Произошедшее 7 октября нападение на Израиль боевиков ХАМАС вызвало неоднозначную реакцию в американском обществе, а разгоревшаяся затем война стала еще одним фронтом внутриполитической борьбы в США. Хотя подавляющее большинство нынешней политической элиты США, включая действующего и бывшего президентов Джо Байдена и Дональда Трампа, поддержало своего ближневосточного союзника в борьбе с ХАМАС, никакого консенсуса в американском обществе по поводу того, как относиться к вспыхнувшему конфликту и причинам случившегося, не наблюдается. С разных сторон сыплются обвинения в отношении обеих конкурирующих в США партий. Агрессивное ответное нападение Израиля на Газу, в результате которого уже погибло более 7 тысяч мирных палестинцев, половина из которых дети, стало, по признанию американских СМИ, еще одним поводом для раздора в воинственной политике Вашингтона.

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В американском информационном поле практически каждый день появляются все новые разоблачения действий политико-делового истеблишмента США по поддержке тех или иных враждующих в палестино-израильском конфликте сторон, которые показывают весьма неприглядную роль Вашингтона не в урегулировании длящегося уже многие десятилетия этого ближневосточного противостояния, а в его разжигании. Под действием массового психоза в односторонней поддержке в этом конфликте только израильской позиции, с откровенной критикой даже гуманитарной помощи палестинскому населения оккупированных Израилем земель стали выступать многие американские СМИ, усугубляя и без того весьма кровопролитный нынешний кризис.

Так, консервативное американское издание Washington Free Beacon на днях представило свою подборку документов, обвинив благотворительный Фонд братьев Рокфеллеров (RBF) «в выплате миллионов долларов ХАМАС и другим формированиям». В частности, указывается, что с 2018 года RBF якобы выплатил ХАМАС и другим группам более 3,4 миллиона долларов.

В числе палестинских получателей финансовой помощи от благотворительного Фонда братьев Рокфеллеров Washington Free Beacon, в частности, называет несколько групп. Одной из них является связанная с Народным фронтом освобождения Палестины (НФОП) Международная организация защиты детей Палестины (DCIP) - независимая палестинская организация по защите прав детей, созданная в 1991 году для продвижения прав детей, проживающих на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим и сектор Газа. Эта организация также расследует и документирует нарушения прав человека в отношении детей, предоставляет юридические услуги палестинским детям, которые в этом остро нуждаются, особенно в последних кровавых событиях в Газе. Эта организация DCIP является одним из дочерних филиалов Международной организации защиты детей (DCI) - независимого неправительственного объединения, созданного в 1979 году, когда отмечался Международный год ребенка, для обеспечения согласованных международных и национальных действий, направленных на поощрение и защиту прав ребенка, закрепленных в Конвенции Объединенных Наций о правах ребенка (UNCRC).

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По сообщению Washington Free Beacon, с 2018 года DCIP получила от RBF 165 000 долларов, в том числе, как утверждает издание, и «на делегитимизацию Израиля», из-за чего израильское правительство объявило DCIP террористической организацией в октябре 2021 года.

Другим получателем средств RBF является расположенная в Вашингтоне организация "Образование во имя справедливого мира на Ближнем Востоке". Группа, которая с 2018 года получила финансирование в размере 580 000 долларов, позже израильскими политическими кругами была обвинена в использовании своего благотворительного статуса якобы для финансирования ХАМАС и других палестинских организаций.

"Еврейский голос за мир" (JVP) также получил 490 000 долларов от RBF с 2019 года. Эта антисионистская еврейская организация левого толка в Соединенных Штатах поддерживает кампанию бойкота Израиля. JVP была образована в 1996 году антиизраильскими активистами, включая популярного американского писателя, драматурга и сценариста Тони Кушнера, а также известного в США профессора и общественного деятеля Ноама Хомского. Указывая на эту организацию, Washington Free Beacon сообщает, что протестующие, связанные с этой группой, 18 октября вошли в офисное здание Конгресса, чтобы выступить против Израиля, что привело к аресту примерно 300 демонстрантов.

Помимо трех упомянутых организаций, издание указывает, что RBF выделил более 2,2 миллиона долларов другим группам, которые либо оправдывали действия сторонников ХАМАС, либо обвиняли Израиль в разразившихся 7 октября событиях.

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Благотворительный Фонд братьев Рокфеллеров был основан в 1940 году пятью наследниками финансиста и филантропа Джона Д. Рокфеллера-младшего - братьями Рокфеллерами в третьем поколении: Джоном, Нельсоном, Лоуренсом, Уинтропом и Дэвидом, которые уже все умерли. Организация позиционирует себя как благотворительный фонд, который стремится «внести свой вклад в построение более справедливого, устойчивого и мирного мира».

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Однако, по оценкам ряда американских СМИ, подобные Washington Free Beacon публикации, имеющие единственную цель скомпрометировать даже гуманитарные палестинские и международные организации и тем самым поддержать нынешнюю власть в Израиле, не могут обеспечить выигрыш конфронтационной политике Биньямина Нетаньяху, а лишь затягивают еже длящийся десятилетия нерешенный палестино-израильский конфликт. Как сообщает, в частности, американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника партии Нетаньяху «Ликуд», завершение конфликта с исламистской группировкой ХАМАС станет концом политической карьеры для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который скорее всего покинет пост лидера партии «Ликуд», а затем и премьерское кресло.