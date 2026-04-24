Последние время в крипте всё больше внимания привлекает довольно необычная стратегия - заработок не на росте рынка и даже не на трейдинге, а на потерях других участников. Речь идёт о перпетуальных децентрализованных биржах, где можно выступать в роли провайдера ликвидности и фактически становиться «обратной стороной» сделок трейдеров.

Перед тем как перейдем к сути, хочу пригласить в свой Telegram канал про крипту , где информация с моими действиями и потенциальными возможностями появляется быстрее всего. Также, если вы только начинаете свой путь в крипте, лучше всего знакомится с криптоактивами на бирже BingX , так как она максимально лояльна к СНГ пользователям и даже позволяет торговать без KYC верификации.

Итак, я решил провести эксперимент и на 3 месяца завёл около 34 тысяч USDC. Основную часть, примерно 22 тысячи, отправил в Paradex . Оставшиеся 12 тысяч закинул в Hyperliquid . Это было сделано скорее для диверсификации, чем из-за какой-то сложной стратегии. Позже я полностью вывел средства из Hyperliquid и перевёл их в Paradex, поскольку в Hyperliquid доходность сильно упала, а в Paradex держалась на уровне 10-12% годовых плюс давали поинты с расчетом на потенциальный дроп.

Суть механики максимально простая. Отправил средства в пул, из которого обеспечиваются позиции трейдеров с плечом. Если трейдеры теряют деньги, эта разница остаётся в пуле и формирует прибыль. Если они зарабатывают, выплаты идут уже из ликвидности пула. За три месяца результат получился около 650 долларов. Если округлять, то примерно 1.8–1.9% от депозита за три месяца. Цифра может показаться слабой, особенно на фоне крипты, где все привыкли к быстрым иксам. Но если перевести это в год, выходит порядка 6–8%. О начале эксперимента и том как закидывал средства в протоколы писал здеcь .

Самое важное, что нужно понимать, это то, что доход здесь не распределяется равномерно. Большую часть времени рынок просто стоит. Волатильности почти нет, трейдеры не ликвидируются, позиции висят. В такие периоды пул практически не зарабатывает. Именно это и произошло в рамках эксперимента.

Но иногда ситуация меняется резко. В моменты сильных движений рынок начинает выносить перегруженные позиции, и тогда ликвидность зарабатывает очень хорошо. В один из таких периодов на Hyperliquid доходность в моменте доходила до трёхзначных значений в годовом выражении. Это означало, что с моих 12 тысяч можно было получить около тысячи долларов буквально за месяц.

Проблема в том, что я вышел из этой позиции примерно за пару недель до этого движения. Это хороший пример того, как в таких стратегиях всё решают редкие моменты. Ты можешь долго сидеть почти без результата, а основной доход проходит мимо, если ты не находишься в пуле в нужное время.

Отсюда вытекает главный вывод. Это не стабильный пассивный доход. Это история про ожидание и про попадание в правильную фазу рынка. В спокойные периоды ты получаешь минимум. В резкие движения можешь заработать сильно больше среднего, но и риски взлома протокола тоже никто не отменял.

Многие говорят: закинь деньги в 2–3 протокола, и ты диверсифицировал риски. Я с этим не согласен. Да, маловероятно, что все протоколы взломают одновременно. Но если один из них эксплойтнут - я теряю 20-50% капитала. И вернуть эти деньги с оставшейся части, получая 2–10% годовых, - это годы работы, даже со сложным процентом.

Perp-DEX можно отнести к инструментам со средним уровнем риска. Я не рекомендовал бы закидывать туда больше 5–15% портфеля.

Еще поподробнее про риски. Их здесь достаточно. Во-первых, это сами протоколы. Любой DeFi инструмент может быть взломан или просто перестать нормально работать. Во-вторых, это рынок. Если трейдеры начинают массово зарабатывать, ты платишь им из своей ликвидности. В-третьих, распределение капитала не спасает полностью. Если разбить деньги на несколько платформ, это снижает риск, но не убирает его.

Есть ещё один момент, который многие недооценивают. Сложный процент здесь работает только на длинной дистанции. При доходности в районе нескольких процентов в квартал быстро разогнать депозит не получится. Это история не про быстрые деньги.

В итоге эксперимент показал достаточно честную картину. Около 650 долларов прибыли с 34 тысяч за три месяца. Потенциал есть, но он раскрывается не постоянно, а рывками. В моменты сильной волатильности можно зарабатывать кратно больше, но поймать эти периоды сложно.

Я бы рассматривал такие стратегии как часть портфеля, но точно не как основную. Они могут приносить доход, но требуют понимания того, как устроен рынок, и готовности к тому, что большую часть времени результат будет выглядеть скучно и, что важно, не лишенным риска.

Всем удачи в крипте и до связи!