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Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси

Некогда отечественная игровая компания Wargaming решила, что пришло время окончательно сменить гражданство Беларуси на западное и навсегда остаться преданной западу. Насколько негативно это может отразиться на игре и игроках России и Беларуси.
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   До апреля сего года Wargaming позиционировала себя отечественной игровой компанией, хотя еще в 2011 году все свои активы и головной офис перенесла из Минска на Кипр. В Минске была оставлена только часть офиса, обеспечивающая деятельность технических сотрудников. Фактически еще тогда было принято решение о выборе новой родины компанией Wargaming. По словам одного из соучредителей Wargaming Group, в новой стране руководство испытывало бесценное чувство спокойствия, а в отношении Беларуси никогда красивых иллюзий не питало. Советник главы Wargaming Сергей Осипов рассказывает, что Кипр понравился эмоционально, там просто рай. Можно летать прямыми рейсами во многие точки мира. И мы не ошиблись, что решили на Кипре построить штаб-квартиру. Кипр стал для нас новой родиной. 

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  В общем-то, красиво жить на Кипре на средства игроков, в том числе и игроков из России и Беларуси не запретишь.

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  Вот откуда у Wargaming и любовь к «великим» людям запада. Ее привила новая родина, а ее, как известно нужно любить и уважать. Поэтому она и использовала в игре образы разных Шварценеггеров и Чаков Норрисов, которые ставили те или иные задачи игрокам. 

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  Таким образом, Wargaming пыталась сделать подобных сомнительных западных личностей кумирами русских и белорусских игроков. И потому сам собой напрашивается вывод, что таким образом Wargaming помогает западу и своей новой родине проводить в России и Беларуси пропаганду западных ценностей, вытесняя наши исторические ценности. Хотя это и делала до апреля 2022 года достаточно осторожно.

  В феврале 2022 года Россия начала проводить на Украине специальную военную операцию, Беларусь в этом Россию поддержала. Это явилось причиной паники Wargaming, и она официально заявила об уходе из России и Беларуси, сославшись на результаты стратегического обзора бизнеса по всему миру. И окончательно отказалась от своей прародительницы – Беларуси, что абсолютно не делает Wargaming чести. Как только запахло жареным, и как только возникла угроза объявления санкций, так и забыли о своем отечестве и патриотизме. Решили, что экономически выгоднее остаться с европейскими бюргерами и США, нежели с Россией и Беларусью. Как говорится, ничего личного, это просто бизнес. В этом оказалась вся суть Wargaming. 

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  Весь свой бизнес в России и Беларуси Wargaming официально передает под управление Lesta Studio (разработчика World of Warships) и отказывается от всех доходов переданного бизнеса. Но если не знать какие эти деятели ушлые, можно было бы и поверить в отказе от этих доходов. Но я не думаю, что вот так просто Wargaming откажется от них. Уверен, что Wargaming будет «стричь» доходы нелегально, через Lesta Studio. 

  Ну а какая теперь будет игра под руководством Lesta Studio? Будет ли Lesta Studio действительно независима от Wargaming, или все-таки неофициально будет под полным ее контролем. И будет дальше проводить свою прозападную пропаганду в России и Беларуси?

  Если обратить внимание, как в World of Tanks в этом году проходит 9 мая, то нетрудно заметить, что новый владелец игры отказался от официального поздравления игроков с Днем Победы. Ограничившись, вы только вдумайтесь, названием акции «майские выходные». Ну, это, на мой взгляд, настоящее позорище.

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   А вот как это было в прошлом году.

 Wargaming скрипя зубами, все-таки обозначила в игре День Победы, ну пришлось, денег же хочется собрать с российской и белорусской аудитории. 

  Отсюда можно сделать вывод, что Lesta Studio продолжает и будет продолжать прозападную пропаганду, которую уже достаточно долгое время вел Wargaming.

  А никто не заметил, что с советского танка «Объект 430У» уже Lesta Studio убрала символ «V». 

  Он видимо очень сильно мешал. Ну ладно, допустим, был бы символ «V» на танках англоязычного сегмента, и его убрали. Но зачем это сделали на танке в нашем сегменте, кому хотят угодить? Ну да, все тем же лицам. А символ этот был платным, и в соответствии с политикой игры какие-либо изменения контента купленного за деньги запрещено. Но, несмотря на это, символ удалили.

  Дальше я думаю, удалят всю ветку советских танков.   

  А хотелось бы, чтобы игра World of Tanks была нашей, а не вражеской. Хотя нет, пожалуй, пусть World of Tanks уходит из России и Беларуси к европейским и американским бюргерам навсегда.

  Спасибо за внимание. Пишите в комментариях, как вы думаете, достойна ли теперь эта игра России и Беларуси и нужна ли она нам.

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world of tanks wargaming lesta studio штаб world of tanks на кипре
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