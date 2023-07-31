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Honkai: Star Rail - пропускаем Кафку и выбиваем Пожирателя Луны

Пожиратель Луны - предстоящий персонаж, который станет играбельным в будущем. Он будет Хранителем клана Света и силы, олицетворяющим прошлую жизнь и истинную форму 4-звездочного персонажа Дань Хэна.
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Всем привет! В этой статье я бы хотел разобраться, кто такой Пожиратель Луны и действительно ли он так крут? Через две недели выходит Кафка - самый желанный персонаж для многих игроков. Но я его пропущу, так как Кафка обладает электрическим уроном, а это означает, что много урона не нанесет. К тому же, у меня есть Арлан и Сервал, которые будут ничуть не хуже Кафки. Но Пожиратель Луны обладает мнимым уроном, и такого персонажа, как раз, не хватает в мой стак.

                                                                           Пожиратель Луны

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Что касается Фу Сюань и Рыси, информации в настоящее время недостаточно, известны лишь их стихии и путь. Но, когда речь заходит о Пожирателе Луны, у нас гораздо больше данных. Ведь мы имеем уникальную возможность протестировать его в игре, когда проходим сюжет Лу Фусянчжоу. Судя по всему, Пожиратель Луны обещает стать одним из самых мощных, если не самым мощным дамагером в игре.

Имба или скам на крутки ?

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Представляю вашему вниманию нового героя в мире "Пути Разрушения" - Пожирателя Луны, или проще говоря, Пятизвёздочного Дэня Хэна. Этот персонаж обладает уникальным мнимым элементом, что делает его особенно привлекательным для игроков. Истинно новый, свежий ветер в мире игры, который наверняка заинтересует каждого поклонника игры Honkai: Star Rail. Чтобы приручить Пожирателя Луны, придётся потрудиться, так как его можно получить только через крутки в специальном баннере. Кстати, в этом же баннере можно получить и другие награды, такие как Юйкун, Аста и Март 7, которые тоже ничуть не уступают по интересности и эффективности в своих ролях :


Пожиратель Луны имеет основную цель - нанести огромный урон по площади, и в этом он превосходен. В сюжете игры даже на фоне Блэйда его урон явно выделяется. Но мне кажется, что Пожиратель Луны обладает большей гибкостью, чем Блэйд, особенно как главный дамагер. В настоящее время Блэйд занимает первое место по урону в игре:


В игре все еще недостаточно персонажей, которые представляют данный элемент, особенно среди саппортов. Можно, конечно, вспомнить о Вельте, который способен наносить неплохой урон, но следует понимать, что Вельт - персонаж небытия, и его скиллы скорее предназначены для дополнительного урона, что делает его больше саппортом-дамагером, чем основным дамагером. Таким образом, можно легко увидеть, что Пожиратель Луны и Вельт - это персонажи с совершенно разным уровнем урона и смыслом геймплея.

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Пожиратель луны затмит Блэйда?

У меня в пуле есть Блейд, и я полностью осознаю его огромный потенциал, который обусловлен его характеристиками, связанными с максимальным здоровьем, а также неплохими процентами урона. Но, в то же время, эти скейлы от здоровья становятся неким ограничением, поскольку в настоящий момент в игре отсутствуют персонажи, способные существенно увеличить этот параметр для Блэйда и предоставить ему полезные бафы. Это ограничивает возможности Блэйда стать основным дамагером во многих командах, и многим игрокам приходится использовать его как саппорта-дамагера. Чтобы действительно максимально раскрыть потенциал Блэйда как основного дамагера, потребуется не только удачный набор персонажей, но и предметов для увеличения его здоровья. Некоторые легендарные персонажи, такие как Лоча, Серебряный Волк и Броня, могут сделать это возможным, и я счастлив быть среди тех немногих F2P игроков, кто обладает такими мощными персонажами :

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Действительно, предположение о том, что механики Пожирателя Луны, вероятно, не будут снова зависеть от здоровья, кажется вполне обоснованным. Если разработчики игры решат добавить нового персонажа, который будет почти во всем конкурировать с предыдущим, это может вызвать некоторые недовольства у игроков. Вероятно, они пойдут на более инновационный подход, чтобы механики Пожирателя Луны отличались от Блэйда и других персонажей. Механики, связанные с силой атаки или защиты, могут быть более простыми и понятными для игроков, что позволит им лучше оценить потенциал Пожирателя Луны в комбинации с другими персонажами. Это также добавит разнообразие в игровой опыт и позволит создавать уникальные команды для различных ситуаций. Однако, до официального выпуска Пожирателя Луны нам остается только ждать и с нетерпением ожидать информации от разработчиков о его механиках и способностях.

Умения Пожирателя Луны

Во время геймплея за Пожирателя Луны в сюжете нам дали понять его главную особенность, связанную напрямую с его навыком. По факту Пожиратель Луны имеет целых 4 типа обычной атаки, и все это из-за стаков, которые он накладывает при использовании навыка. Без нажатия на свой навык Пожиратель Луны просто наносит обычную атаку по противнику, которая наносит довольно типичный даже для других персонажей урон. Если же перед атакой использовать навык Пожирателя, то обычная атака преобразуется в усиленный удар со своей анимацией, который нанесет куда больше урона. Если же перед обычной атакой дважды нажать на кнопку использования навыка, то Пожиратель нанесет еще более сильный удар. Ну и если нажать трижды, то атака Пожирателя своей анимации станет чем-то похожей на ульту, нанеся невероятно большие цифры урона нескольким целям.

Но.....

Хоть за один ход Пожиратель и может три раза использовать свой навык, все его использования будут тратить очки навыков. То есть чтобы нанести максимально мощную атаку, Пожирателю придется потратить целых три очка навыка, и все это за один его ход. И тут же возникает вопрос, а как же восстанавливать очки навыков для такого прожорливого персонажа?

Кто будет носить ему воду? 

Возможно, здесь пригодится помощь Тиньюнь, хотя я пока не прокачиваю её, так как нет необходимости. Но у неё есть навык, который прилично улучшает персонажа, и это требует лишь одно очко навыка раз в три хода. Но нужно также понимать, что для нанесения больших цифр урона, не обязательно активировать навык Пожирателя три раза, вполне может быть достаточно двух нажатий. Хотя информации о пассивке ульты Пожирателя Луны пока нет, я бы предположил, что ульта данного персонажа будет явно наносить огромный урон по трем или даже более врагам. Возможно, что-то похожее на ульту Пожирателя мы увидим при сражении с новым боссом Фантилией, так как Пожиратель также способен наносить огромный урон по площади, что характерно для персонажей Пути Разрушения.

Какой отряд под Пожирателя Луны собирать ?

Отличным персонажем под Пожирателя уже сейчас кажется Серебряный Волк, так как её дебафы нужны абсолютно всем дамагерам в игре. Также Пожирателю неплохо может подойти Лоча :

Благодаря своему пассивному умению будет требовать довольно маленькое количество очков навыков, давая взамен стабильный и удобный хил. Ну и конечно же Броня :

Она очень будет полезной Пожирателю, вам надо будет размышлять, когда именно нужно использовать её навык, ведь возможности для его постоянного использования у вас не будет.

В итоге, на данный момент Пожиратель Луны представляется очень мощным персонажем Пути Разрушения, требующим хорошо сбалансированного отряда, но при этом он обходится заметно меньшими ресурсами по сравнению с Блэйдом. Его основной задачей является нанесение урона, что делает невозможным использовать его в качестве сап ДД или саппорта, особенно учитывая количество очков навыков, которые он требует. Лично для меня, Пожиратель привлекателен не только своими игровыми характеристиками, но и потрясающим визуалом и интересным лором. Его анимации и способности восхитительны и разнообразны. Мне остался месяц до его выхода, и за это время я планирую полностью прокачать Блэйда, что, согласно моим расчетам, займет около недели.

Однако, как только Пожиратель Луны появится, я обязательно посвящу время его прокачке и опробованию всех его возможностей. В конце концов, выбор персонажей - это всегда вопрос индивидуальных предпочтений, и для меня важен не только их геймплей, но и их образ, который Пожиратель представляет весьма привлекательным.

Пишите в комментариях, вы будете собирать звёздный нефрит, чтобы выбить Пожирателя Луны?


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blade блейд honkai star rail пожиратель луны
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