На снимках видны грузовики, автобусы и контейнеры из колонны ЧВК.

Лагерь

Вчера в сети были опубликованы изображения колонны ЧВК "Вагнер", которая перемещалась в сторону лагеря в селе Цель под Осиповичами. Западное издание The New York Times вновь сумело получить спутниковые изображения нового лагеря ЧВК за 14 и 16 июля.

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На изображении от 14 июля вообще не видно изменений. Хотя сами журналисты утверждают, что первый грузовик ЧВК попал в лагерь еще 13 июля. То есть маленькая активность в лагере была и до прибытия первой колонны в субботу 15 июля. Уже на снимке за 16 июля прекрасно видно изменения. Среди прочего это грузовики с контейнерами.

Так называемый резкий всплеск активности произошел с 15 по 16 июля. На изображении видно около 5 фур, автобусы и различные контейнеры, а также палатки и УАЗики возле них. Кроме того на фотографии журналисты западного издания обнаружили группу людей и "буханку", которую видели в колонне в Брянской области.

Фото от 16 июля

Отмечу, что фуры и автобусы были замечены в колонне ночью 15 июля. Около 3 часов ночи эта колонна двигалась по трассе Р43 и М5 в направлении Осиповичей. Собственно новые снимки подтверждают существенную переброску сил ЧВК в новый лагерь под Осиповичами. Конечная цель была предугадана верно.

Как оказалось, это действительно тот самый лагерь, изображения которого публиковались неделями ранее.

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Пустота до прибытия колонны