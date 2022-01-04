Новинка обеспечит более 60 FPS с трассировкой лучей и DLSS.

NVIDIA поняла, что выпущенные в 2016 году видеокарты GeForce GTX 1050 и даже более производительная GTX 1650 уже не могут обеспечить в новейших играх кадровую частоту 60 FPS. Пришла пора выпустить новую модель для бюджетного сегмента, особенно это важно сейчас, в такое непростое для любителей игр время. Новая модель GeForce RTX 3050 является первой видеокартой «класса 50» с ядрами для трассировки лучей и тензорными ядрами для работы технологии масштабирования DLSS на базе машинного обучения. Целевая производительность NVIDIA GeForce RTX 3050 — более 60 кадров в секунду с включенной трассировкой лучей и DLSS.

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Также компания напоминает, что бюджетная NVIDIA GeForce RTX 3050, как и другие видеокарты RTX классом выше, позволит получить доступ ко всем технологиям платформы, среди них NVIDIA Reflex для минимизации задержек, платформа NVIDIA Broadcast и новый кодировщик NVENC для улучшения качества трансляций, платформа NVIDIA Studio, ускоряющая приложения для работы с графикой.

NVIDIA GeForce RTX 3050 оснащается графическим процессором, работающим на частоте до 1,78 ГГц, и 8 ГБ видеопамяти типа GDDR6 с шиной 128-бит. Энергопотребление видеокарты составляет 130 Вт, дополнительное питание реализовано с помощью одного 8-контактного разъема PCIe. Сравнить характеристики всех видеокарт Ampere можно в одной большой таблице на сайте NVIDIA. Глобальные продажи GeForce RTX 3050 начинаются 27 января, рекомендованная цена от 249 долларов США.