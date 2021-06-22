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Известный и имеющий большое доверие у комьюнити, который в большинстве случаев не ошибается — Том Хендерсон, рассказал об секретном режиме в грядущей Battlefield 2042, об котором разработчики пока что молчать. Новый режим получил название Battlehub, и это своеобразная песочница в мире Battlefield, а с новостями об разрушениях в игре это звучит не так и плохо. В режиме будут ремастеры карт из прошлых частей Battlefield. По информации инсайдера, над режимом разработчики усиленно трудятся уже целый год, а все для того, чтобы игрокам было весело в этом режиме. Данное так скажем дополнение разработано на движке Battlefield 2042, но имеет некоторые улучшения, так что оно может отличаться от оригинальной игры в техническом плане. Однако, в игре будет все та же система специалистов, а не как было ранее по ролям, так что многое будет взято из 2042. Но, запуская например карты из какой-нибудь старой части, отличия можно будет заметить, скорее всего. Главное — данный режим можно не загружать, если вам этого не хочется. Если вы хотите играть только в Battlefield 2042, скачивайте только его. Такая же система работает и в Call Of Duty: Black Ops Cold War, вы можете загрузить только онлайн и играть в нем, а если захотите поиграть в зомби режим или кампанию — докачивайте.