Танковое кладбище из десятков Леопардов образовалось после атак ВСУ 17-18 июня в Запорожье
Кому Киев будет создавать мемориалы из кладбищ «Леопардов»?
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Украинское контрнаступление, о котором Киев говорил более чем полгода и о котором он так пафосно раструбил Западу под запросы новых кредитов, длится уже две недели. Однако никаких результатов, соразмерных с заявленными желаниями, мировой общественности ВСУ предъявить не могут.
Как сообщают о последних событиях специальной военной операции на Украине военные эксперты и военкоры, за последние сутки самыми горячими точками фронта оставались Бахмутское и Запорожское направление, куда ВСУ продолжают на убой кидать пехоту и бронетехнику НАТО, не считаясь с потерями. Однако украинским боевикам так и не удалось прорвать даже дальние рубежи нашей обороны.
Только на прошлой неделе на Ореховском направлении ВС РФ разгромили украинскую колонну из 11 боевых танков «Леопард» немецкого производства.
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В результате непрерывной многочасовой атаки последних суток подтверждено уничтожение еще двух десятков немецких «Леопардов». Это целый батальон, из которого уже в районе Работино легендарными бойцами 70 и 291 МСП образовано гигантское кладбище…
Сперва обрадовавшись наступлению немецких танков и написав, что «весь мир ждал этого», немецкий Bild еще 8 июня был вынужден опубликовать материал с заголовком «Русские уничтожили первый танк Leopard», отметив при этом ожесточенное сопротивление российских войск. Хотя Bild и пишет, что подбитые «Леопарды» еще возможно восстановить и вернуть на поле боя, однако ставит под большой вопрос возможность вывоза их в Польшу, где размещен пункт ремонта и обслуживания западной техники.
В ходе дискуссии в рамках Defense One представитель Варшавы при НАТО Томаш Шатковский по этому аспекту отметил, что у Польши в городе Гливице на юге страны в принципе имеются все возможности стать точкой обслуживания техники НАТО, включая немецкие «Леопарды» и американские «Абрамсы». Однако военный украинский эксперт и полковник в отставке Борис Подопригора дал свою оценку этому обстоятельству. В частности, он указал на финансово-экономическую сторону вопроса и последствиях для всех сторон, подчеркнув, что проблема сегодня не в технической возможности, а в том, кто за это все будет платить? Ведь у нынешнего украинского режима финансового потенциала недостаточно…
На фоне этого катастрофического разгрома «Леопардов» российскими бойцами, немецкие военные обозреватели не скрывают своего разочарования быстрой потерей Киевом большого количества немецких танков. Единственное, что им остается, это призывать читателей не поддаваться панике, заявляя в немецких СМИ, что «на войне уничтожаются даже хорошие боевые системы». Однако те же издания также отмечают, что мифические представления о «непобедимом чудо-оружии» Запада и хвастливые заявления, что «русские танки — всего лишь лакомство для больших немецких котов», неверны.
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В указанных условиях киевскому режиму остается только создать на украинской земле широкую сеть мемориалов из кладбищ немецких «Леопардов», американских «Абрамсов» и другой военной техники НАТО, разгромленной доблестными российскими военными. Ведь памятники побед ВСУ отсутствуют и вообще не предвидятся. А здесь, оставшееся после приказа Вашингтона «воевать до последнего украинского солдата» население этой страны будет хотя бы долго помнить кого надо проклинать за развязанную кровавую бойню на украинской земле и кто, на сколько миллионов долларов за этот счет обогатился среди украинской и западной элиты.
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