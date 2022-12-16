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6 субъективных причин, по которым не стоит покупать процессор Интел. Часть 2

Описание ситуации на рынке процессоров, сравнение потребительских свойств платформ AM5 AMD и 1700 Intel на базе процессоров Ryzen 7950X, Intel Core i9 13900K
[ ] для раздела Блоги
36
-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
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В 2020 году я уже критиковал компанию Интел: как за ее политику в отношении потребителей, так и за качество продукции. Прошло почти 2.5 года, политика не изменилась ни на йоту, а ситуация для потребителей только ухудшилась. Интел не хочет поворачиваться лицом к покупателям - значит критика продолжится. Поехали!

1. "Мусорные" ядра

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Флагманом Интел для домашних ПК в данный момент является Intel Core i9 13900K на сокете 1700. Этот 24-х ядерный процессор на первый взгляд олицетворение мощи - ведь 24 ядра звучит гордо! По факту там всего лишь 8 (!!!) производительных ядер, называемых Интел P-ядрами, и целых 16 энергоэффективных (более слабых чем P-ядра), называемых Интел E-ядрами. Архитектура процессора очень похожа на ARM - архитектуру Big little. Подробнее об архитектуре процессора здесь. Если она оправдана для мобильных устройств, где максимальная производительность требуется редко, то на домашнем ПК неуместна, так как потребителю чаще всего требуется максимальная производительность процессора - как в играх, так и в рабочих задачах. Архитектура Raptor Lake, а до нее Аlder Lake подверглись жесточайшей критике пользователей, но Интел мнение обывателей совершенно не интересует, и компания продолжает делать то что и всегда - зарабатывать деньги. Вот один из постов потребителя из комментариев к обзору процессора Intel Core i9 13900K на сайте 3DNews:

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
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MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
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Новый 13700K и KF дешево в Регарде
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13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

"Мусорные" E-ядра пожирают транзисторный бюджет процессора, увеличивают потребление и нагрев. Многие потребители отключают их и пользуются только P-ядрами, но тогда возникает вопрос смысла переплаты за 16 энергоэффективных ядер?

Процессор - флагман AMD Ryzen 7950X имеет 16 полноценных ядер и у пользователей нет таких проблем как у владельцев процессоров Интел.

2. Производительность и цена

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В популярном российском магазине "Регард" стоимость процессора  Intel Core i9 13900K составляет 61 450 рублей (цена от 16.12.2022)

   

Цена Ryzen 7950X составляет 61950 рублей (цена от 16.12.2022)

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Разница всего в 500 рублей не в пользу Ryzen, но у платформы Интел существует ряд неустранимых недостатков, из - за которых  Intel Core i9 13900K должен стоить значительно дешевле. Про один из них я уже рассказал ("мусорные" ядра), про остальные расскажу ниже, при этом хочу отметить что они настолько существенны, что исключают для меня и многих потребителей покупку процессоров Интел в принципе.

Что касается производительности процессоров в играх то она примерно равна, при этом 7950X потребляет меньше энергии. На эту тему есть множество обзоров, вот один из них в 30 играх.

В рабочих задачах победитель зависит от задачи. Вот мнение  эксперта iXBT, где он изучает результаты обзора 13900К и 7950Х ресурсом TPU, цитата: 

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"Однако современные топовые CPU с большим количеством ядер очень сильно зависят от ПО и его оптимизации. При выборе такого процессора пользователям стоит в первую очередь ориентироваться на те программы, которые им интересны для своих задач.  

Поэтому, если всё же более пристально посмотреть на результаты тестов, можно выделить несколько аспектов.  

К примеру, в задачах рендеринга (Blender, Corona, Keyshot, V-Ray) Core i9-13900K не может тягаться с Ryzen 9 7950X. Флагман AMD быстрее, и порой весьма ощутимо. А вот, к примеру, эмуляторы консолей намного лучше чувствуют себя именно на новом CPU Intel. В ПО для научных симуляций результаты разные, и всё зависит от конкретной программы — аналогичная ситуация с кодированием видео и приложений для работы с ИИ.  

То есть говорить о паритете между Ryzen 9 7950X и Core i9-13900K можно лишь весьма условно. Тестовые программы можно подобрать таким образом, чтобы хоть первый, хоть второй CPU казался существенно более производительным". 

Производительность условно равна, но если вспомнить про энергопотребление и нагрев в рабочих задачах, то желание приобрести процессор Интел отпадает напрочь. Об этом следующий раздел.

3. Энергопотребление и нагрев

Разобраться в энергопотреблении и нагреве процессоров в рабочих задачах снова поможет обзор TPU и эксперт iXBT по этой ссылке . Я же ограничусь цитированием, так как объяснение исчерпывающее: 

"А вот о чём можно говорить однозначно, так это об энергопотреблении. Уже прошлое поколение Intel с его впечатляющей производительностью далось компании ценой огромного скачка потребления. В этом поколении всё стало ещё хуже. 

К примеру, в Blender Core i9-13900K потребляет без малого 300 Вт из коробки и почти 400 Вт при снятии лимитов мощности. Для сравнения: Core i9-12900K потребляет на 30 Вт меньше, а Ryzen 9 7950X уже на 50 Вт. 

Если говорить о среднем показателе для 45 приложений, всё намного лучше, но всё равно не в пользу новинки Intel: она потребляет 170 Вт против 133 Вт у Core i9-12900K и 125 Вт у Ryzen 9 7950X. То есть пока AMD с Ryzen 7000 в среднем догнала по энергопотреблению Alder Lake, Raptor Lake скакнули ещё дальше.  

И это касается не только потребления, но и нагрева. Если Ryzen 7000 казались слишком горячими, то Raptor Lake их легко обходят. Флагман нового поколения под нагрузкой в виде того же Blender при использовании кулера Noctua NH-U14S нагревается до 101 градуса из коробки и до каких-то невозможных 117 градусов при снятии лимитов мощности. В играх температура в среднем равна 89 градусам.  

В итоге получается, что Core i9-13900K в среднем равен Ryzen 9 7950X в приложениях, немного быстрее в играх, намного горячее и потребляет намного больше энергии, но при этом дешевле" ( на 500 рублей) .

 

4. Неоправданная смена сокета

В статье 2020 года я уже писал что Интел вместе с производителями материнских плат постоянно вынуждает покупателей своих процессоров менять матплаты при апгрейде, хотя ТХ материнских плат позволяют заменить процессор без замены матплаты, что и продемонстрировала AMD, у которой на платформе AM4 могут работать целых 4 (!!!) поколения процессоров. Интел верна себе и апгрейд процессоров 13-й серии на сокете 1700 на следующее 14-е поколение Meteor Lake без замены матплаты невозможен, так как следующий сокет будет 1851. Еще одна причина отказаться от покупки процессора 13- й серии ввиду тупиковости платформы. В то же время AMD заявила о поддержке сокета AM5 до 2025 года. Т.е. владельцы Ryzen 7950X, при необходимости, смогут заменить свой процессор на следующее поколение оставаясь с той же матплатой. 

5. Невозможность полноценно подключить высокоскоростной SSD PCI -E 5.0

В 2022 году сразу несколько технологических компаний заявило о выпуске высокоскоростных SSD с интерфейсом PCI - E 5.0 на контролере Phison PS5026-E26.Например MSI обещает впечатляющую скорость последовательной записи до 12 351 Мбайт/с, а последовательного чтения — до 10 119 Мбайт/с.

И если владельцы платформ АМ5 с процессорами Ryzen 7000 смогут полноценно подключить новейшие SSD, то владельцы процессоров Интел 13-й серии такой возможности лишены ввиду особенности архитектуры их платформы - при подключении SSD PCI-E 5.0 видеокарта будет работать в режиме х8. Об этом говорил и представитель AMD, сравнивая платформы AM5 и 1700. Естественно многих потребителей такой "финт" от Интел категорически не устроит.

Заключение

Я перечислил 6 причин по которым для меня исключена покупка процессора Интел: "мусорные ядра", цена, энергопотребление и нагрев, смена сокетов, невозможность полноценного подключения SSD PCI - E 5.0. Если когда-нибудь Интел повернется к потребителям лицом и выпустит процессоры навроде легендарных i7 930 или i7 2600K, то естественно меня заинтересует покупка ее продукции. Сейчас - Интел давай, до свидания!





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ам5 1700 intel core i9 13900k ryzen 7950x
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