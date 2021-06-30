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Наконец 24 июня 2021 года состоялся релиз новой операционной системы Windows 11, и время статей на тему Windows 11 основанных на предсказаниях блогеров – предсказателей, на гаданиях на кофейной гуще, по положению звезд на небе закончилось. Появился первый пользовательский опыт от работы с Windows 11. Все эти сравнения с предыдущими операционными системами, скругленные или не скругленные углы интерфейса, новые или старые иконки, на мой взгляд абсолютно не важны. Многие пишут: главные отличия – это меню задач, она стала толще, и так далее. Вы серьезно? Это как раз не главные отличия, это всего лишь незначительные изменения в оформлении графической оболочки. Здесь важнее другие кардинальные отличия в операционной системе, особенно те которые вынуждают пользователя идти в магазин и тратить свои деньги.

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Итак, Windows 11 поддерживает только процессоры компании AMD с микроархитектурой Zen + и выше (полный список amd), и процессоры компании Intel серии 8000 и выше (полный список intel).

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То есть процессор Intel Celeron G4900 с 2-мя ядрами, 2-мя потоками поддерживается Windows 11, а Intel Core i7-7700 с 4-мя ядрами, 8-ю потоками (производительность которого и сравнивать то с Intel Celeron G4900 неприлично) не поддерживается Windows 11. Они что там курят вообще? С головой у них все в порядке? Как оказывается, с головой то, как раз у них все в порядке. И они прекрасно знают конфигурацию компьютера каждого пользователя, ведь собирают же информацию о конфигурациях компьютеров и проводят анализ, из которого знают, что у многих пользователей в компьютерах установлены как раз процессоры, которые не входят в список поддерживаемых Windows 11. То есть готовить пользователя к мысли о том, что необходимо произвести замену всех процессоров, не вошедших в список поддерживаемых, они уже начали. Ну а когда пользователи боле менее свыкнуться с этой мыслью, нужно будет прекратить поддержку Windows 10, и как говорится дело в шляпе. Начнется замена пользователями устаревших платформ на новые, на радость производителю.



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Собрать компьютер под Windows 11, с учетом всех его капризных требований, недешевое будет удовольствие.

У меня, например, стоит процессор AMD FX8320 в разгоне, менять его в ближайшем будущем не собирался. А Microsoft, вместе с производителями компьютерного железа думают иначе. Плюс еще один «гемморой» Windows 11 установится только на компьютер, в котором есть модуль криптографической защиты Trusted Platform Module (TPM), или же процессор, который может эмулировать эту функцию, а такой функцией обладают только последние поколения процессоров.



Получается, что если на моей материнской плате отсутствует этот модуль, и процессор не способен эмулировать эту функцию, то я не смогу испытать это чувство счастья, которое испытывают пользователи установившие на свой компьютер Windows 11. Какое горе. Придется мне теперь модуль TPM на суперклей приклеивать на свою материнскую плату с процессором AMD FX8320, я тоже хочу быть счастливым.

Ну а если серьезно, то целесообразность установки Windows 11 на устаревшие платформы, например на такую, как у меня, очень сомнительна. А сама Windows 11 на данный момент, это незавершенная сборка. И она может повторить незавидную судьбу неудачной Windows Vista.

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А вы установили Windows 11 на свой компьютер? Какие первые впечатления? Пишите в комментариях.