт 30 лет
Goonder Swan
01:53
ты же понимаешь что ты в меньшестве ;)
В России назревает дефицит пива и вина – цены вырастут до 60%, а на решение проблемы уйдёт 30 лет
Bloodrender
01:53
Да, я бы хотел услышать, что сказали бы насчёт всего этого Цой или Бодров. Хотя, я уже писал, что мне не нравится песня у Цоя "Пачка Сигарет". "Но если есть в кармане пачка сигарет, значит, всё не так...
В России назревает дефицит пива и вина – цены вырастут до 60%, а на решение проблемы уйдёт 30 лет
Goonder Swan
01:51
см. табачные бунты в 1990 году
В России назревает дефицит пива и вина – цены вырастут до 60%, а на решение проблемы уйдёт 30 лет
Boris Kopyltsov
01:46
rs-485/232? У нас всё через них делают.
В России могут ввести единый разъем для зарядки смартфонов по примеру Евросоюза
ptlrkptt
01:44
Да, когда "министерство правды" запрещает творчество таких групп как Би-2, ДДТ, Little Big, Ногу Свело, Земфира и многих других, источником правды вместо зомбоящика становится интернет. Я уверен, что ...
В России назревает дефицит пива и вина – цены вырастут до 60%, а на решение проблемы уйдёт 30 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем