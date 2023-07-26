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Против кого Турция наращивает свой военно-промышленный потенциал

Оставаясь одним из ключевых элементов геополитической архитектуры Средиземноморья, Ближнего Востока, а также НАТО, Анкара демонстрирует миру весьма значимый потенциал национальных ВС и ВПК.
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Оставаясь не только одним из ключевых элементов всей геополитической архитектуры Средиземноморья, Ближнего Востока, а также НАТО, Анкара в преддверии празднования 100-летия основания Турецкой республики демонстрирует миру весьма значимый потенциал национальных вооруженных сил (ВС) и военно-промышленного комплекса (ВПК).

Являясь вторыми в НАТО по мощи и своим возможностям, вооруженные силы Турции по праву считаются самыми сильными на Ближнем Востоке.  Хотя численность турецкой армии, при населении в 80 млн человек, составляет порядка 360 тысяч человек, ее мобилизационный потенциал оценивается в 8 млн солдат!

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Весьма развитый и хорошо финансируемый военно-промышленный комплекс (ВПК) этой страны обеспечивает турецкую армию хорошим и довольно современным практически всех родов национальных войск национальным продуктом, благодаря чему  Турция, по рейтингу Global Firepower, занимает 11 место среди 138 ведущих армий мира. 

Постоянно растущее, после прихода к власти в Турции Т.Р.Эрдогана, внимание властей к укреплению национальной армии и ВПК, демонстрирует динамика военных расходов этой страны, увеличившаяся более, чем в 20 раз за последние два десятилетия: с 6,25 млрд лир в 2000 г. до 124,5 млрд лир в 2020 г. И, хотя, по сведениям Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в долларовом выражении в последние годы эти расходы заметно снизились с  $22 088 млн в 2019 г. до $10 645 млн в 2022 г., указанное падение объясняется непрекращающимся в последние годы обесцениванием турецкой лиры (только за последний год она упала более, чем на 33%).

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О значительных успехах турецкого военно-промышленного комплекса за последние годы говорят многие факторы. Так, если 20 лет назад объем экспорта турецкой оборонной продукции составлял всего $248 млн, то по итогам 2022 года этот показатель уже достиг рекордных $ 4,4 млрд. Причем, если ранее на США приходилось порядка 60% такого турецкого экспорта, то в последние годы, сделав значительный акцент на производстве беспилотных образцов военной техники (причем не только на летательных аппаратов, но и образцов для военно-морского флота), Турция стала четвёртым по величине производителем боевых беспилотников в мире. В частности, продав только в последнее время значительный объем летательных беспилотников (БПЛА) Bayraktar TB2 Азербайджану, Украине, Катару, Ливии, Польше.

Активно к закупке беспилотников и другой военной техники у Турции в последнее время подключаются непризнанные власти Косово. Так, в декабре прошлого года, когда на севере Косово вспыхнуло новое насилие, Приштина начала переговоры о приобретении 12 беспилотных летательных аппаратов ТБ-2. Ранее, первая партия из шести таких БПЛА уже была доставлена Приштине в апреле прошлого года, вместе с несколькими десятками военных машин, в том числе боевыми бронированными машинами пехоты ACV-15, MRAP Kirpi и легкими бронированными машинами Cobra.

Несмотря на то, что миф о «непобедимости и сокрушительной мощи» турецкой военной техники был развеян на полях боёв в рамках СВО, закупку турецкого оружия активизировал в последнее время и Казахстан, явно при довольно внушительном содействии и подталкивании Вашингтона. Так, пару лет назад в этой республике было открыто первое предприятие за рубежами Анатолии по сборке стратегических БПЛА ANKA, несущих большую бомбовую нагрузку и способных поражать противника за тысячи километров.  - Интересно для чего, или вернее против кого могут быть использованы стратегические наступательные ANKA, если доктрина Казахстана сугубо оборонительная?

Помимо БПЛА, ведутся активные переговоры казахских военных с турецким ВПК не только по поводу бронеавтомобиля ARMA и гусеничного бронетранспортёра TULPAR той же компании OTOKAR, но и по строительству завода по сборке разной турецкой бронетехники, который должен будет выпускать несколько тысяч единиц.

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18 июля этого года, во время официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Саудовскую Аравию, Турция заключила крупнейший в своей истории контракт на поставку вооружений производителя беспилотных летательных аппаратов Baykar. Как заявил в соцсетях Халук Байрактар, генеральный директор турецкого производителя беспилотников Baykar, «соглашение об экспорте и сотрудничестве, касающемся беспилотника MALE Akinci - это крупнейший экспортный контракт в оборонной и аэрокосмической отраслях в истории Турецкой Республики». По данным AFP, еще один из контрактов будет касаться турецких тактических беспилотных летательных аппаратов ТБ-2. Относительно последних, еще в сентябре 2022 года агентство Reuters сообщало, что должны быть проведены переговоры об открытии производственной линии турецких БПЛА в Саудовской Аравии.

Что касается беспилотника MALE Akinci, то он поступил на вооружение турецких вооруженных сил в 2021 году, то есть всего через два года после своего первого полета. Имея максимальную взлетную массу 5,5 тонны при размахе крыла 20 метров и длине 12,2 метра, он имеет ресурс 24 часа при дальности полета 7500 км и потолке 12 200 метров. Способен летать на максимальной скорости 360 км/ч (240 км/ч в крейсерском режиме) благодаря двум турбовинтовым двигателям, может нести ракеты MAM-L, MAM-C и MAM-T (поставляемые Roketsan), радар активного электронного сканирования (EASA), радар дальнего радиолокационного обнаружения, SAR/GMTI и пакет средств радиоэлектронной борьбы.

 В видеообращении к участникам церемонии открытия 16-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-2023 в Стамбуле, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о достижении рекордного объема экспорта в сфере оборонпрома в $2 млрд 378 млн в первые шесть месяцев текущего года, а до конца года Турция нацелена на достижение уровня экспорта в $6 млрд. Эрдоган подчеркнул, что Турция придает большое значение развитию оборонной промышленности, несмотря на многочисленные препятствия, скрытые и открытые эмбарго. 

Турецкий президент также отметил, что Турция сегодня способна удовлетворить почти все свои потребности в наземных, воздушных и морских транспортных средствах за счет отечественного потенциала. Он напомнил, что Турция входит в тройку ведущих стран мира в производстве БПЛА, в том числе ударных, в 10-ку стран, производящих собственные военные корабли, является важным экспортером в этой области. Так, недавно на вооружение ВМС страны был передан корабль TCG Anadolu - первый в мире авианосец, на палубе которого размещаются ударные БПЛА.

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Турция также продолжает производство ударных беспилотников, очередным из которых станет БПЛА Kızılelma (в переводе с турецкого — «Красное яблоко»), который малозаметен для радаров и может развивать гиперзвуковые скорости. По заявлениям турецких разработчиков, он «‎‎станет вызовом» для авиации 5-го поколения США, так как этот истребитель, в отличие от американского истребителя F-35, является беспилотным и управляется дистанционно. Он сможет взлетать и приземляться на военные корабли с короткой взлетно-посадочной полосой.

Турецким ВПК также успешно реализован проект производства боевого самолета пятого поколения KAAN, а также 850 других различных проектов. Так, оборонной компанией Aselsan A.S создан беспилотный катер Albatros-S нового поколения, отличающийся высокой маневренностью, способностью  действовать роем. Обращают на себя внимание и модификации Predator и Dagger - скоростных катеров-перехватчиков ARES-32 с большим запасом хода, которые разработали в турецкой судостроительной компании ARES Shipyard. Эти суда способны развить скорость до 45 узлов (83 км/ч), обладают высокой маневренностью, имеют дальность действия около двух тысяч морских миль и рассчитаны на выполнение военно-морских операций в прибрежной зоне. Известно, что на них уже поступил заказ из стран Ближнего Востока и Африки.

https://www.navalnews.com/wp-content/uploads/2023/01/ARES-32-DAGGER-012-1024x674.png

            ARES 32 DAGGER (Ares Shipyard image)

Для строительства турецкого военно-морского проекта MİLGEM Управление оборонной промышленности этой страны задействовало частные верфи и рассчитывает за три ближайших года довести количество таких фрегатов класса I до 8 единиц. Они будут построены за счет отечественного потенциала на 75%.

Активно ведется разработка Турцией  и собственной системы ПВО дальнего действия HISAR-U  SIPER, успешные испытания которой уже проведены в январе с.г. Эта система ПВО, создаваемая Турцией в качестве альтернативы российским комплексам С-400 и американским Patriot, планируется к поставкам в вооруженные силы республики в самое ближайшее время и к 2026 году она уже задекларирована как основа национальной ПВО. Ведущими разработчиками этих комплексов являются крупнейшие турецкие оборонные компании Aselsan A.S,  Roketsan, а также Tübitak SAGE, отвечающая за разработку боеголовок и систем наведения на цель. По оценкам отдельных экспертов, перейти к экспортным поставкам систем HISAR-U SIPER Турция сможет уже в ближайшие годы, после обеспечения потребностей собственных вооруженных сил.

Стремясь позиционировать себя в качестве влиятельного игрока в Европейском Союзе и ведущей региональной державы, Турция пытается особенно прочно закрепиться в трех ключевых регионах: на Балканах, на Кавказе и в Центральной Азии. Опираясь на свое имперское прошлое, Анкара не скрывает своих амбиций и использование пантюркистских исторических, религиозных и языковых связей для сближения с этими тремя регионами. В том числе и в укреплении армий этих стран турецким оружием. Именно в этом контексте она сформировала турецкий проект, основанный на пантюркистских и панисламистских настроениях. Эта организация, созданная в 2009 году, объединяет Турцию, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и, в последнее время, Туркменистан. Тем самым, являясь важным членом НАТО и активным союзником США, Турция превращает Центральноазиатский регион, который Россия считает своим "ближним зарубежьем», а Китай – «логистическим поясом»,  в арену ожесточенной борьбы за влияние, в которой Турция, похоже, намерена стать крупным игроком.

 

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