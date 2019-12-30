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Мы уже делали подборки лучших смартфонов 2019 года, которые можно купить на торговой онлайн-площадке AliExpress, в ценовых сегментах до 100 евро, 100-150 евро и 150-200 евро. Теперь пришло время перейти к самым «жарким» ценовым диапазонам. Конкретно в этой статье мы рассмотрим десять лучших решений с AliExpress в ценовой категории от 200 евро до 250 евро. Представлены будут модели только четырёх производителей, если не разделять Xiaomi и Redmi.

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Начнём с двух устройств компании Samsung. Они очень похожи друг на друга, поэтому разделять две модели особого смысла нет. Первая – Samsung Galaxy A50. На известном сайте GSMArena он стал самым популярным девайсом в уходящем году. Представили смартфон в феврале на выставке MWC 2019. В первый месяц весны он поступил в продажу.

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Телефон комплектуется sAMOLED экраном разрешением FHD+ с интегрированным сканером отпечатков пальцев. Дисплей имеет размер 6,4” по диагонали. В первое время после старта продаж работа биометрического датчика оставляла желать лучшего, но через несколько недель компания выпустила обновление программного обеспечения One UI, которое ускорило процесс распознавания отпечатка пальца.

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Аппаратной основой Samsung Galaxy A50 стал фирменный 10-нм чипсет Exynos 9610, который включает ядра с пиковой частотой 2,3 ГГц и графический ускоритель Mali-G72 MP3, а также выделяется небольшим объёмом потребления энергии. За автономность устройства отвечает аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой 15-ваттной зарядки через USB-C.

В смартфоне установлена 25-Мп селфи-камера. Такой же датчик изображения используется в основной камере. Помимо него на тыльной панели девайса установлен 5-Мп сенсор глубины и 8-мегапиксельный широкоугольный модуль. Из других параметров модели стоит отметить NFC, разъём для наушников и пластиковый корпус.

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На AliExpress за 230 евро можно приобрести модификацию с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной. Samsung Galaxy A50 с накопителем удвоенной ёмкости при 4 ГБ ОЗУ стоит чуть менее 250 евро.

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В конце лета этого года была представлена модель Samsung Galaxy A50s. Она сохранила дизайн обычной версии, но без нескольких улучшений не обошлось. Мобильный чип Exynos 9611 был заменён однокристальной системой Exynos 9611. Правда, ключевые характеристики нового процессора никак не отличаются. В основной камере разрешение главного модуля составило 48 Мп. Сенсор на 25 Мп пропал и с фронтальной камеры. Его заменили на 32-мегапиксельный датчик изображения.

На AliExpress смартфон предлагается в модификации с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Стоимость Samsung Galaxy A50s составляет около 230 евро.

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Теперь поговорим об одном из самых новых смартфонов 2019 года – Xiaomi Redmi K30. Его представили в начале декабря. Как стало известно из первых обзоров устройства, модель исполнена практически в том же корпусе, что и Redmi Note 8 Pro. Чехол для одного смартфона, идеально подходит ко второму, правда, теряется доступ к сканеру отпечатков пальцев ввиду разного расположения сенсора.

Дактилоскопический датчик в Xiaomi Redmi K30 установлен на правом торце, а сзади осталась только четырёхмодульная основная камера с разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. В универсальном модуле используется матрица Sony IMX686. 8-мегапиксельный датчик соединён с широкоугольной оптикой. Селфи-камера в смартфоне сдвоенная. Она имеет разрешение 20 Мп + 2 Мп. Вероятно, данная модель является первым в мире телефоном, в котором есть сразу три модуля на 2 Мп.

Помимо 64-Мп сенсора на тыльной панели Xiaomi Redmi K30 также выделяется наличием IPS экрана с частотой обновления 120 Гц. Дисплей характеризуется диагональю 6,67”, пропорциями 20 к 9 и разрешением 1080 точек по узкой стороне. Матрица поддерживает HDR10, а прикрывает её стекло Gorilla Glass пятого поколения.

В основу смартфона положен мобильный процессор Snapdragon 730G, выполненный по 8-нанометровой технологии. Система-на-чипе трудится с пиковой частотой 2,3 ГГц, а вопросами графики занимается ускоритель Adreno 618. В Redmi K30 нашлось место для NFC, радиоприёмника, порта USB-C, инфракрасного излучателя и разъёма для наушников. Питание всем компонентам обеспечивает аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 27 Вт. Производитель утверждает, что с нуля до 100% АКБ в смартфоне можно зарядить менее чем за 70 минут.

На AliExpress при бюджете в 250 евро можно купить Xiaomi Redmi K30 в двух модификациях. В каждой из них оперативной памяти установлено 6 ГБ. Вместимость встроенного флэш-накопителя в зависимости от конфигурации может составлять 64 ГБ или 128 ГБ. Стандартная модификация обойдётся примерно в 220 евро, а за 128 ГБ ПЗУ придётся отдать на 15 евро больше.

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И вдогонку поговорим о таком любопытном смартфоне, как Xiaomi Mi 9T. По сути, он является предшественником модели Redmi K30, т.к. в Китае модель продаётся под названием Redmi K20. В то же время есть информация, что Redmi K30 в Европу приедет как Mi 10T.

Внешне две модели заметно отличаются. Во-первых, у Xiaomi Mi 9T установлен более компактный дисплей. Он имеет диагональ 6,39”. Во-вторых, на лицевой панели нет селфи-камеры. Она обосновалась на выдвижном блоке и построена только на базе одного сенсора разрешением 20 Мп. В-третьих, дактилоскопический сенсор расположен под поверхностью дисплея, что позволило реализовать наличие в смартфоне OLED панели вместо LCD. В-четвёртых, основная камера имеет три модуля вместо четырёх.

Что касается технической составляющей, здесь тоже отличия найдутся практически по каждой из позиций. Причём не все они будут в пользу более новой модели. К примеру, в Xiaomi Mi 9T основная камера имеет телеобъектив с оптическим приближением 2x. Его разрешение составляет 8 Мп. Также имеются основной модуль на 48 Мп и широкоугольный на 13 Мп.

Мозгом Xiaomi Mi 9T выступает процессор Snapdragon 730. От версии Snapdragon 730G эта система-на-кристалле отличается на 100 МГц более низкой пиковой частотой CPU. Выполнена SoC по 8-нанометровой технологии тоже. Ёмкость АКБ составила 4000 мАч, а мощность проводной зарядки – 18 Вт. Из остальных параметров можно отметить NFC, USB-C, FM-радио и стандартный аудиовыход.

Xiaomi Mi 9T за 250 евро можно купить на AliExpress только в начальной модификации памяти. Она предполагает 6 ГБ оперативки и накопитель ёмкостью 64 ГБ.

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В эту подборку входит два смартфона китайской компании vivo. Начнём с более привлекательного решения, которое получило имя iQOO Neo. Это один из первых девайсов производителя из Поднебесной в рамках серии iQOO.

Главная особенность смартфона заключается в том, что он по доступной цене предлагает флагманский процессор образца 2018 года Snapdragon 845. vivo iQOO Neo входит в список самых дешёвых решений на базе этой однокристальной системы, но практически на всём остальном китайская компания решила сэкономить.

В первую очередь это касается камер. Основная имеет разрешение 12 Мп + 8 Мп + 2 Мп с широкоугольным модулем (8 Мп) и сенсором глубины (2 Мп), а фронтальная получила 16-мегапиксельный датчик изображения. Ёмкость встроенного аккумулятора составила 4500 мАч, а через порт USB-C может передаваться энергия максимальной мощностью 22,5 Вт.

Дисплей в iQOO Neo построен на базе панели OLED с разрешением Full HD+. Диагональ составляет 6,38”. Под экраном смартфона установлена ещё одна камера. Она отвечает за распознавание отпечатков пальцев. Из прочего отметим Mini-Jack и стеклянный корпус.

Бюджет 250 евро накладывает большие ограничения – на AliExpress можно купить vivo iQOO только в стандартной модификации памяти. На момент написания заметки стоимость смартфона с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ составляла 250 евро.

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Вторая модель компании называется vivo Z5. Внешне она не отличается от iQOO Neo, если не считать варианты расцветок корпуса. А вот в техническом плане мы найдём массу отличий, причём как в хорошую сторону, так и в плохую.

Начнём с ухудшений. Оно только одно, но зато важное. Мобильный процессор Snapdragon 845 заменили на Snapdragon 712. Чипсет изготовлен по 10-нанометровой технологии, имеет пиковую частоту 2,3 ГГц и GPU Adreno 616.

Улучшения касаются камер. Основная сохранила ту же конфигурацию, но разрешение главного модуля выросло до 48 Мп, а вспомогательного – до 5 Мп. Параметры «ширика» не изменились. В селфи-камере заменили матрицу на 16 Мп датчиком изображения с 32-мегапиксельным разрешением.

vivo Z5 тоже обзавёлся sAMOLED экраном формата FHD+ диагональю 6,38” с интегрированным биометрическим датчиком. Ёмкость АКБ составила 4500 мАч, а мощность зарядки по проводу – 22,5 Вт. Кроме того, модель сохранила стандартный выход под наушники.

На момент создания подборки смартфон можно приобрести в двух модификациях стоимостью до 250 евро. За 200 евро доступна версия с 64 ГБ постоянной памяти, а за 250 евро – 128 ГБ. Оперативки вне зависимости от комплектации под капотом установлено 6 ГБ.

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Китайская компания Xiaomi в этом году в рамках семейства Mi 9 выпустила ещё несколько интересных и доступных решений. Одно из них – Xiaomi Mi 9 SE (Special Edition). Модель была анонсирована в начале 2019 года в Китае. Европейский дебют субфлагмана состоялся на выставке MWC 24 февраля.

Смартфон оборудован sAMOLED дисплеем формата FHD+. Это один из первых телефонов компании со сканером отпечатков пальцев под экраном. Сам же дисплей имеет диагональ 6,39”, поддерживает HDR и защищён стеклом Gorilla Glass 5.

Основная камера в Xiaomi Mi 9 SE такая же, как в Mi 9T. Она имеет универсальный модуль на 48 Мп, широкоугольный на 13 Мп и телеобъектив на 8 Мп. Камера для селфи получила разрешение 20 Мп. Аппаратная платформа устройства строится вокруг 10-нм чипа Snapdragon 712. Ёмкость встроенной комплектной батареи составляет лишь 3070 мАч. Мощность зарядки по проводу – 18 Вт. Характеристики субфлагмана включают NFC, ИК-порт и USB-C. Разъём для наушников отсутствует.

Любопытно, что модификация 6/128 ГБ на AliExpress стоит дешевле, чем версия с накопителем вдвое меньшего объёма, за которую отдать придётся свыше 250 евро. А цена конфигурации 6/128 ГБ составляет лишь 225 евро.

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Вторая недорогая модель семейства Mi 9 и по совместительству последний смартфон Xiaomi в этой подборке называется Xiaomi Mi 9 Lite. Устройство показали в Китае как Mi CC9, а через несколько недель оно дебютировало в Европе как Mi 9 Lite.

Главная фишка смартфона – камеры. Модель позиционировалась компанией из Китая в качестве доступного камерофона, ориентированного в первую очередь на любителей селфи. За фото- и видеовозможности в Xiaomi Mi 9 Lite отвечают 32-мегапиксельная фронталка и основная камера разрешением 48 Мп + 8 Мп (широкоугольный модуль) + 2 Мп. В разработке программного обеспечения камеры принимали участие программисты Meitu, китайской компании, которая известна выпуском смартфонов для селфи.

Внешне Xiaomi Mi 9 Lite напоминает модель Mi 9 SE. Устройство также имеет 6,39” OLED экран со встроенным дактилоскопом. Главным же преимуществом является наличие аккумуляторной батареи ёмкостью 4035 мАч. Мощность быстрой зарядки – 18 Вт. Версия Lite в отличие от собрата обзавелась разъёмом для наушников. Сердцем смартфона выступает чип Snapdragon 710. Из остального можно отметить NFC, USB-C и ИК-излучатель.

Xiaomi Mi 9 Lite доступен в двух модификациях, каждая из которых предлагает покупателям 6 ГБ оперативной памяти. Вместимость накопителя может составлять 64 ГБ или 128 ГБ. Купить смартфон в топовой модификации можно на AliExpress за 235 евро. Базовая версия обойдётся примерно 20 евро дешевле.

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Купить смартфон >>>>> (6/128 ГБ)

Не обошлось в подборке без Huawei, а точнее без бренда Honor. Мы поговорим о весьма любопытном решении под названием Honor 20S. Модель представляет флагманское семейство Honor 20 и часть особенностей позаимствовала у более дорогих собратьев.

В первую очередь сходства касаются внешнего вида. Honor 20S имеет 6,26” ЖК-панель формата FHD+ с отверстием под 32-Мп фронтальную камеру. Биометрический сенсор расположился на правом торце. Сзади установлена только основная камера со вспышкой. Модули имеют разрешение 48 Мп, 8 Мп («ширик») и 2 Мп (макро).

Сердцем Honor 20S вступает на момент релиза первый в мире 7-нанометровый чип среднего класса Kirin 810. Как вы могли догадаться, мы говорим о китайской версии смартфона, поскольку за пределами Поднебесной компания не продаёт устройства, оборудованные этой однокристальной системы. Как следствие, 20-й бэнд не поддерживается, но в сетях 3G модель работает без проблем. Ёмкость встроенного аккумулятора равна 3750 мАч. Быстрая зарядка имеет мощность 20 Вт. В субфлагмане нет разъёма для наушников.

Стоимость Honor 20S в модификации с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ интегрированной памяти на AliExpress составляет чуть менее 245 евро.

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Мы начинали подборку смартфоном компании Samsung. Завершать её будет также модель производителя из Южной Кореи. Называется она Samsung Galaxy M30s.

Смартфон был представлен в сентябре. Главная особенность осенней новинки – это аккумулятор на 6000 мАч. Мощность зарядки по проводу через USB-C составила лишь 15 Вт. Ещё одна фишка Samsung Galaxy M30s – дизайн основной камеры. Есть большая вероятность, что в 2020 году таких смартфонов мы увидим неисчислимое множество, а начать парад могут флагманы семейства Galaxy S11.

Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Фронталка на 16 Мп расположилась в каплевидном островке. В смартфоне установлена FHD+ панель диагональю 6,4”, выполненная по технологии Super AMOLED. Несмотря на это, биометрический датчик установлен на тыльной панели. Сердцем Samsung Galaxy M30s выступил фирменный 10-нанометровый мобильный чип Exynos 9611.

Долгожитель компании из Южной Кореи на AliExpress доступен в модификации 6 ГБ + 128 ГБ. Стоимость Samsung Galaxy M30s составляет примерно 220 евро.

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