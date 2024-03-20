Собрать мощный игровой ПК из новых комплектующих могут не все. Причины разные. У кого-то просто нет достаточно денег на это, и в этом нет ничего странного. А кто-то просто не хочет тратить много денег на ПК. В помощь приходит рынок б/у игровых компьютеров. Там можно найти действительно выгодные предложения. Сегодня в этом блоге я расскажу о том, как выбрать ПК на вторичном рынке, чтобы он прослужил вам долгие годы и при этом покупка была выгодной.

реклама







Сборкой ПК занимаюсь уже более пяти лет, а свой первый компьютер собрал ещё лет в 15, так что у меня есть небольшие знания в этой области. Сегодня я расскажу вам, как купить б/у компьютер выгодно и при этом сделать самостоятельную проверку. В этой статье вы узнаете, как выбрать продавца, как правильно оценить стоимость ПК, стоит ли он своих денег, а также как тщательно его проверить, чтобы не попасть на сломанный компьютер или на тот, который развалится через пару дней.

Выбор продавца

Для начала обсудим, как выглядит идеальный продавец ПК на Avito, кто он такой и как его можно определить. При поиске компьютера на Avito вы столкнетесь с двумя типами объявлений о продаже ПК. В верхней части поиска вы найдете объявления от сборщиков ПК, которые специализируются на их сборке для последующей перепродажи.

реклама









В верхней части поиска они находятся потому, что они оплачивают продвижение своих объявлений на Avito. Почему? Потому что они часто используют дешевые компоненты для сборки ПК, при этом стараясь установить максимально мощную видеокарту и привлекательный корпус. Неопытные пользователи чаще всего обращают внимание именно на это. В результате получается ПК с красивым корпусом и мощной видеокартой, но с недостаточно качественными внутренностями. Особое внимание следует уделить блокам питания, поскольку иногда устанавливаются низкокачественные блоки, лишь бы запустить ПК. При использовании плохого блока питания существует риск, что ваш компьютер выйдет из строя. Однако это не означает, что всех сборщиков следует игнорировать. Среди них также есть те, кто предлагает качественные сборки. Просто необходимо внимательно изучить компоненты ПК. Об этом будет подробнее ниже.

В идеале покупать ПК у обычных людей. Такие профили выглядят следующим образом.

реклама









В завершенных объявлениях, обычно у таких продавцов разные вещи не относящиеся к ПК. Это может означать, что владелец ранее занимался сборкой или покупкой ПК для личного использования. И как известно, при выборе для себя мы стремимся к лучшему. Еще одна важная деталь — это отзывы. Любые отзывы в профиле могут дать представление о продавце. Если рейтинг низкий, лучше воздержаться от сделки. Даже если негативный отзыв был о каком-то другом товаре, например, о вафельнице. Если человек обманул при продаже недорогого товара, есть вероятность, что он может обмануть и при продаже ПК. Лучше не рисковать и не выбирать продавцов с рейтингом ниже 4.8 звезд.

Объявление

реклама





Выбор подходящего объявления - это, пожалуй, самый простой этап. Мы просто фильтруем компьютеры в соответствии с нашим бюджетом, используя полученные знания из предыдущего раздела. Сначала мы обращаем внимание на объявления обычных пользователей с хорошим рейтингом, а затем смотрим и сборщиков. Из всего этого выбираем 3-5 объявлений с ПК, которые нам понравились. Для начала обращаем внимание на видеокарту, процессор, объем оперативной памяти и накопителей. Это поможет определить, какие компоненты важны для вас и что лучше всего соответствует вашим потребностям.

То, что указано в описании, может сильно различаться. Один продавец может быть ленивым и написать минимум информации о компьютере, в то время как другой может подробно описать историю этого компьютера от начала до конца. Если в описании нет точных характеристик, а нам важно узнать все детали, начиная от видеокарты и заканчивая SSD накопителем, то мы можем обратиться к продавцу с просьбой предоставить подробную информацию о компонентах ПК.

Также стоит уточнить наличие у продавца коробок от комплектующих. В будущем, если вы решите продать компьютер, наличие оригинальных коробок значительно ускорит процесс продажи. Также важно уточнить наличие чеков и возможных гарантий. Иногда бывает так, что гарантийный срок еще не истек, но пользователь уже решил поменять компьютер.

Инфа по комплектующим

Итак, вы выбрали 5 оптимальных предложений, получили перечень комплектующих, но вот загвоздка. Вам непонятно, что означают эти характеристики. Ваше понимание ограничивается лишь тем, что вы знаете, какие видеокарты и процессоры считаются более мощными. Но есть выход. Придется воспользоваться поиском в интернете. Это, конечно, отнимет некоторое время, но лучше потратить его заранее, чем потом столкнуться с необходимостью ремонта ПК или разочарованием в том, что вы купили не то, что ожидали.

Начинаем пробивать каждый компонент от процессора и до корпуса. Схема следующая. Сначала смотрим обзоры на каждый элемент. Если все хорошо, идем искать его в "DNS" или на любую другую площадку, где продают компьютерные комплектующие. Заходим в раздел отзывов и внимательно читаем, как обстоят дела с надежностью и так далее.

А стоит ли он своих денег?

После всех манипуляций выше из 5 ПК, у нас осталось только 2 хороших варианта, которые идеально нам подходят. И продавец отличный, и комплектующие в ПК хорошие. Что дальше? Ехать покупать? Нет. Теперь нам осталось понять, а нормальная ли цена у ПК. Или продавец просто сел на клавиатуру при указании ее в объявлении.

Мы снова переходим к списку комплектующих и начинаем поиск каждого из них по отдельности на платформе Avito. Для этого выясняем среднюю стоимость каждого компонента ПК и суммируем их. Полученная сумма должна быть примерно равна стоимости всего ПК. Я уже предвижу возражения от сборщиков. Как так получается? Ведь компьютер уже собран. Он должен стоить дороже, чем если бы все компоненты покупались по отдельности. Нет не должен. Если у вас не получается собрать ПК ниже рынка, это ваши проблемы. Даже на перепродажу можно собрать отличный ПК, который для клиента обойдется как себестоимость всех комплектующих. И только при таком раскладе все останутся довольны. Вы получите прибыль, клиент получит отличный ПК за свои деньги.

Если же цена выше, пытаемся договориться о торге до той цены, которая вас устраивает. А если она ниже, то срочно переходим к следующему пункту.

Предварительный прозвон

Вот он, наш идеальный претендент на покупку. Остались финальные шаги. Для начала нам нужно позвонить человеку или написать и задать серию уточняющих вопросов.

1. Как давно покупался ПК и почему он его продает? Это базовые вопросы, которые позволят нам понять адекватный ли вообще человек. Также можно добавить про обслуживание ПК, когда оно происходило и для каких задач использовался ПК.

2. Возможно ли проверка ПК у него дома? Если ответ отрицательный, лучше отказаться от этого варианта. Так как возможно человек продает еле дышащий ПК и за свой адрес ему просто страшно. Либо еще хуже, вы приедете в назначенное место или вам его привезут, вы оплатите, а он окажется нерабочим. Такие риски нам не нужны.

3. Если ПК все же можно проверить, спрашиваем разрешение на проверку ПК в специальных программах. В идеале, чтобы сэкономить и ваше время и время продавца, попросите их установить заранее.

Проверка ПК

Самый сложный этап для незнающего человека, на первый взгляд. Но что нам понадобится? Глаза, уши и специальные программы. Я использую Аida64, CPU-Z, GPU-Z, FurMark, MSI AutoBurner, CrystalDiskInfo и какая-нибудь тяжелая игра. Да, именно этот список надо попросить скачать заранее перед просмотром. Начинать всегда нужно с внешнего осмотра, ведь бывает и то, что по компу пинали. Кажется дикостью, но вспомните себя в момент проигрывания важной катки. Также надо посмотреть на слой пыли, если он огромный, это причина для торга на обслуживание.

Теперь начинаем проверять ПК. Первым делом запускаем АIDA. Там переходим во вкладку компьютер, суммарная информация, именно тут можно посмотреть полный список комплектующих.

Он должен совпадать с тем, что вы покупаете; если есть расхождения, то стоит задуматься о честности продавца. Также мы проводим первый тест на стабильность системы в программе AIDA, который именуется соответственно.



Хватит пять минут, чтобы также проверить температуры. Пиковые значения для каждого процессора различаются и зависят от системы охлаждения. Например, для моего процессора Ryzen 5 5600X нормальной считается температура до 80 градусов, а для i5-12400F при эффективной системе охлаждения она может составить около 70 градусов. Все же допустимо, чтобы температура процессора достигала до 80 градусов, и это не повредит ему. Главное, чтобы процессор не начал снижать частоту работы, что можно отследить во время тестирования. Также в программе AIDA можно провести отдельные тесты на оперативную память и другие компоненты. Есть множество видеороликов, посвященных использованию этой программы, но мы не будем углубляться в эту тему. Если все ок, переходим дальше. Можно также для надежности прогнать еще другой тест, уже в CPU-Z, ну и там же сможете посмотреть всю инфу о камне.

Теперь переходим к проверке видеокарты. Для этого открываем FurMark и из него уже можно открыть GPU-Z. Там открываем вкладку сенсоры и запускаем FurMark на разрешение FullHD или 2K в зависимости от мощности карты, а самое главное максимальное сглаживание. И ждем минут 5-10 пока график температуры не выровнится в горизонтальную линию.

Параллельно смотрим вкладку сенсоры. Нас интересует хот спот, температура чипа, на новых картах также температура памяти. Какая норма температур конкретно для вашей модели можно посмотреть в интернете. Если и здесь все ок, комп не вырубился, артефактов не выявлены, а температура в норме, идем играть в игры. Запускаем игру которая есть на компьютере на максимальных ультрах со всеми сглаживанием. Да, будет лагать, если пк не предназначен для такого, но наша задача провести всю систему при максимальных нагрузках. Информацию по температуре карты смотрим при этом в GPU-Z, а процессор в аиде. Играем минут 10, если все ок, остались лайтовые проверки. Проверяем накопитель через кристалл диск инфо, там все интуитивно понятно, хорошо или отлично это и означает так.

Теперь проверяем вентиляторы, для начала на видеокарте. Запускаем MSI автобернер и выкручиваем их на 100%.

Таким образом проверяем подшипники вентиляторов, если слышите треск, значит с ними проблема. Также если корпусные вентиляторы с регулировкой, делаем с ними то же самое, это можно сделать через BIOS. Их миллион, поэтому просто яндексите модели материнки и как там выставить кривую оборотов. Несправные корпусные винты тоже повод для торга. Да и есть еще миллион вариантов проверок ПК, но это те, которые использую именно я. Можете пояндексить и найти для себя что-то еще. При успешной проверке ПК можно договориться о цене и завершать сделку. Вот и все, выполнив всего 6 простых рекомендаций вы получаете отличный игровой ПК, который будет служить вам верой и правдой долгие годы. Если для вас эта сумма слишком велика, постарайтесь всё-таки приобрести комплектующие новые с официальной гарантией, например, в магазинах типа DNS, Ситилинк и так далее. В таком случае у вас хотя бы будет возможность вернуть что-то по гарантии, и при этом вы избежите неприятностей.

Напишите в комментариях, как проверяете ПК вы. Всем пока!