Почему Вашингтон раскручивает тему возможного создания Пекином «неврологического оружия»
реклама
О том, что болезненные умы Вашингтона не могут существовать спокойно без создания все новых и новых мифов о «вероломных России и Китае», всем хорошо известно. И это пропагандистской машине США необходимо не только для поддержания у собственного населения русофобии и синофобии, оправдания своей провокационной и конфронтационной политики. Такими кампаниями активно пользуются военно-промышленные круги США, чтобы выбить все новые ассигнования для и без того раздутого военного бюджета страны.
Crédits : Thinkhubstudio / iStock
реклама
И прекрасной иллюстрацией этому является искусственно раздутая Вашингтоном еще в 1953–1976 годах информационная кампания о якобы облучении сотрудников американского посольства в Москве микроволнами с частотой от 2,5 до 4,0 гигагерц. В Штатах тогда даже учредили спецпроект "Пандора" и начали разработку собственных «психотронных установок», получив под это немалое бюджетное финансирование. Тогда же в США вышла псевдонаучная книга о вреде микроволнового облучения под названием «The Zapping of America: Microwaves, Their Deadly Risk, and the Coverup», где указывалось на развитие рака от микроволн, после чего американские дипломаты бросились в суды, требуя за угрозу для их здоровья компенсации.
Не обладая достаточной выдумкой в развязывании новых антироссийских истерий, Вашингтон решил повторить эту кампанию в 2016 году, широко раструбив на весь мир появление «гаванского синдрома», иллюстрируя это якобы появлением у сотрудников американского посольства в Гаване разных неприятных ощущений в самочувствии: боль в голове, шум в ушах. Не имея каких-либо веских объяснений этому психозу, в целях расширения «охвата» указанной психологической атакой на Россию, неожиданно появились «похожие симптомы» у американских дипломатов то в Узбекистане, то в Москве, то в Китае, причем с попыткой сделать во всем этом виновной Россию. Но никакой конкретики или веских доказательств причастности «коварной России» не приводилось, по шаблону с уже проведенной Штатами вместе с Британией информационной антироссийской кампанией по якобы применению отравляющего вещества «Новичок» в преследовании Скрипаля.
Однако на провал кампании «гаванский синдром» вскоре указал один из представителей ЦРУ, признавший, что маловероятно, чтобы какие-то спецслужбы, в том числе российские, вели долгосрочную кампанию такого рода. И вообще, как указал он, большинство случаев отсеяны как не вызывающие подозрений.
реклама
Но созданная в США служба дезинформации должна «выдавать на гора» все новые подобные кампании, да и на ее финансирование без новых скандалов денег не получишь. Вот и родилась в Вашингтоне новая «идея» с обвинением теперь уже Китая в якобы попытке создания «неврологического оружия». Для раскрутки новой информационной кампании было задействованы американские СМИ, опубликовавшие материал о якобы разработке Народно-освободительной армией Китая «нового высокотехнологичного оружия, предназначенного для нарушения работы мозга и его влияния на лидеров правительств и даже на население стран». Как отмечают «эксперты США», такое оружие якобы может быть использовано для прямой атаки или для контроля над разумом с помощью микроволн или другого направленного энергетического оружия, размещенного на движущейся или стационарной платформе.
Как стало известно из недавних публикаций американских СМИ, наложенные в декабре 2021 года Министерством торговли США санкции на Китайскую академию военно-медицинских наук и 11 дочерних организаций были вызваны тем, что они якобы использовали «биотехнологические процессы для поддержки китайских военных усилий, включая разработку предполагаемого оружия, управляемого мозгом».
«Неврологическое оружие» — это военный термин, который стал использоваться довольно часто в США для описания целенаправленного воздействия «противником» на мозг военнослужащих или гражданских лиц с использованием некинетических технологий. Как указывается, целью его использования является ухудшение мышления и создание помех для нормальных когнитивных функций. Достаточно активным «исследователем» в этой области является Райан Кларк - старший научный сотрудник Института Восточной Азии Национального университета Сингапура. Другими участниками исследований являются Сяосюй Шон Лин - бывший армейский микробиолог, который в настоящее время работает в колледже Фейтан, и Л. Дж. Идс - бывший офицер разведки ВВС, специалист по разведке в разведывательном сообществе Соединенных Штатов. Эти «исследователи» пишут, что китайские лидеры якобы «считают неврологические удары и психологическую войну основным компонентом своей стратегии асимметричной войны против Соединенных Штатов и их союзников в Индо-Тихоокеанском регионе». Отсюда они делают вывод, что вероятными районами применения этого оружия в ближайшее время могут стать, в частности, Тайвань, Южно-Китайское море, Восточно-Китайское море и спорная китайско-индийская граница.
А отсюда не трудно предугадать, что в весьма скором времени мы станем свидетелями разворачивания, после такой пропагандистской «рекламы», самими Соединенными Штатами агрессивной политики и действий по испытанию «неврологического оружия» в различных странах. Так что создание, в дополнение к уже существующим сотням секретных биолабораторий США, по всему миру новых неврологических секретных лабораторий Пентагона не за горами...
реклама
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила