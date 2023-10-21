17 октября вице-президент Турции Джевдет Йылмаз объявил, что оборонный бюджет Турции достигнет 40 миллиардов долларов в 2024 году, что на 150% больше, чем в 2023 году. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в случае принятия этот бюджет превзойдет рекорд, установленный в 2019 году, когда Турция потратила на свои вооруженные силы более 20 миллиардов долларов.

Это заявление Джевдета Йылмаза вызывало множество опасений в Европе, как по поводу региональных амбиций Анкары, так и военных программ, о которых вскоре может объявить недавно переизбранный президент Эрдоган.

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Если ставка на увеличение военного бюджета не принесла пользу ПиС и президенту Польши во время недавних выборов в законодательные органы, то она дала свои плоды для президента Турции Р.Т. Эрдогана и его партии ПСР: исламо-консервативная коалиция «Народный альянс», основной партией которой она является, сохраняет большинство в парламенте с 323 из 600 мест. Чтобы компенсировать катастрофическую экономическую ситуацию, когда турецкая лира потеряла 80% своей стоимости за последние 5 лет, а инфляция превысила 50%, а также разорительные последствия землетрясения в марте 2023 года, президент Эрдоган в своей выборной президентской компании весной с.г. сделал основной упор на крупного игрока в современной турецкой экономике, а именно на оборонную промышленность страны. И не просчитался. Всего за несколько недель до выборов авиационная промышленность представила сверхзвуковой боевой беспилотник «Кизилельма», боевой беспилотник-невидимку «Анка-3», а также ТБ-3 - преемника знаменитого ТБ-2, предназначенного для эксплуатации на борту нового вертолетоносца. Спешно был переклассифицирован в боевой носитель дронов TCG Anadulu во многом для того, чтобы усилить ощущение устойчивой динамики в военно-промышленном секторе страны, через несколько дней после того, как было объявлено о завершении строительства последних трех фрегатов класса «Стамбул».

Поддержка Эрдоганом турецкой оборонной промышленности позволила ей добиться огромного прогресса за 20 лет, а стране приблизиться к стратегической автономии. Этот факт является беспрецедентным для страны, которая в последние годы не находилась в состоянии войны. Даже Польша, особенно активно шедшая по пути увеличения военных расходов в последний период, предусматривала увеличение военного бюджета лишь на 50% в период с 2023 по 2024 год, чтобы финансировать все программы модернизации армии.

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Как отметил вице-президент Турции: «Экспорт оборонной промышленности будет увеличен с 6 миллиардов долларов до 11 миллиардов долларов, а уровень локализации оборонной промышленности будет увеличен с 80 до 85 процентов». Правда, он не сообщил никаких подробностей о том, к чему приведет это впечатляющее увеличение, в результате которого оборонные усилия страны превысят 4% ее ВВП, а также о причинах, побудивших турецкие власти вынести решение в пользу такого увеличения. Поэтому в Европе уже начали выдвигать свои гипотезы по этим вопросам, многие из которых вызывают у Запада опасения.

Так, высказываются мнения, что фактически дополнительные ресурсы могут быть выделены только двум крупным организациям: турецкой армии и национальному ВПК. В пользу этого утверждения указывается, в частности, что ПСР и Народный альянс признают свою обязанность неизменной поддержке со стороны турецкого ВПК во время весенней избирательной кампании. Поэтому утверждается, что именно турецкие оборонные компании станут первыми бенефициарами кредитов увеличивающегося военного бюджета Турции. Кроме того, указывается, что именно увеличение продаж продукции турецкого ВПК способно в нынешних условиях компенсировать инфляцию в стране.

В проходящих сейчас обсуждениях в Европе также упоминается наличие напряженности в отношениях между властями и армией Турции, даже несмотря на то, что в последние годы масштабные чистки позволили президенту Эрдогану поставить близких к ПСР лиц на ключевые посты в армии. Значительное увеличение заработной платы и улучшение обеспечения турецких солдат также, по мнению Эрдогана, позволит обеспечить их еще большую поддержку. Поэтому указывается, что вполне вероятно увеличение военного бюджета послужит гарантиями турецкой армии, позволяя провести быструю модернизацию ее оборудования, а также увеличить заработную плату и оклады, чтобы привести их в соответствие с инфляцией в стране.

Также указывается на возможность того, что рост военного бюджета позволит увеличить численность армий, и особенно солдат по контракту. Хотя пока и нет никаких признаков того, что Анкара хочет двигаться в этом направлении, тем не менее не исключается возможность повышения активности турецкой армии «в борьбе с курдскими террористами» в Сирии и Ираке. Не исключается и возможное усиление участие турецких военных в делах Восточного Средиземноморья, в частности, в Ливии, в противодействии Греции, с которой баланс военных расходов в последние годы разрушен. А также в поддержке позиции палестинцев.

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В этих условиях с особой озабоченностью на Западе воспринимается стремление Турции к достижению стратегической автономии. Особенно на фоне одной из заявленных целей увеличения военных расходов - возможности дальнейшего увеличения уровня отечественной оснащенности вооруженных сил, который должен вырасти с 80 % в 2023 году до 85 % в 2024 году. Такие усилия соответствуют стратегии, реализуемой Эрдоганом с тех пор, как он стал премьер-министром в 2003 году, активно поддерживая развитие мощной турецкой оборонной промышленности, что, безусловно, в конечном итоге приведет страну к стратегической автономии.

Дело в том, что турецкий ВПК сегодня производит подавляющее большинство новой техники, приобретаемой армией, а использование импортных технологий сейчас касается лишь нескольких конкретных и особо сложных областей, таких как авиационные турбореактивные двигатели, вертолеты и корабли. Сегодня Турция находится всего в двух шагах от стратегической автономии в отношении оборонных технологий. Но последние навыки приобрести труднее всего, например, проектирование авиационных двигателей.

Турецкая промышленность также все еще имеет некоторые пробелы в металлургии, оптике и передовых электронных компонентах. Таким образом, дополнительные ресурсы, появившиеся в результате увеличения военного бюджета, могут позволить начать разработку и приобретение технологий, необходимых для достижения желанной стратегической автономии. В этой связи не лишним будет напомнить, что сегодня многие крупные программы турецкого ВПК затруднены более или менее официальными санкциями, введенными Соединенными Штатами, а также Францией, Германией, Канадой и Швецией против Анкары после вмешательства турецкой армии в Сирии, северном Ираке и Ливии.

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Достижение реальной стратегической автономии позволило бы Анкаре проводить полностью автономную международную политику, которой не смогут помешать американские или европейские санкции, особенно в сфере вооружений.