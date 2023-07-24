На спутниковых снимках парковка лагеря уже забита, а 10-я колонна едет в другом направлении.

По всей видимости лагерь ЧВК "Вагнер" в селе Цель в Осиповичах полностью заполнен, поскольку на свежих спутниковых снимках Maxar хорошо видно забитую фурами и легковыми автомобилями парковку. Мест для новых крупных колонн не осталось, если только не останавливать эти колонны в каком-нибудь лесу возле реки. Кстати да, лагерь находится в живописном месте с лесом и речкой, но колонны меняют свое направление движения в другую сторону.

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Так, 10-я колонна ЧВК "Вагнер" в сопровождении с правоохранительными органами Беларуси направляется по трассе P93 на Бобруйск, вместо стандартного передвижения в село Цель по M5. Вероятнее всего, у ЧВК "Вагнер" имеется второй лагерь, а может их еще больше. Колонна хоть и маленькая, но такую теорию исключать нельзя. На данный момент точной информацией располагает только командование ЧВК. Но учитывая амбиции Пригожина о "новой работе", версия о нескольких лагерях вполне правдоподобна.

Так, можно с уверенностью сказать, что лагерь в селе Цель уже полностью забит. И, по подсчетам журналистов там находится около 3500 человек и 700 машин. Там имеются фуры, легковые автомобили, пикапы, внедорожники и даже строительная техника, она расположилась в южной части лагеря. По всей видимости лагерь будут благоустраивать для комфортной жизни военнослужащих.

Итого 9 колонн прибыло в село Цель в лагерь по трассе M5. Заняло это примерно 10 дней, при этом активное прибытие колонн началось только с 16 июля и завершилось 19 числа. То есть основное количество машин приехало в лагерь за три дня. Крупное изменение в лагере произошло с первой колонной 16 июля, это можно было увидеть на спутниковых снимках. Сейчас же прекрасно видно, что лагерь заполнен и используется.



