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В Беларуси заметили 10-ю колонну ЧВК "Вагнер", которая движется по измененному маршруту
Это... Странно, ведь несколько дней колонн вовсе не было.

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Несколько дней информация о колоннах ЧВК "Вагнер" отсутствовала. Если в период с 16 по 19 июля в Беларусь приезжало по несколько крупных колонн длиной в 5 километров, то с 19 по 22 июля в сети ничего не было. Но, сегодня, 23 июля мониторинговые группы снова заметили колонну ЧВК в сопровождении ГИА РБ (правоохранительные органы Беларуси). Она днем заехала в Беларусь, но что удивительно, движется по новому маршруту в направлении Бобруйска по трассе P93.

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Отмечу, что ранее колонны ехали по трассе P43 и поворачивали на М5 в направлении Осиповичей в лагерь. В этот раз колонна повернула на трассу P122, затем выехала к трассе М8 и далее перешла к движению по P93.

Эта колонна не очень крупная, как минимум 10 единиц техники. Имеются фуры, микроавтобусы, тентованный КамАЗ и несколько "буханок". У большинства машин номер заклеен, остальные едут с ЛНР/ДНР.

Вероятно, сегодня мы снова увидим увеличение активности ЧВК на территории Беларуси и переброску новых бойцов в колоннах по новому маршруту. Возможно, у ЧВК имеется второй лагерь.

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