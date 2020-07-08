Миниобзор на модуль памяти CRUCIAL CT8G4DFS832A
Объект: CRUCIAL DDR4 DIMM 8 Гб PC4-25600 CT8G4DFS832A.
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Куплен в NIX за 2830.
Интересно прежде всего выяснить насколько он хуже Crucial Ballistix Sport AT 3200. Поэтому проверять я его буду таймингами именно от Ballistix Sport AT. Для этого средствами UEFI я заранее сохранил на диске все параметры баластика, и просто гружу их для нового модуля. Напряжение 1.35В.
Не томя, прикладываю результаты:
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Т.е. модуль спокойно работает в паре с самсунгом на частоте 3200. Как видно итоговые тайминги значительно лучше тех что прописаны в JEDEC секции для частоты 1600.
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Ну и AIDA.
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Больше 3200 у меня завести не получилось, но может такой скромный результат получается из-за старой платы на B350. Если кто уже тестил эту память и выжал из неё больше - пишите в комментах, интересно.
Ну и тайфун:
Стабильность проверил однократным прогоном встроенного теста Tom Clancy's Ghost Recon® Wildlands. Фризов и бсодов не замечено.
Любителям виртуальных сборок не разрешаю использовать данную информацию. Остальным надеюсь тест был полезен.
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