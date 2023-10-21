Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Увеличение оборонного бюджета Турции вызывает беспокойство Запада

17 октября вице-президент Турции Джевдет Йылмаз объявил, что оборонный бюджет Турции достигнет 40 миллиардов долларов в 2024 году, что на 150% больше, чем в 2023 году.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

17 октября вице-президент Турции Джевдет Йылмаз объявил, что оборонный бюджет Турции достигнет 40 миллиардов долларов в 2024 году, что на 150% больше, чем в 2023 году. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в случае принятия этот бюджет превзойдет рекорд, установленный в 2019 году, когда Турция потратила на свои вооруженные силы более 20 миллиардов долларов.

Это заявление Джевдета Йылмаза вызывало множество опасений в Европе, как по поводу региональных амбиций Анкары, так и военных программ, о которых вскоре может объявить недавно переизбранный президент Эрдоган.

реклама



Если ставка на увеличение военного бюджета не принесла пользу ПиС и президенту Польши во время недавних выборов в законодательные органы, то она дала свои плоды для президента Турции Р.Т. Эрдогана и его партии ПСР: исламо-консервативная коалиция «Народный альянс», основной партией которой она является, сохраняет большинство в парламенте с 323 из 600 мест.  Чтобы компенсировать катастрофическую экономическую ситуацию, когда турецкая лира потеряла 80% своей стоимости за последние 5 лет, а инфляция превысила 50%, а также разорительные последствия землетрясения в марте 2023 года, президент Эрдоган в своей выборной президентской компании весной с.г. сделал основной упор на крупного игрока в современной турецкой экономике, а именно на оборонную промышленность страны. И не просчитался. Всего за несколько недель до выборов авиационная промышленность представила сверхзвуковой боевой беспилотник «Кизилельма», боевой беспилотник-невидимку «Анка-3», а также ТБ-3 - преемника знаменитого ТБ-2, предназначенного для эксплуатации на борту нового вертолетоносца. Спешно был переклассифицирован в боевой носитель дронов TCG Anadulu во многом для того, чтобы усилить ощущение устойчивой динамики в военно-промышленном секторе страны, через несколько дней после того, как было объявлено о завершении строительства последних трех фрегатов класса «Стамбул».

Поддержка Эрдоганом турецкой оборонной промышленности позволила ей добиться огромного прогресса за 20 лет, а стране приблизиться к стратегической автономии. Этот факт является беспрецедентным для страны, которая в последние годы не находилась в состоянии войны. Даже Польша, особенно активно шедшая по пути увеличения военных расходов в последний период, предусматривала увеличение военного бюджета лишь на 50% в период с 2023 по 2024 год, чтобы финансировать все программы модернизации армии.

реклама



Как отметил вице-президент Турции: «Экспорт оборонной промышленности будет увеличен с 6 миллиардов долларов до 11 миллиардов долларов, а уровень локализации оборонной промышленности будет увеличен с 80 до 85 процентов». Правда, он не сообщил никаких подробностей о том, к чему приведет это впечатляющее увеличение, в результате которого оборонные усилия страны превысят 4% ее ВВП, а также о причинах, побудивших турецкие власти вынести решение в пользу такого увеличения. Поэтому в Европе уже начали выдвигать свои гипотезы по этим вопросам, многие из которых вызывают у Запада опасения.

Так, высказываются мнения, что фактически дополнительные ресурсы могут быть выделены только двум крупным организациям: турецкой армии и национальному ВПК. В пользу этого утверждения указывается, в частности, что ПСР и Народный альянс признают свою обязанность неизменной поддержке со стороны турецкого ВПК во время весенней избирательной кампании. Поэтому утверждается, что именно турецкие оборонные компании станут первыми бенефициарами кредитов увеличивающегося военного бюджета Турции. Кроме того, указывается, что именно увеличение продаж продукции турецкого ВПК способно в нынешних условиях компенсировать инфляцию в стране.

В проходящих сейчас обсуждениях в Европе также упоминается наличие напряженности в отношениях между властями и армией Турции, даже несмотря на то, что в последние годы масштабные чистки позволили президенту Эрдогану поставить близких к ПСР лиц на ключевые посты в армии. Значительное увеличение заработной платы и улучшение обеспечения турецких солдат также, по мнению Эрдогана, позволит обеспечить их еще большую поддержку. Поэтому указывается, что вполне вероятно увеличение военного бюджета послужит гарантиями турецкой армии, позволяя провести быструю модернизацию ее оборудования, а также увеличить заработную плату и оклады, чтобы привести их в соответствие с инфляцией в стране.

Также указывается на возможность того, что рост военного бюджета позволит увеличить численность армий, и особенно солдат по контракту. Хотя пока и нет никаких признаков того, что Анкара хочет двигаться в этом направлении, тем не менее не исключается возможность повышения активности турецкой армии «в борьбе с курдскими террористами» в Сирии и Ираке. Не исключается и возможное усиление участие турецких военных в делах Восточного Средиземноморья, в частности, в Ливии, в противодействии Греции, с которой баланс военных расходов в последние годы разрушен. А также в поддержке позиции палестинцев.

реклама



В этих условиях с особой озабоченностью на Западе воспринимается стремление Турции к достижению стратегической автономии. Особенно на фоне одной из заявленных целей увеличения военных расходов - возможности дальнейшего увеличения уровня отечественной оснащенности вооруженных сил, который должен вырасти с 80 % в 2023 году до 85 % в 2024 году. Такие усилия соответствуют стратегии, реализуемой  Эрдоганом с тех пор, как он стал премьер-министром в 2003 году, активно поддерживая развитие мощной турецкой оборонной промышленности, что, безусловно, в конечном итоге приведет страну к стратегической автономии.

Дело в том, что турецкий ВПК сегодня производит подавляющее большинство новой техники, приобретаемой армией, а использование импортных технологий сейчас касается лишь нескольких конкретных и особо сложных областей, таких как авиационные турбореактивные двигатели, вертолеты и корабли. Сегодня Турция находится всего в двух шагах от стратегической автономии в отношении оборонных технологий. Но последние навыки приобрести труднее всего, например, проектирование авиационных двигателей.

Турецкая промышленность также все еще имеет некоторые пробелы в металлургии, оптике и передовых электронных компонентах. Таким образом, дополнительные ресурсы, появившиеся в результате увеличения военного бюджета, могут позволить начать разработку и приобретение технологий, необходимых для достижения желанной стратегической автономии. В этой связи не лишним будет напомнить, что сегодня многие крупные программы турецкого ВПК затруднены более или менее официальными санкциями, введенными Соединенными Штатами, а также Францией, Германией, Канадой и Швецией против Анкары после вмешательства турецкой армии в Сирии, северном Ираке и Ливии.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Достижение реальной стратегической автономии позволило бы Анкаре проводить полностью автономную международную политику, которой не смогут помешать американские или европейские санкции, особенно в сфере вооружений.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

турция впк турции военный бюджет турции стратегическая автономия
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
16
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
16
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
21
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
11
Обзор универсального кронштейна Streamplify Mount ARM
2
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
6
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
8
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
20
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti
14

Интересные материалы

Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
12 октября 2023 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперты рассказали, как МиГ-31К с «Кинжалами» охотится на американские пусковые установки ATACMS
11
MWM: Патрулирующие Средиземноморье авианосцы США стали достижимы для ударов "Кинжалами"
3
Модернизированный Ланцет впервые в своей истории "склевал" украинский вертолет Ми-8
+
Израиль просит Илона Маска включить систему Starlink при наземной операции в секторе Газа
1
"Газпром" приступил к возведению крупнейшего в РФ литейного производства для газовых турбин
5
Новые Ан-124 «Руслан» получат новые двигатели
1
Gigabyte представила материнскую плату TRX50 AERO D для процессоров Threadripper 7000
+
Старейший кантональный банк Швейцарии открывает торговлю и хранение XRP
+
Российские инженеры создали бронированный топливозаправщик
5
Поставкой Киеву ракет ATACMS Вашингтон рассчитывает достичь «поворотного момента» в боях на Украине
14
Командир танкового батальона РФ – бойцы с нетерпением ждут начала охоты на американские M1 Abrams
1
Немецкие танки Leopard 2 ВСУ замечены в районе окружаемой ВС РФ Авдеевки
+
Два мошенника обокрали Uber Eats на 1 млн долларов создавая фиктивные аккаунты клиентов и курьеров
+
МиГи с "Кинжалами" будут уничтожать пусковые установки ATACMS и обнаруженные секретные склады
4
ВКС России "под запись" уничтожили мост в Марьинке и отрезали логистическое плечо для ВСУ
+
Аппарат Parker Solar Probe приблизился к Солнцу на рекордное расстояние
+
Китай стремительно переходит на отечественные полупроводники и догоняет США и Тайвань
+
В третьем квартале китайские производители чипов прибрали к рукам всё оборудование, которое оказалось ненужным
1
AMD представила процессоры Ryzen Threadripper 7000 — возвращается HEDT линейка для энтузиастов
+
Робот-гуманоид Figure 01 вышел на сцену, демонстрируя прорыв в быстрой двуногой ходьбе
2

Популярные статьи

AdGuard Extra - новый уровень борьбы с рекламой от YouTube
23
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Октябрь)
22
"Ограбление президента" - неплохой авантюрно-приключенческий фильм
5
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
65
На фоне провала контрнаступления и разрушения соцсистемы Украина мобилизует женщин и пожилых людей
27
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
16
Япония первой в мире провела успешные испытания рельсотрона на борту корабля
1
Сколько штурмовиков Су-25 досталось Украине при разделе Вооружённых сил СССР
+
5 причин, по которым исследование космоса очень важно для человечества
10
Поданы заявки на запуск в космос более 1 миллиона спутников
4

Сейчас обсуждают

kill-hohol
03:37
откуда тебе знать куда я не пошёл? а ты представиться не можешь, потому что ты трусливая маленькая ссыкушка?
Нетаньяху: Мы собираемся нанести мощный удар по нашим врагам
Mallory
03:36
Обновления это зло, их просто не будет. Заметили как яростно он удаляет все связанное с ними? Я думаю через пару итераций он и apt удалит из системы.
Создаю свой дистрибутив Linux
Mallory
03:35
Он просто нашел утилиту MX snapshot и начал ее кидать в стенку. Но нет, он то вики по дебиану не осилил, причем даже не желал осиливать, уж LFS тем более не осилит.
Создаю свой дистрибутив Linux
Показывал 3_14sUn
03:34
Так ты на СВО не пошел, потому что у тебя энурез? Или ты - гомосек? Или тебя отчим изнасиловал в детстве?
Нетаньяху: Мы собираемся нанести мощный удар по нашим врагам
Ев Ген
03:31
ахуеть автор статьи клоун
Жидкий металл в качестве термоинтерфейса, все за и против
kill-hohol
03:25
попроси у одного из двух своих отцов, чтобы они взяли тебя в попку, как ты любишь, трусливая маленькая ссыкушка.
Нетаньяху: Мы собираемся нанести мощный удар по нашим врагам
Показывал 3_14sUn
03:24
Как там твоя горящая попка, ты, чмоня диванная? Слился ты эпично, конечно.
Нетаньяху: Мы собираемся нанести мощный удар по нашим врагам
kill-hohol
03:22
не ной, ссыкушка. ты как всегда только о попках думаешь, это всё из-за того, что тебя вырастили две однополые свиньи, так что ничего удивительного.
Нетаньяху: Мы собираемся нанести мощный удар по нашим врагам
Показывал 3_14sUn
03:20
Ой, мамкин кнопкодав будет стрелочки метать! Чтобы не подумали, что у него попка горит! А она ой как горит!
Нетаньяху: Мы собираемся нанести мощный удар по нашим врагам
kill-hohol
03:18
не оправдывайся, трусливый потомок печного топлива. если подгораешь, так и скажи, а то плакать уже начал там от обиды. сопельки-то утри и не позорься тут больше.
Нетаньяху: Мы собираемся нанести мощный удар по нашим врагам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем