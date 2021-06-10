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Сегодня наконец-то Dice показали трейлер новой части Battlefield, он оказался очень даже красивым, и с этим трейлером подтвердилось, что новая часть будет разворачиваться в 2042 году и возьмет название Battlefield 2042. Трейлер получился реально красивым, а еще разработчики спрятали пару пасхалок в нем. Конечно геймплей еще не показали, но даже так можно немного помечтать над новой игрой. Геймплей обещают нам показать уже 13 июня. Стоимость игры Battlefield 2042 будет начинаться от 3500 рублей за стандартную версию, и дойдет до 9000 рублей за самую лучшую версию игры.

Стандартная версия игры: На пк вы отдадите 3500 рублей, а за консольную стандартную версию - 60 евро. Для обладателей этой версии, игра будет доступна для скачивания 21 октября.

Золотая версия игры: На ПК вы отдадите 5500 рублей. На PlayStation 7500 рублей. На Xbox консолях 90 евро. Игра будет доступна для скачивания 15 октября.

Ультимативная версия: на ПК вы отдадите 7000 рублей, на консоли PlayStation 9000 рублей, а на Xbox 120 долларов. Для скачивания игра станет доступна также 15 октября.

На самом деле версии не дадут особо много наград, а вот переплата довольно большая, а за что? За пару скинов и доступ к игре на неделю раньше? Странное увлечение.