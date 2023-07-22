Что-то происходит, и скоро мы увидим финал.

ЧВК "Вагнер" продолжает передислокацию на территорию Беларуси в лагерь в селе Цель под Осиповичами. На данный момент известно, что туда приехало около 9 колонн с суммарным количеством более 800 машин и более 4 тысяч человек. Сейчас в сети перестали говорить о движущихся колоннах. Может быть, ЧВК решили немного подождать, а может колонны стали ехать менее заметно.

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В любом случае это не отменяет того факта, что Пригожин приближает нас к финалу этой истории с ЧВК в Беларуси. Сегодня была зарегистрирована новая компания на имя Евгения Пригожина в Беларуси. Что интересно, она зарегистрирована в районе Осиповичей, где и располагается лагерь ЧВК.

Информацию раздобыло издание "reformby". 19 июля 2023 года, когда Пригожин прилетал в страну на 13 часов он успел анонсировать "новую работу", посетить лагерь и создать компанию ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». Основный вид деятельности новой компании, это «Управление недвижимым имуществом» - может быть, это связано с лагерем в Осиповичах, а может и с какими-то более грандиозными планами Пригожина.

Адрес регистрации также известен — Беларусь, Могилевская область, Осиповичский район, село Цель, улица Восточная. Именно в этом месте расположился лагерь ЧВК "Вагнер".