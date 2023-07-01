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Всем привет! Ну что ж, вот я и дождался в игре выхода нового персонажа Пути изобилия. Если у тебя до сих пор из хилов только Наташа или Байлу, то посмотри внимательно на новый баннер и на персонажа Лоча. Это странствующий торговец, который куда бы ни пошел, берет с собой гроб, и от этого он становится еще более загадочным.

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Но разбирать лор этого персонажа я с вами не буду, а вот на его способности, следы и эйдолоны обязательно глянем, причем сразу двумя глазами. Также посмотрим, во что его будет лучше одеть и какой планарный сет на нем лучше сидит. Вообще Лоча это довольно таки нестандартный персонаж Пути изобилия, потому что все его навыки и способности скейлятся не от привычного нам значения здоровья, как у других хилов, а от силы атаки. И тут есть как плюс, так и минус. Однозначный плюс в том, что Лоча будет наносить куда больше урона, нежели среднестатистический герой поддержки, а минус в том, что есть вероятность быстро откиснуть из-за нехватки здоровья. Так что тут надо быть очень осторожным. Но давай не будем о грустном, и для начала посмотрим на его способности, ведь там есть на что смотреть. Начнем сразу с навыков.

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Способности : Навык



Во-первых, лечит выбранного союзника, и как я выше написал, хил идет от силы атаки Лочи, плюс какое-то конкретное значение. Во-вторых, после использования навыка, Лоча получает один цветок бездны. И в-третьих, если хп любого союзника опускается ниже 50%, то твой мужчина использует свой навык на этом союзнике, не расходуя очко навыка. При этом это действие считается полноценным навыком и восстанавливает Лочи энергию, что очень радует. Этот эффект может сработать повторно только через 2 хода Лочи. По итогу, навык очень схож с навыками любого хилера, за исключением доп пассивки в самом навыке и каких-то цветов бездны, о которых я напишу чуть ниже.

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Способности : Ульта Наносит мнимый урон всем противникам от силы атаки Лочи и снимает с каждого из них один положительный эффект. Очень крутая и полезная способность. Может снять любой баф с врага, будь то щиты роботов или восстановление здоровья воинов мары после их гибели. А также использование ульты дает Лочи один цветок бездны.

Способности : Талант Талант у него тоже выступает в роли восстановления хп союзников. Когда мужчина с гробом получает 2 уровня цветка бездны, то он расходует их и создает на поле боя магический круг. Выглядит это как зеленые цветы вокруг поля боя. Когда любой союзник атакует врага во время действия этого магического круга, то этот союзник восстанавливает в себе немного хп, которое зависит от силы атаки Лочи. Эффект магического круга длится 2 хода и если Лоча становится неспособным сражаться, то круг исчезает.

PS..Короче, можно считать это пассивным хилом без участия самого хила.

Способности : Техника

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При использовании в начале следующего боя будет применен талант Лочи. То есть с самого начала боя можно получить этот магический восстанавливающий здоровье круг. Ну что ж, глядя только на его способности, можно с уверенностью сказать, что Лочи достаточно хила для твоей команды и он действительно может держать всю твою пачку. Но как всегда, рано делать какие-то заявления, давай посмотрим на его следы и доп способности, которые всегда обязательны к прокачке.

Cлед : Освещенный

Когда кто-либо из союзников атакует противника, то все твои союзники кроме атаковавшего восстановят 7% от силы атаки Лочи + 93 единицы здоровья. И это очень-очень крутой след, который повышает его способности к восстановлению чуть ли не до небес. Грубо говоря, если будет активен магический круг, после открытия этой доп способности, любой твой союзник при атаке по врагу будет по факту восстанавливать здоровье всем твоим персонажам. Там вроде бы и мало самого отхила, но этого иногда достаточно, чтобы пережить одну волну атак противника.

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След : Очищающее воскрешение

Когда Лоча использует навык, то он снимает с этого союзника одно ослабление. Точно такая же доп способность есть у Наташи, Март 7 и Брони. Думаю, тут все понятно. Имбовый след.

След : Сквозь долину

Шанс избежать эффекта контроля повышается на 70%, что тоже неплохо для твоего мужчины с гробом. Повышение, так скажем, сопротивления означает, что атака врага не заставит тебя врасплох и ты всегда вовремя сможешь использовать свою ульту. И чтобы ты понимал, этот навык не напрямую повышает твое сопротивление эффектом, а как бы накидывается сверху. В общем, не считай эту способность, как полноценное сопротивление эффекта.

Эйдолоны

Знаю, что выбить их все вряд ли у тебя получится, особенно если ты Free-to-play игрок, но чтобы представлять общее понимание персонажа, стоит все-таки на них взглянуть.

1. Омовение живых

Когда на поле боя есть магический круг, то лоча повышает силу атаки всех союзников на 20%. Очень крутая конста, которая превращает лочу в баффера всей твоей команды.

2. Дар очищения

При использовании навыка, если у цели меньше 50% здоровья, то исцеление лочи повышается на 30%, а если больше или равно 50%, то на этого союзника накладывается щит на 2 хода. Круто, круто.

4. Тяжесть короны

Когда активен магический круг, у всех противников понижается исходящий урон на 12%, так сказать приятный бонус, чтоб сильно не били.

6. Прах к праху

Ульта имеет 100% шанс понизить сопротивление противников на 20% к любому типу урона на 2 хода. Опять же, крутое созвездие, которое увеличивает урон по врагу для всей твоей команды.

Хочу отдельно написать пару слов про эдалоны в целом. Чтобы сильно их не расхваливать, я скажу так. Лоча - один из немногих персонажей на данный момент в игре, которые имеют действительно достойные и хорошо подходящие ему созвездия. Если можешь, но сомневаешься вытаскивать их или нет, то мой тебе совет, не сомневайся, вытаскивай. А теперь перейдем к вопросу, во что все-таки его одеть и какую планарку брать.

Реликвии/Планарки

По реликвиям я вам советую только два варианта. Либо "Скиталец блуждающего облака " на исходящее исцеление и +1 очко навыка в начале боя :

либо "Стрелок дикой пшеницы" :

Чтобы повысить силу атаки и скорость. Также неплохой вариант сочетать 2+2 из этих комплектов. Что из этого будет лучше, это очень хороший вопрос. И то, и то хорошо по-своему. Надевай то, что есть, особой разницы в принципе не заметишь.

Планарки

Из планарок тоже две на выбор. "Запечатывающая космос станция" :

или "Флот нестареющих" :

Первый сет смотрится намного лучше, там неплохой прирост к силе атаки, что вследствие дает прирост к хилу. А второй надевай, если твоему странствующему торговцу не хватает выживаемости. Ну и плюсом усилишь силу атаку всей команды. Опять же, выбор оставлю за вами, лично я надел на него 2+2, станцию и доволен этим выбором. Вот в принципе и все. По реликвиям и планаркам более или менее понятно. А вот где не все так гладко, так это в световых конусах.

Световые конусы

И на первом месте это его сигнатурка :

Если честно, то она единственная из всех, которые ему подходят идеально. Как бы это странно не звучало. Потому что остальные конусы сложно расценивать даже как-то по топовости и уж тем более по полезности для Лочи. В основном пухи для изобилия идут на хп, а Лоче нужна именно сила атаки, чтобы увеличивать сам хил. Поэтому могу выделить еще более или менее ему подходящие, но сигна это 200% на первом месте и даже маломайскую замену ей очень сложно найти. Ну да ладно, я конечно постараюсь и думаю конус "Беседа после операции" немного, но все-таки подойдет ему :

С ней быстрее будешь накапливать себе ульту и после ее использования повысится немного исцеление. Поэтому после сигнатурки я бы советовал именно этот конус. Дальше я бы поставил конус "Общие чувства" :

Он также повышает исходящее исцеление и при использовании навыка восстанавливает немного энергии всем союзникам. Но вот к сожалению баг это или нет я не знаю, но когда Лоча использует свой навык пассивно не тратя очко навыка, энергия у союзников не восстанавливается. Может быть со временем это пофиксят, а может и нет. Поэтому третье законное место.

Световой конус из боевого пропуска : "Холодные ночи короче, когда ты рядом"

Его сила атаки самая маленькая из четверок - 370 единиц на максимальном уровне. У двух вышесказанных хотя бы 423. А я напомню, что атака от конуса идет в значение базовой атаки, из которой потом вычисляется вся остальная прибавка к силе атаки, а от нее уже идет отхил Лоча. Так что этот конус не самый хороший вариант, как и все оставшиеся четверки и трехзвездочные пушки.

Итог

Как ни странно, роль поддержки Лоча выполняет на 100%. Снять негативный эффект он тоже может, и люлей вражине надавать он тоже горазд. Еще не стоит забывать, что данный персонаж мнимого урона, которые неплохо так понижают скорость противников и задерживают их действия в бою. Поэтому это тоже можно отнести больше в его копилку плюсов, чем минусов. Ну и ты мог заметить, что его эдалоны почти что все направлены на баф союзников или дебаф противников, что может означать лишь одно. У Лоча и без этих эдалонов достаточно хила для всей твоей команды, и для этого нет необходимости что-то ему докручивать. Поэтому тут у него и баф и дебаф, что очень-очень круто. Еще раз напишу, когда Хилер помимо своей основной роли поддержки, с которой он справляется на 5+ выполняет плюсом еще какие-то роли, то выглядит это как разносторонний персонаж, которому будут рады в любой твоей пачке, вне зависимости от условий. Просто берешь его и тащишь. Вердикт обязательно к выбиванию и обязательно к прокачке, даже если у вас есть гепард и другие хилы. Плюсов у Лочи очень-очень много, а минусы не так уж и значительны.

Пишите в комментариях, вы будите выбивать Лочу или уже выбили ?



