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Напомню, что еще в июне популярный инсайдер Том Хендерсон говорил про режим который вернет старые карты в игру в виде ремастера. В данном режиме будут только старые и понравившееся пользователям локации. И вот, недавно прошла презентация «Будущее шутеров от первого лица», где коллектив Dice и сообщил интересную информацию про Battlefield 2042. Так, Кристиан Грасс рассказал, что один из режимов в игре будет с картами из прошлых частей Battlefield которые полюбились игрокам (самое время создавать кучу постов о старых картах, чтобы разработчики увидели актив и выбрали именно эту карту). Новый режим будет доступен прямо с релиза, а больше о нем расскажут 22 июля на конференции EA Play Live. Но какой Том Хендерсон без дополнительной информации или предположений, так в своем твиттере инсайдер поделился картами, которые появятся в режиме под названием "Battlehub".

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Напомню, что в Battlefield 2042 не будет сюжетной кампании, но проделана огромная работа над разрушениями в игре, что должно очень сильно разнообразить игру. Стандартная версия обойдется вам в 3500 рублей (Steam).

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Предлагаю ознакомиться с другими моими новостями об игре:

Новость за 9 июня: версии игры.

Про режим Battlehub.

Новая часть Battlefield выйдет 22 октября.