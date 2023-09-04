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США превратились в самый настоящий "Зомбилэнд" с неимоверным количеством повсюду наркоманов, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на американские источники. И одна из причин этой социальной катастрофы — власти, которые не только смотрят на наркоманию сквозь пальцы, но и способствуют ее распространению.

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По официальным данным в 2020 году в США от передозировки наркотиков погибло 91 800 человек, в 2021 и в 2022 гг. - порядка 110 000 человек, что составляет 301 смерть в день. Передозировка наркотиков в стране унесла больше жизней, чем СПИД, дорожно-транспортные происшествия и перестрелки. 70% смертей приходится на мужчин в возрасте от 25 до 54 лет.

В последние годы особую популярность в США приобрели препараты для лечения от ожирения. Однако в их составе уже подтверждено наличие наркотиков. Так, проведенные Управлением безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров Нидерландов (NVWA) испытания около 8 тыс. таблеток для похудения, часто продаваемых под названием Iomax, показывают, что они содержат сильнодействующий наркотик.

В 1930 году власти США учредили Федеральное бюро по наркотикам, которое сразу же развернуло кампанию против марихуаны. В 1961 году каннабис попал в Единую конвенцию о наркотических средствах – его производные окончательно признали наркотиком наравне с морфином, кокаином и метадоном. Однако в 2011 году Глобальная комиссия ООН по вопросам наркополитики, а за ней и власти США, признали, что война с наркотиками потерпела крах, в том числе и в результате значительно увеличившегося потока наркотиков из Афганистана во время военных действий США там, роста производства во многих странах синтетических наркотиков.

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На этом фоне и при явной поддержке преступных кругов, уже понявших возможность получения баснословных прибылей от торговли и распространения наркотиков, в 2011 году появились призывы легализовать некоторые наркотические вещества. В результате уже в 2011 году жители шести стран и 16 штатов США стали использовать марихуану «в медицинских целях», но до полной легализации ни одно государство так и не дошло. Вскоре отдельные регионы США провели референдумы о новой наркополитике, после чего марихуана стала свободно производиться и продаваться во многих штатах этой страны.

В связи с расширением военных действий США на Ближнем Востоке, наркотики активно стали использоваться в военных кругах США «для поднятия боевого духа». В июле с.г. члены Палаты представителей США Мэтт Гаетц и Тони Гонсалес даже внесли в Конгресс предложение об отмене для американских военнослужащих обязательного тестирования на употребление марихуаны при зачислении и назначении в отдельные подразделения. Также авторы инициативы предлагают разрешить военным ее употребление и хранение.

Согласно отчету об урожае листовой конопли за 2022 год, марихуана стала шестой по величине оптовой культурой в Соединенных Штатах в прошлом году на сумму 5 миллиардов долларов после кукурузы, соевых бобов, сена, пшеницы и хлопка.

Урожай каннабиса в 2022 году составил 2834 тонны, что на 24% больше, чем в 2021 году. В то время как число штатов, легализовавших марихуану, составляет 23, только 15 из них открыли лицензированные государством розничные магазины. В Калифорнии отмечен наибольший урожай марихуаны на сумму в один миллиард долларов, за ней следуют Колорадо с 687 миллионами долларов, Мичиган с 551 миллионом долларов и Орегон с 500 миллионами долларов. При оптовой стоимости от 124 до 362 миллионов долларов марихуана также была в 2022 году первой коммерческой культурой в Нью-Джерси, Аляске и Массачусетсе.

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Следуя указанной тенденции из США, значительный ряд европейских государств пошел по пути легализации марихуаны, особенно Британия и Германия. И как результат - на сегодняшний день, по признанию немецких СМИ, Германия стала лидером среди стран ЕС по смертности от употребления наркотиков.

Попав под внешнее управление США, Украина с началом СВО превратилась в один из ключевых "хабов" азиатско-европейского наркотрафика - маршрута по доставке опиатов из Афганистана в страны ЕС. Через нее теперь проходит одна из главных наркотических магистралей - балканская ветка этого пути.

В начале июля Минздрав Украины поддержал легализацию лекарств на основе медицинского каннабиса (марихуаны), которую предложил президент страны Владимир Зеленский. Поэтому не удивительно, если Киев по подсказке Вашингтона также легализует на Украине марихуану в ближайшее время, чтобы быть "еще ближе к Вашингтону"...

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