Почему я так и не купил видеокарту в 2021 году
В блогах последних дней я все чаще вижу «Почему»? Сплошные почему, а почему? Куча вопросов на которые нет ответов? Вряд ли. Ответы есть, и они очевидны. Для всех? Тут стоит задуматься. Скорее нет, чем да.
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Хайп? Возможно. А как же усталость? Усталости в интернетах – нет! Факт, причем неоспоримый. Тогда зачем всё это? Я не открываю. Улавливаю суть по заголовкам. Хотя, иногда бывает, когда счетчик наматывает за 300 коментов. Так, ради любопытства. Потом жалею, нового ничего нет. Давно уж.
Так почему я не купил видеокарту в 2021 году? Вопрос не для всех, а для самого себя. Ведь себе признаться гораздо сложнее. Всем можно соврать, себе – нет.
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Видеокарта – главный движитель 3D, вожделенный подарок к Дню Рождения или празднику. Но я его не жду. Стоимость 300% от рекомендованной цены? Это – правда. Дорого – несомненно. Рационально? Нет выбора.
Окей, финансово я могу потянуть, а есть ли в этом смысл? Кормить перекупов – нет желания. Тогда почему нет, если возможность есть? На самом деле это очень сложный вопрос.
Хорошо, допустим купил, а что дальше? А в ответ тишина. Я не могу ответить на этот вопрос. Я уже настолько отвык от 3D, что не ощущаю его надобности. Почему?
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Взгляните на список вышедших игр. Covid 2019 скажете вы? Не смешно, мы же в онлайне. Пересчитайте достойные вышедшие ААА проекты. Ну как, хватило пальцев одной руки или двух? У меня не вышло. Опять смотреть на Cyberpunk 2077 после прохождения на YouTube? Не вижу смысла и горизонт пуст.
Так ответьте себе честно на вопросы:
- Почему я в 2022 году не буду покупать флагманы NVIDIA?
- Почему я больше никогда не куплю AMD?
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- Почему я отказался от покупки флагманских видеокарт и в 2021 году?
- Почему AMD Radeon лучший выбор и так далее.
- Почему, почему, почему ?
Уберите «Почему» и все частицы «не» и получите свой ответ. Если здравый смысл существует, то я не одинок. А если нет, коллективный разум расставит все точки над i. Но это будет в самом конце, после последней точки.
Так стоит ли сейчас вообще думать над покупкой видеокарты? Имхо – пока нет. Перебьюсь. Привык. Обойдусь.
А есть ли Cила, способная изменить мое мнение? Ответ положительный и привет разработчикам. Ау, геймдэвы, или вы перешли в стан майнеров и забили на игры? Не отвечают, видимо думают, не буду отвлекать.
Вердикт: как бы они не похоронили всю игровую индустрию, тогда изделия господина Дженсена Хуанга понадобятся только одной категории граждан: с льготным тарифом по оплате за электроэнергию. Все, больше никаких почему.
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