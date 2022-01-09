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О возможности покупки видеокарты в 2022 году или надежды против реальности

В ушедшем году я остался без видеокарты. Прошла CES 2022, был сделан анонс народной RTX 3050, что же, посмотрим, что принес нам новый год и подешевели ли видеокарты по данным E-Katalog в 2022.
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Прошлый год я закончил своей личной историей в статье «Почему я так и не купил видеокарту в 2021 году». Обсуждение было бурным, кто-то ругал, а кто-то все же понял меня, значитя не одинок в этой мультивселенной.

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Основная моя мысль при покупке видеокарты базируется на «Теории предельной полезности». Я могу позволить купить себе сегодня любой RTX, но за те деньги, которые за них просят на витринах виртуальных и реальных магазинов я не хочу этого делать. Потому что – рекомендованная цена производителем и обещанная стоимость таких видеокарт г-ном Хуангом в 2 и более раз отличается от реальной. Если бы г-н Хуанг сказал, что рекомендованная стоимость RTX 3060, скажем 100 тысяч рублей, тогда бы я возможно смирился, но пока, увы – нет.

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Посмотрев вялые презентации практически всех участников, надежда только появилась на NVIDIA GeForce RTX 3050, но как оно будет в реальности, посмотрим в конце января.

У меня Full-HD монитор и его производительности мне будет достаточно. Думая об этой видеокарте, одна часть меня все же надеется, что они будут продаваться по рекомендованной стоимости, а вторая говорит, что надежды нет, и вся надежда только на Виталика Бутерина, изобретателя криптовалюты Ethereum, и переход его детища на Proof-of-Stake (PoS). Как Вы считаете, что в итоге победит?

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А пока вы думаете, я решил зайти на E-Katalog в 2022 и посмотреть, что же происходит с ценами на видеокарты в новом 2022 году.

Начну, как ни странно, с народного хита всех времен и народов – GTX 1050 Ti! Хотя об этом прискорбно писать, но такова правда жизни.

Данную видеокарту можно купить в диапазоне от 22 до 30 тысяч рублей. Черт побери, а ведь эта затычка была анонсирована в октябре 2016 года! Вы только вдумайтесь, видеокарте стукнуло 5 лет. И это не прогресс, это вынужденная мера. Напомню: на момент анонса рекомендованная стоимость этой видеокарты составляла $139 или на сегодняшний день 10 500 руб. Тут самое время изобразить «тролл фэйс» по отношению к нынешней стоимости это «вечной» видеокарты.

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Вы посмотрите только на спрос на неё со стороны геймеров! Повторюсь, не майнеров, а именно геймеров! Это однозначный MUST HAVE всех времен и народов.

Окей, если 1050 Ti слабовата, то есть другой хит - GeForce GTX 1660 Ti без всяких RT ядер, но на современной архитектуре. Цены – от 55 тысяч рублей, Карл ! Это можно пару 1050 Ti взять и останется на новую мышь и клаву. Очень резкий скачок стоимости, куда смотрят антимонопольные органы?

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А теперь спрос против предложения 😉

GeForce GTX 1660 Ti по-прежнему бестселлер! Нет слов, а она стоит этих денег? Эта видеокарта начала 2019 года. Рекомендованная стоимость - $279 или 22 тысячи сейчас. Знающие люди купили железнодорожный состав с такими видеокартами и теперь живут в Майами. 

Если у вас 4К монитор, то GeForce GTX 1660 Ti явно не поможет. Что у нас там младшенькое с RT ядрами? Правильно – пенсионер RTX 2060.

55 тысяч и она ваша? Хотя некоторые предложения находятся в диапазоне 60 – 65 тысяч. Грустно. А что со спросом?

С января 2021 года он вырос в 8 раз, как и стоимость, но правда всего в 3 раза. Нет, эту видеокарту я не куплю ни при каком раскладе, уж очень уныла, и 4К ей не по зубам.

На мой субъективный взгляд следующая модель как раз тот минимум для 4К гейминга. Встречаем – RTX 3070 Ti! Наши цены Вас приятно или не очень удивят )) Даже 100 тысяч вам не хватит на эту видеокарту. Куда катится глобус? Нужно иметь хотя бы 120 тысяч, чтобы купить этот этот выводитель 3D картинки.

Спасибо, не надо! Напомню, рекомендованная стоимость карты GeForce RTX 3070 для нашего рынка составляет 45 490 рублей. Вспоминается реклама – он слишком много ел …

Да нужно оценить спрос и предложение на эту видеокарту.

Печально, спроса нет, а цена летает где-то в небесах.

Как видно с началом нового года и сезона ничто не меняется, но надежда все равно остается. Либо я перейду на консоль в этом году, либо куплю видеокарту. А пока еще малость потерплю

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