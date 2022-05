Еще одно подтверждение, что тайтл сумеет добраться до релиза в 2022 году.

реклама

Скоро игроки смогут вновь вернуться на просторы Скандинавии в лице Кратоса, так как глобальный релиз God of War: Ragnarok не за горами. Эти мысли подтверждают разработчики из Santa Monica. Сегодня стало известно, что работа над визуальными эффектами тайтла окончена, эту информацию подтвердили непосредственно художники проекта.

Некоторые сотрудники сообщили, что их отдел завершил всю необходимую работу над визуальной составляющей, и сотрудники уже перебрались на позиции в другие проекты компании. Сейчас грядущее продолжение истории Кратоса как никогда близка к завершению. Создателям необходимо исправить все ошибки допущенные во время разработки, и техническая составляющая игры будет тоже готова.

Скорее всего, дату выхода Ragnarok объявят в самые короткие сроки, может быть до проведения State of Play. Кстати, студия принимает участие в мероприятии State of Play, которое пройдет 27 мая, где с большой долей вероятности они покажут трейлер. Его могут показать в начале лета на масштабном мероприятии Sony. В любом случае до показа нового God of War остались считанные недели. Тайтл выйдет по всему миру эксклюзивно для платформ PlayStation 5 и PlayStation 4.

анонсы и реклама Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь RTX 4000 в продаже за 131 000р 1Tb WD подешевел вдвое в Ситилинке Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 -30% на 2Tb WD в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб Вдвое подешевел 500Gb Toshiba 98" Samsung 4K - 3 419 000р

Действия сиквела развернутся спустя несколько лет после событий прошлого тайтла, а фанатам серии позволят изучить все девять миров, включая Асгард.