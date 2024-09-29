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vizir47
Использование новой ракеты mini ninja в Ливане бросает очередную тень на Израиль
После появившихся в последние дни в СМИ и соцсетях снимков точечного авиаудара по автомобилю в Ливане, высказывается мнение, что это могло быть свидетельством применения Израилем очередного секретного оружия против проиранских представителей в Ливане.

После недавних смертоносных взрывов пейджеров, портативных раций, радио, телефонов и солнечных батарей, в Ливане местные, а также западные СМИ выделяют появление сообщений  и  снимков в соцсетях, на которых, как утверждается, видны последствия точечного авиаудара по автомобилю в Ливане, в котором  водитель был якобы боевиком "Хезболлы".

 Указанный инцидент обрастает многочисленными версиями и вызвал вопросы о том, мог ли быть в этом случае применен Израилем ранее неизвестный миниатюрный боеприпас, предназначенный для нанесения такого ущерба. В поддержку этой версии даже отмечается, что повреждения на лобовом стекле автомобиля, якобы, схожи с характерными следами от удара ракеты AGM-114R9X модификации Hellfire, которая имеет ряд выдвигающихся лопастей, а не взрывающуюся боеголовку.

﻿Imagery said to show the aftermath of a highly targeted air strike on a car in Lebanon has prompted questions about whether a previously unknown miniature munition designed to produce extremely little collateral damage may have been employed.

В социальных сетях начали распространяться видео и  фотоснимки с места взрыва, который, как сообщается, произошел на днях в столице Ливана Бейруте.  Водитель был ранен, но неясно, каково его состояние сейчас. Был ли этот человек, личность которого пока не установлена, намеченной целью поражающего удара и находился ли кто-либо еще в машине в тот момент, неизвестно. Как сообщается, это было точное попадание в лобовое стекло автомобиля, и звука взрыва вообще не было слышно. Водитель (предположительно, боевик "Хезболлы") был серьезно ранен. Повреждения были нанесены невзрывным кинетическим боеприпасом, предназначенным для уничтожения цели с помощью силы удара.

Подобные активные обсуждения этого инцидента в среде местной общественности происходит на фоне масштабной израильской кампании, направленной против террористической группировки "Хезболла" и использования различных форм и новых средств нанесения ущерба проиранским представителям.

Крестообразный след от удара, оставшийся на лобовом стекле автомобиля, является основным фактором, который вызвал сравнение с боезарядом AGM-114R9X, известным как “бомба Ниндзя”, который представляет собой усовершенствование ракеты AGM-114 Hellfire. Это семейство ракет с лазерным наведением сыграло ключевую роль в противотанковых действиях армии США на Ближнем Востоке, а название “Хеллфайр” происходит от первоначального прозвища такого боезаряда ”выстрелил и забыл”.

Среди различных моделей семейства Hellfire именно ракета AGM-114L устанавливалась на ударные вертолеты AH-64 Apache. Израиль является одной из немногих стран, эксплуатирующих эти мощные авиационные средства. Последняя модификация этого боезаряда, AGM-114R или Hellfire Romeo, объединяет предыдущие варианты ракет Hellfire II в универсальную и мощную ракету, оснащенную полуактивными лазерными головками самонаведения (SAL), предназначенную для поражения широкого спектра целей.

Западными военными экспертами высказывается мнение, что новый боезаряд, использованный в Ливане, мог быть создан по образцу ракеты AGM-114R9X, но он меньше по размеру, что не мешает ему, темнее менее, наносить существенный ущерб и является недорогим решением для поражения цели, особенно для уничтожения конкретных противников. При этом указывается, что версия Hellfire R9X оснащена множеством лезвий, похожих на мечи, которые выскакивают прямо перед ударом и оставляют после себя характерный след.

Как отмечают компании Boeing и Lockheed Martin, являющиеся разработчиками ракеты AGM-114 Hellfire, этот боезаряд является свидетельством приверженности армии США сохранению передовых средств борьбы с бронетехникой. С момента своего создания в 1974 году проект Hellfire превратился в семейство ракет с лазерным наведением, которые стали активно использоваться для поражения стационарных и движущихся целей. Первоначально известный как “вертолетная лазерная ракета Hellfire", этот боевой заряд быстро завоевал признание в американских военных кругах. На протяжении многих лет этот смертоносный боеприпас применялся в различных конфликтах против крупных террористических объектов, демонстрируя свою эффективность при проведении различных военных операций.

В нынешних обсуждениях произошедшего в Бейруте применения такого заряда, рядом обозревателей, в том числе и из американского издания The Warzone, высказывается предположение, что Израиль мог разработать миниатюрный авиационный боеприпас с четырьмя выдвигающимися лезвиями по аналогии с AGM-114R9X.

Указанные обсуждения в последние дни усиливаются на фоне непрекращающихся акций Израиля по уничтожению высшего эшелона командиров боевого крыла «Хезболлы», включая убийство его политического лидера Насраллы. В то же время в ливанском и в арабском обществе в целом, сейчас активно обсуждаются возможные военные последствия такой тактики Израиля.

#израиль #военные новости #военное противостояние #agm-114r9x #израиль и &quot;хезболла&quot;
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