Это не конец, отметил командир ЧВК.

ЧВК "Вагнер" продолжает перебрасывать бойцов в Беларусь в лагерь в селе Цель под Осиповичами. Туда приехало уже 9 колонн, где находится более 500 различных машин. Последняя колонна была забита исключительно фурами с неизвестным грузом. Но, куда интереснее, что делал Пригожин 18 июля, когда его личный самолет Embraer Legacy 600 приземлился на военном аэродроме в Мачулищах.

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Как оказалось, он за 13 часов успел выступить перед своими бойцами, дал слово командиру ЧВК и снова улетел в неизвестном направлении ночью. Все таки каждое прибытие Пригожина в Беларусь означает, что это что-то важное.

Пригожин на полигоне поприветствовал военнослужащих и поздравил с приездом в Беларусь. В сети сообщают, что видео было сделано ночью 18 июля перед вылетом Пригожина, примерно в 11 ночи. Также считается, что Пригожин мог остановиться в лагере в селе Цель и также поговорить с бойцами там.

Пригожин отметил, что "вагнеровцы" смогут сделать из белорусской армии вторую армию мира. Они будут тренировать белорусских солдат какое-то время. На данный момент на линию боевого соприкосновения направляться никто не будет. Но командир Уткин отметил, что это не конец, а лишь начало самой большой работы в мире.

"Добро пожаловать в ад", сказал Уткин. Видимо, ЧВК "Вагнер" готовит что-то серьезное, о чем мы узнаем совсем скоро.