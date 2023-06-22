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Несмотря на отчаянные попытки киевского преступного режима удержаться у власти и оказываемую ему Западом невиданную ранее по размерам финансовую и логистическую поддержку, поставки огромного количества оружия, боеприпасов и подготовку различного рода украинских боевиков, сегодняшняя Украина несет огромные потери. И это вынуждены признать на Западе в многочисленных заявлениях иностранных СМИ и различных политиков, а также на самой Украине.

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Еще в июне прошлого года советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что ежедневные потери украинских сил составляют от 100 до 200 военнослужащих убитыми, а незадолго до этого президент Владимир Зеленский утверждал, что каждый день погибают от 60 до 100 солдат, еще около 500 получают ранения.

Согласно попавшим в апреле с.г. в Сеть секретным документам, правительство США, оценивает потери украинской армии с начала военной операции России в 124–131 тыс. ранеными и погибшими. А только за последние две недели так называемого «контрнаступления ВСУ» число убитых и раненых увеличилось еще не на один десяток тысяч используемых ВСУ боевиков, вставших по призыву Киева и его западных спонсоров под неонацистские штандарты.

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По сообщениям с «украинского фронта», доблестным защитникам российской земли и людей, а также всего мира от неонацистской нечисти удается уничтожать и выводить из строя практически по тысячи вражеских боевиков ежедневно! Как и во времена Великой Отечественной войны, уничтожен не только миф, но и сами подразделения таких штурмовых неонацистких формирований, как «Галичина», «Азов» и им подобных, существование которых запрещено не только на территории России, Белоруссии, но и во многих других государствах, еще оставшихся приверженцами борьбы по уничтожению фашизма и его ростков.

Украинские неонацисты несут и огромные потери в боевой технике. Практически вся поступающая с Запада «спонсорская военная помощь» горит под ударами российских «Корнетов», ракет и артиллерии, устилая землю Украины кладбищами из "Леопардов" и западной бронетехники.

Четко выполняя указаниям из Белого дома по «ведению с Россией войны до последнего украинца» и раскручиванию русофобии, фигляр Зеленский взял было на вооружение тактику по тотальной силовой мобилизации под киевские штандарты граждан Украины преимущественно за счет пророссийски настроенных регионов, русскоговорящих областей. В результате ВСУ черпали людской ресурс в Николаевской, Черкасской, Днепропетровской областях и части Запорожской области. Однако и этот ресурс для мобилизации в ВСУ не бесконечен…

Как заявляют в экспертном сообществе, на Украине уже давно стремительно сокращается мобилизационный ресурс. Власти декларируют, что сейчас население страны составляет около 29–30 млн человек, но на самом деле цифры намного меньше. По данным Евростата, до 30% мужчин страны находятся за пределами Украины.

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В указанных условиях, и опять же по подсказке Вашингтона, киевский режим стал весьма активно еще с начала проведения Россией спецоперации по денацификации Украины привлекать к боевым действиям иностранных наемников-легионеров. Не имея собственных средств, за их вовлечение в боевые действия против России щедро платят США и их западные союзники, тем самым де-факто став участниками вооруженного противостояния с Россией.

В принципе, Вашингтону было не так сложно это сделать, с учетом давнего его сотрудничества с такими террористическими формированиями, как «Аль-Каида», ИГИЛ, деятельность которых запрещена в РФ и боевиков для которых США еще со времен афганской войны с Москвой активно готовили. А здесь, после разгрома основных сил формирований ИГИЛ на Ближнем Востоке и создания Белым домом ряда лагерей для бывших боевиков этого террористического отребья в Сирии, Ираке (и не только!), это пушечное мясо Пентагона и ЦРУ сидит без действия. Плюс – на их содержание тратятся значительные средства американских налогоплательщиков и эти деньги надо «отрабатывать». Поэтому-то, уже практически с первых дней СВО России, Вашингтон стал оказывать преступному киевскому режиму «спонсорскую помощь» направлением в украинскую мясорубку таких боевиков, число которых, по многим сообщениям даже западных СМИ, в предыдущем году было весьма значительным и насчитывало не одну тысячу.

Но и этот «источник» не бесконечен, хотя желающих встать под знамена любого бандитского формирования за деньги в бедных странах Азии, Ближнего Востока, Африки, да и Латинской Америки, весьма велик. И это наглядно показывают события в указанных регионах в последние годы. Поэтому тем же «коллективным Западом» стала активно использоваться идея «иностранного легионерства», а попросту – наемничества, в поддержке вооруженного противостояния Украины с Россией. И здесь в эту обойму попали русофобы и охотники обогатиться за счет дяди Сэма антироссийские представители отдельных регионов Центральной Азии, Закавказья, сформировавшие под знаменами ВСУ так называемые «кавказские» и «азиатские» легионы, деятельность которых запрещена в РФ по весьма понятным причинам.

Помимо этого, активно используя пропагандистскую русофобскую направленность подконтрольных Вашингтону СМИ, причем не только на Западе, США стали оказывать активную помощь Киеву в формировании «наемнических полков» из так называемых «добровольцев» из стран Запада и даже Юго-Восточной Азии. Тем самым Белым домом решалась и задача более активного вовлечения жителей этих государств к военному противостоянию с Россией, в поддержке русофобской политики «коллективного Запада».

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В результате все чаще даже в западных СМИ стали появляться сообщения о наличии в рядах украинских наемников граждан из ряда стран Европы, даже Южной Кореи и ряда других государств Азии.

Так, согласно недавнего сообщения подполковника народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на российскую разведку, наемники из более чем 15 государств сражаются сейчас на стороне ВСУ на купянском, краснолиманском и донецком направлениях в зоне ответственности группировки войск «Юг».

О том, что на правобережье Днепра в Херсонской области значительно возросло число иностранных наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины и численность которых уже превышает 500 человек, сообщил в конце мая источник в российских силовых структурах.

По контролю радиоэфира, в подконтрольном Киеву Береславском районе Херсонской области все чаще стала встречаться итальянская речь, что свидетельствует о появлении итальянцев среди наемников на Херсонском направлении.

По сообщению 17 апреля газете ВЗГЛЯД на условиях анонимности офицером-летчиком, участвующим в спецоперации, самолетами ВВС Украины сейчас управляют в большинстве своем иностранные наемники из-за почти полного уничтожения опытных украинских военных летчиков.

В различных СМИ появляется все чаще информация о том, что на Украине увеличивается число иностранных наемников, в том числе из США. Создается такое ощущение, что это не вполне здоровые люди, с испорченной психикой, которые устали от посещения тиров в своих государствах или от массовых расстрелов мирных жителей своих стран. И теперь они решили "на практике" реализовать сюжеты голливудских фильмов об охоте на живых людей, примыкая к контингенту иностранных наемников на Украине.

Однако, все чаще и практически на постоянной основе информация об иностранных наемниках стала появляться с западных СМИ в связи с уничтожением таких «добровольцев» российскими военными или по следам выявленных их преступлений.

Так, о гибели на днях на Украине финского наемника, поддерживавшего связь с корреспондентом агентства Yle сообщил финский портал Ilta-Sanomat.

На днях же появилась информация о нахождении на подконтрольном Киеву правобережье Херсонской области около 500 иностранных наемников – поляков, англичан и боевиков из запрещенных в РФ «Кавказского легиона», «Батальона имени шейха Мансура» и «Грузинского легиона», которые размещаются в частных домах, конфискованных у местных жителей.

О том, что польские боевики участвуют в бронетанковых атаках на территорию России, а Варшава расширяет свою стержневую роль в военных действиях против России на Украине, сообщает авторитетное американское издание Military Watch Magazine. Причем польские наемники, о своем участии не только в боевых операциях на украинской земле, но и в диверсионных атаках ВСУ на российской территории, активно сами рассказывают в Telegram-канале Polski Korpus Ochotniczy, который называет себя официальным каналом польских наемников на Украине. В частности, там прошла информация об участии 22 мая польских наемников в нападении на Белгородскую область. Стало также известно о совместной попытке ВСУ и польских наемников прорвать 4 июня Запорожский фронт, хотя пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин и пытался неуклюже заявить о якобы непричастности Варшавы к польским наемниками на Украине.

В начале июня Taiwan News сообщило о бесславном участии в боевых действиях в боях в составе так называемого Интернационального легиона территориальной обороны Украины наемника из Тайваня, рассказавшего как его взвод российские войска дважды уничтожили почти в полном составе.

О гибели в начале мая во время боев в Артемовске (украинское название – Бахмут) воевавших в составе ВСУ двух гражданин Канады сообщил телеканал CTV.

Примерно 19 апреля у Артемовска, как сообщил CNN, погиб бывший американский военный Купер Эндрюс

21 апреля, по сообщению Минобороны России, по пункту иностранных наемников в Константиновке Донецкой народной республики оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» были уничтожены до 60 боевиков запрещенного в РФ «Грузинского легиона».

И это лишь короткая сводка уже о многих сотнях убитых на Украине иностранных наемников, так называемых "солдат удачи".

Одним словом, после гибели по указке из Вашингтона «последнего украинца в боях против России», день, когда «последний наемник» также погибнет от славного оружия и рук российских военных близок. И этому в значительной степени должна помочь международная общественность и СМИ, рассказывая о безысходности и на конкретных фактах об убийственности такой русофобской политики Запада, подтверждая преступную деятельность нынешнего киевского режима, и необходимость совместной борьбы против поднявшего на Украине по инициативе Запада неофашизма.