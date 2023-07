За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

О том, что болезненные умы Вашингтона не могут существовать спокойно без создания все новых и новых мифов о «вероломных России и Китае», всем хорошо известно. И это пропагандистской машине США необходимо не только для поддержания у собственного населения русофобии и синофобии, оправдания своей провокационной и конфронтационной политики. Такими кампаниями активно пользуются военно-промышленные круги США, чтобы выбить все новые ассигнования для и без того раздутого военного бюджета страны.

Crédits : Thinkhubstudio / iStock

реклама

И прекрасной иллюстрацией этому является искусственно раздутая Вашингтоном еще в 1953–1976 годах информационная кампания о якобы облучении сотрудников американского посольства в Москве микроволнами с частотой от 2,5 до 4,0 гигагерц. В Штатах тогда даже учредили спецпроект "Пандора" и начали разработку собственных «психотронных установок», получив под это немалое бюджетное финансирование. Тогда же в США вышла псевдонаучная книга о вреде микроволнового облучения под названием «The Zapping of America: Microwaves, Their Deadly Risk, and the Coverup», где указывалось на развитие рака от микроволн, после чего американские дипломаты бросились в суды, требуя за угрозу для их здоровья компенсации.

рекомендации RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля

Не обладая достаточной выдумкой в развязывании новых антироссийских истерий, Вашингтон решил повторить эту кампанию в 2016 году, широко раструбив на весь мир появление «гаванского синдрома», иллюстрируя это якобы появлением у сотрудников американского посольства в Гаване разных неприятных ощущений в самочувствии: боль в голове, шум в ушах. Не имея каких-либо веских объяснений этому психозу, в целях расширения «охвата» указанной психологической атакой на Россию, неожиданно появились «похожие симптомы» у американских дипломатов то в Узбекистане, то в Москве, то в Китае, причем с попыткой сделать во всем этом виновной Россию. Но никакой конкретики или веских доказательств причастности «коварной России» не приводилось, по шаблону с уже проведенной Штатами вместе с Британией информационной антироссийской кампанией по якобы применению отравляющего вещества «Новичок» в преследовании Скрипаля.

Однако на провал кампании «гаванский синдром» вскоре указал один из представителей ЦРУ, признавший, что маловероятно, чтобы какие-то спецслужбы, в том числе российские, вели долгосрочную кампанию такого рода. И вообще, как указал он, большинство случаев отсеяны как не вызывающие подозрений.

реклама

Но созданная в США служба дезинформации должна «выдавать на гора» все новые подобные кампании, да и на ее финансирование без новых скандалов денег не получишь. Вот и родилась в Вашингтоне новая «идея» с обвинением теперь уже Китая в якобы попытке создания «неврологического оружия». Для раскрутки новой информационной кампании было задействованы американские СМИ, опубликовавшие материал о якобы разработке Народно-освободительной армией Китая «нового высокотехнологичного оружия, предназначенного для нарушения работы мозга и его влияния на лидеров правительств и даже на население стран». Как отмечают «эксперты США», такое оружие якобы может быть использовано для прямой атаки или для контроля над разумом с помощью микроволн или другого направленного энергетического оружия, размещенного на движущейся или стационарной платформе.

Как стало известно из недавних публикаций американских СМИ, наложенные в декабре 2021 года Министерством торговли США санкции на Китайскую академию военно-медицинских наук и 11 дочерних организаций были вызваны тем, что они якобы использовали «биотехнологические процессы для поддержки китайских военных усилий, включая разработку предполагаемого оружия, управляемого мозгом».

«Неврологическое оружие» — это военный термин, который стал использоваться довольно часто в США для описания целенаправленного воздействия «противником» на мозг военнослужащих или гражданских лиц с использованием некинетических технологий. Как указывается, целью его использования является ухудшение мышления и создание помех для нормальных когнитивных функций. Достаточно активным «исследователем» в этой области является Райан Кларк - старший научный сотрудник Института Восточной Азии Национального университета Сингапура. Другими участниками исследований являются Сяосюй Шон Лин - бывший армейский микробиолог, который в настоящее время работает в колледже Фейтан, и Л. Дж. Идс - бывший офицер разведки ВВС, специалист по разведке в разведывательном сообществе Соединенных Штатов. Эти «исследователи» пишут, что китайские лидеры якобы «считают неврологические удары и психологическую войну основным компонентом своей стратегии асимметричной войны против Соединенных Штатов и их союзников в Индо-Тихоокеанском регионе». Отсюда они делают вывод, что вероятными районами применения этого оружия в ближайшее время могут стать, в частности, Тайвань, Южно-Китайское море, Восточно-Китайское море и спорная китайско-индийская граница.

А отсюда не трудно предугадать, что в весьма скором времени мы станем свидетелями разворачивания, после такой пропагандистской «рекламы», самими Соединенными Штатами агрессивной политики и действий по испытанию «неврологического оружия» в различных странах. Так что создание, в дополнение к уже существующим сотням секретных биолабораторий США, по всему миру новых неврологических секретных лабораторий Пентагона не за горами...

реклама