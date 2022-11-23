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AMD рассказала о преимуществах платформы Socket AM5 перед Intel LGA 1700
Продукты компании позволят сэкономить деньги в долгосрочной перспективе.
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Компания AMD продолжает объяснять своим потенциальным покупателям, почему её продукты лучше предложений конкурирующих сторон: на сей раз один из представителей «красной команды» решил провести ликбез, проливший свет над сильными сторонами новейшей платформы Socket AM5 в сравнении с Intel LGA 1700.

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Источник изображения: Wccftech

Прежде всего, было упомянуто о долговечности платформ AMD: так, целый ряд материнских плат Socket AM4 может принять «на борт» как первых представителей архитектуры Zen серии Ryzen 1000, выпущенных более пяти лет назад, так и сравнительно новые модели Ryzen 5000, что делает процесс смены CPU довольно простым и не требующим больших затрат мероприятием. Новейшая платформа Socket AM5 также обещает быть «долгоиграющей», в результате чего пользователь сможет не беспокоиться о поддержке своей системной платой моделей процессоров следующих поколений.

Источник отмечает, что конкурирующая платформа в лице Intel LGA 1700 не может похвастаться подобным «ресурсом», поддерживая лишь процессоры Core 12-го и 13-го поколений, в то время как более новые CPU потребуют замены материнской платы, что приведёт к дополнительным тратам.

К сильным сторонам AMD Socket AM5 причислена также поддержка оперативной памяти DDR5, в то время как ряд материнских плат Intel LGA 1700 ограничен модулями DDR4, что, по словам источника, может сказаться на уровне производительности в игровых приложениях.

Не обошлось и без сравнения количества линий PCIe 5.0 у конкурирующих продуктов: как отметил представитель AMD, платформа Socket AM5 может предложить до 24 линий PCIe 5.0, что позволяет исключить ограничение пропускной способности будущих графических адаптеров и твердотельных накопителей, наделённых новой версией интерфейса, в то время как при одновременной установке видеоадаптера и накопителя материнские платы Intel LGA 1700 сокращают количество используемых линий для видеокарты до восьми, что уменьшает пропускную способность на 50 %.

Источник изображений: AMD

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Подводя итог, источник отмечает, что Socket AM5 является долгосрочной «инвестицией», позволяя использовать одну и ту же платформу для процессоров нескольких поколений: хотя на начальном этапе покупатель и может заплатить чуть больше, конкурирующие решения помогут сэкономить деньги лишь в краткосрочной перспективе. При этом ассортимент материнских плат весьма широк — пользователь может приобрести как бюджетную модель на базе чипсета B650, так и топовый продукт на основе набора системной логики X670E.

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#amd #intel #lga 1700 #socket am5
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